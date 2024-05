Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi del 6 maggio 2024: tutte le info

L’onda lunga delle agitazioni sindacali di primavera prosegue con lo sciopero del 6 maggio 2024 in cui incrocerà le braccia il personale del trasporto pubblico locale. Molte le sigle aderenti, operative in più province e regioni. Lo sciopero dei mezzi colpirà anche grandi città come Roma, Milano, Bari, Venezia, Genova e Bologna. Alcune organizzazioni sciopereranno a livello nazionale.

Lo sciopero del 6 maggio 2024

Dopo lo sciopero nazionale dei treni del 4 e 5 maggio, indetto dal sindacato Cat, che ha generato stop e disagi ai viaggiatori del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ecco che si continua con lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 6 maggio.

Di seguito uno specchietto riassuntivo delle modalità secondo le quali sarà inscenato lo sciopero del 6 maggio 2024 che coinvolge il personale del trasporto pubblico locale (Tpl). Il consiglio per chi viaggia è quello di cercare informazioni specifiche sul sito web ufficiale del vettore di riferimento.

Provincia/Regione Categoria Orari Sindacati Macerata Personale Sasa 2 di Apiro 24 ore Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Ugl Autoferro Savona Personale Tpl linea di Savona dalle 10:15 alle 14:15 Osp Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Faisa-Cisal + Rsu + Osp Sial-Cobas Nazionale* Personale Tpl 24 ore con modalità territoriali Usb Lavoro privato Bari Personale Ferrovie Appulo Lucane di Bari dalle 15:40 alle 19:40 Rsa Usb Lavoro privato Milano Personale Movibus di S. Vittore Olona 24 ore Osr Usb Lavoro privato Roma Personale Autofficina Pomponi (appalto Atac di Roma) 24 ore Osp Usb Lavoro privato Nazionale** Personale Tpl 24 ore con modalità territoriali Cub Trasporti/sgb/Cobas Lavoro privato/Adl Cobas Sicilia Personale Ast Regione Sicilia dalle 5:30 alle 6:30 e dalle 9:30 Alle 12:30 Osr Faisa-Cisal Calabria Personale Ferrovie della Calabria dalle 11:30 alle 15:30 Osr Sul Trasporti Nazionale Personale Tpl 24 ore con modalità territoriali Al-Cobas Emilia-Romagna Personale Seta Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 4 ore con varie modalità Osr Usb Lavoro Privato

*escluse linea di Savona, Sun di Novara e Mom Di Treviso, Fnm Milano e Novara e Fal Basilicata;

**escluse linea Di Savona, Sun di Novara e Mom di Treviso.

Lo sciopero del 6 maggio a Roma

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma mette a rischio metro, bus e tram e coinvolge Atac, Roma Tpl, Cotral e Ati (Autoservizi Troiani/Sap). Le fasce di garanzia sono rispettate, dunque i mezzi viaggeranno regolarmente dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Non sono garantiti gli autobus notturni con servizio programmato dopo la mezzanotte.

Sciopero dei mezzi pubblici a Milano

Atm fa sapere che lo sciopero del trasporto pubblico locale potrebbe avere conseguenze su tutte le linee dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Ma lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sulla funicolare Como Brunate, gestita da Atm, dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero dei mezzi

Le sigle sindacali protestano contro la mancata apertura delle associazioni dei datori di lavoro verso le richieste di rinnovo contrattuale, contro i salari considerati troppo bassi in rapporto al costo della vita che continua a salire, contro i carichi di lavoro considerati sempre più gravosi e contro la mancanza di sicurezza.

I treni garantiti in caso di sciopero

Allo sciopero dei mezzi pubblici si aggiunge anche lo sciopero dei treni in tutta la Calabria e nella provincia di Bari, sempre relativamente ai lavoratori che aderiscono alle sigle in agitazione.

Qui l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero sul sito di Trenitalia.

Qui l’elenco dei servizi minimi garantiti dalle altre imprese di trasporto in caso di sciopero.