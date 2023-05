Invasione di cimici in arrivo: cosa fare per liberarsene

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Nel corso degli ultimi anni l’Italia, così come altri Paesi, si è ritrovata sempre più spesso a fare i conti con le cimici. L’arrivo del caldo porta al loro “risveglio”, per così dire, fino a causare una sorta di invasione, più o meno ampia, a seconda dell’area di riferimento.

Si tratta innegabilmente di uno degli insetti più fastidiosi e odiati che, alla sola vista, è in grado di far correre un brivido lungo la schiena. Una casa o un luogo di lavoro infestato dalle cimici è indice di un ambiente sporco e malsano, questa è la sensazione che viene percepita.

Proviamo quindi a capire come liberarsi di questi insetti fastidiosi, utilizzando per quest’operazione dei prodotti naturali, così da rispettare l’ambiente e, al tempo stesso, risparmiare un po’ di soldi. Alcuni degli oggetti o cibi che abbiamo già in casa possono fare al caso, senza dover far ricorso a prodotti specifici e, seppur in minima parte, tossici.

Diversi tipi di cimici

Con l’arrivo del caldo è molto facile ritrovarsi a fare i conti con un’invasione di cimici e l’emergenza climatica non ha fatto che peggiorare la situazione.

Questi insetti riescono facilmente a trovare il modo di intrufolarsi tra le fessure dei muri, ma soprattutto attraverso gli spazi offerti da porte e finestre. Tra primavera ed estate si dovrebbe inoltre prestare molta attenzione anche alla cesta della biancheria lasciata ad asciugare all’esterno. Potrebbero esserci fastidiose sorprese all’interno.

Sono differenti le specie con le quali ci ritroviamo a confrontarci, purtroppo. La cimice asiatica è caratterizzata da un colore grigio con sfumature brune. Si tratta della più diffusa e, purtroppo, la più invasiva, il che richiede un intervento rapido e immediato, al fine di evitare la creazione di colonie durante il periodo autunno-inverno.

Specie attirata soprattutto dalle piante. Ciò vuol dire che una casa particolarmente “green” dovrebbe richiedere maggior attenzione su tale fronte. Nello specifico sono ghiotte di alberi da frutto, peperoni e pomodori. Parliamo poi della cimice verde, che riguarda principalmente le aree in cui si coltivano pomodori, e completiamo il breve elenco con le cimici dell’olmo, dal colore nero e arancione.

Metodi naturali contro le cimici

Si consiglia sempre di utilizzare dei metodi naturali per liberarsi delle cimici. Un’invasione di questi insetti può essere altamente fastidiosa ed ecco cosa fare per riuscire a ripulire ogni ambiente:

Aglio – Chi non ha dell'aglio in casa che, alcuni non sanno, è un ottimo antiparassitario naturale. Una volta individuate le zone maggiormente a rischio in casa, si dovranno posizionare degli spicchi, così da allontanare le cimici semplicemente grazie all'odore emanato, che questi insetti trovano insopportabile. Possibile inoltre creare una soluzione a base d'acqua e aglio. In questo modo si potranno pulire con attenzioni mobili, finestre e porte, così da arginare il fenomeno;

Menta e olio di Neem – Se in balcone ci sono delle piante o si vive in aree circondate dal verde, magari con alberi a ridosso della propria abitazione, sarebbe il caso di "difendere" adeguatamente terrazze, balconi o semplicemente le finestre. Si può creare un infuso con mezzo litro d'acqua, dieci foglie di menta e cinque gocce d'olio di neem. Spruzzando il tutto su davanzali, piante, finestre e porte, si otterranno i benefici di un buon anticimice;

Erba gatta – Ciò che è allettante per i gatti è altamente repellente per ogni sorta di insetto. Una soluzione poco adatta a chiunque possieda un gatto, che potrebbe girovagare per casa e fare una scorpacciata di "catnip";

Farina fossile – Polvere dal grande effetto pesticida da disporre a ridosso di finestre e porte;

– Polvere dal grande effetto pesticida da disporre a ridosso di finestre e porte; Bicarbonato e aceto – Facile soluzione a base di bicarbonato di sodio e aceto. Il tutto dev’essere amalgamato per bene, fino a ottenere una pasta da posizionare sui mobili di casa e tutte le aree a rischio.