Estrazione del Lotto di Oggi

Estrazioni del Lotto di Giovedì 16 Dicembre 2021

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 6 (81) 59 (66) 18 (60) 37 (54) 78 (47) Cagliari: 45 (126) 88 (90) 71 (89) 5 (76) 65 (75) Firenze: 67 (85) 9 (73) 15 (60) 17 (51) 56 (49) Genova: 64 (67) 25 (65) 8 (59) 70 (59) 34 (54) Milano: 82 (81) 19 (51) 9 (48) 80 (43) 56 (42) Napoli: 8 (102) 11 (79) 75 (70) 46 (69) 58 (61) Palermo: 89 (80) 67 (72) 3 (62) 6 (59) 9 (50) Roma: 53 (78) 23 (75) 14 (74) 64 (67) 85 (66) Torino: 70 (113) 90 (84) 80 (84) 89 (76) 14 (74) Venezia: 16 (158) 61 (80) 13 (79) 87 (71) 50 (68) Nazionale: 14 (66) 12 (62) 34 (53) 18 (47) 80 (46)

Cos’è e come si gioca al Lotto: il regolamento

Il gioco del Lotto si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 90 presso ognuna delle 10 ruote regionali (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) più la Ruota Nazionale. È possibile giocare fino ad un massimo di 10 numeri su una o più ruote e scegliere se pronosticare l’uscita di un numero, specificando o meno l’ordine di estrazione, di due numeri (ambo e ambetto), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina).

Si può inoltre selezionare la Ruota Tutte per giocare su tutte le ruote regionali contemporaneamente. Questa scelta ha però un costo importante perché riduce di dieci volte il valore del possibile premio rispetto a quello in palio per le giocate su una singola ruota. Per ogni combinazione giocata (numeri/pronostico/ruota) deve essere attribuito un importo: la giocata minima su una schedina è di 1 euro, mentre la massima di 200 euro.

Quando e dove giocare al Lotto

Le estrazioni si svolgono martedì, giovedì e sabato tra le ore 20 e le 20,30. È possibile giocare tutti i giorni e in tutte le ore, con un’eccezione: nei giorni di estrazione (martedì, giovedì e sabato), il gioco chiude alle 19:30 e riapre dopo un’ora dalla conclusione di tutte le operazioni di estrazione (le 21:30 circa), per consentire il corretto svolgimento del gioco.

Scopri tutte le estrazioni del Lotto di questa settimana e di questo mese.

Per giocare al lotto è possibile recarsi in una delle 34mila ricevitorie ufficiali situate in tutta Italia o giocare online, aprendo un conto gioco presso uno dei siti autorizzati.

Quanti soldi si possono vincere giocando al Lotto: i premi

Nel gioco del Lotto non c’è un montepremi fisso, come nel Superenalotto. Le vincite dipendono esclusivamente dalla probabilità di uscita della combinazione giocata e dall’importo scommesso. Per determinare il valore dei premi, è possibile fare riferimento alla tabella qui sotto. Nello schema vengono riportate le vincite che si otterrebbero giocando le varie combinazioni su una sola ruota, puntando 1 euro. La vincita massima ottenibile con una schedina da 1 euro è pari a 6 milioni di euro lordi. I premi si intendono al lordo della ritenuta di legge dell’8%, che viene detratta all’atto del pagamento.