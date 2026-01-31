Pensioni, Assegno unico, Adi e NASpI e non solo: di seguito il calendario completo dei pagamenti Inps di febbraio 2026

iStock Rafmaster Pagamenti Inps di febbraio 2026: quando arrivano pensioni, assegni e bonus.

Anche a febbraio milioni di italiani attendono il pagamento Inps per una serie di voci: pensioni, Assegno unico, assegni familiari, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus asilo, NASpI, Dis-Coll, eccetera.

Di seguito il calendario dei pagamenti Inps di febbraio, che in alcuni casi contengono arretrati, conguagli e adeguamenti legati all’Isee e all’inflazione. Il calendario contiene tutte le date ufficiali e le principali novità del mese.

Calendario pensioni di febbraio

Il pagamento delle pensioni Inps di febbraio 2026 parte da lunedì 2 febbraio, primo giorno bancabile del mese, dato che il 1° febbraio cade di domenica.

L’accredito su conto corrente bancario o postale risulta disponibile dalla stessa data. L’accredito è la modalità obbligatoria per importi superiori a 1.000 euro netti mensili. Chi intenda riscuotere una pensione più alta in contanti deve optare per una sorta di triangolazione: dall’Inps al proprio conto, e solo dopo sarà possibile prelevare presso lo sportello oltre 1.000 euro in contanti.

Per chi riscuote in contanti presso Poste Italiane, resta attivo il consueto calendario alfabetico scaglionato:

2 febbraio cognomi A-C;

3 febbraio cognomi D-G;

4 febbraio cognomi H-M;

5 febbraio cognomi N-Z.

Il pagamento delle pensioni di febbraio può includere conguagli fiscali, trattenute o ricalcoli legati alle addizionali e agli adeguamenti annuali.

Assegno unico di febbraio

L’Assegno unico e universale per i figli a carico viene erogato tra il 15 e il 20 febbraio 2026 per i nuclei che non hanno comunicato variazioni di reddito, composizione familiare o Iban.

Il pagamento può slittare alla fine del mese per chi ha:

presentato una nuova domanda;

aggiornato l’Isee 2026;

segnalato nascite o variazioni familiari.

Nel 2026 l’Assegno unico beneficia degli adeguamenti Istat all’inflazione, con incrementi automatici degli importi base. Restano confermate le maggiorazioni per:

famiglie numerose;

figli con disabilità;

nuclei con entrambi i genitori lavoratori.

Attenzione all’Isee: senza aggiornamento si riceve l’importo minimo, con eventuali arretrati riconosciuti solo dopo la presentazione della Dsu.

Assegni familiari di febbraio

Gli Assegni per il nucleo familiare e le altre prestazioni familiari vengono corrisposti insieme alla prestazione principale:

ai lavoratori dipendenti arrivano in busta paga;

a pensionati e percettori di indennità Inps vengono accreditati insieme alla pensione o all’indennità, a partire dal 2 febbraio 2026.

Bonus genitori, congedi e indennità

Per bonus asilo nido, congedi parentali e indennità di maternità o paternità, non esiste un calendario fisso nazionale. I pagamenti dipendono dai tempi di lavorazione delle domande.

Indicativamente:

il bonus asilo nido viene rimborsato mensilmente dopo l’invio delle ricevute e per le domande presentate a inizio anno i primi accrediti arrivano tra febbraio e marzo;

le indennità di congedo sono liquidate a fine mese o a inizio del mese successivo a seconda che il pagamento sia diretto Inps o anticipato dal datore di lavoro;

il bonus nuovi nati per figli nati o adottati a gennaio 2026 (con Isee sotto i 40.000 euro) viene pagato entro fine febbraio se la domanda è stata presentata correttamente.

Assegno di inclusione di febbraio

L’Assegno di inclusione segue anche a febbraio 2026 il doppio calendario:

15 febbraio 2026 per i nuclei già beneficiari senza variazioni;

27 febbraio 2026 per le nuove domande o nuclei con modifiche.

L’importo, caricato sulla Carta di inclusione, varia in base a Isee, composizione familiare e rispetto degli obblighi di attivazione sociale e lavorativa.

Supporto formazione e lavoro di febbraio

Il Supporto per la formazione e il lavoro viene pagato tra il 15 e il 27 febbraio 2026, a condizione che il beneficiario risulti:

iscritto a un percorso formativo o di politica attiva;

regolarmente partecipante alle attività previste.

Il pagamento è subordinato alla verifica mensile dei requisiti.

Carta acquisti e Carta Dedicata a te

La Carta acquisti prevede una ricarica bimestrale di 80 euro. Il primo accredito del 2026, relativo a gennaio e febbraio, è atteso entro la fine di febbraio.

Per la Carta Dedicata a te, invece, resta fondamentale la scadenza del 28 febbraio 2026: le somme caricate devono essere utilizzate integralmente entro tale data, pena la perdita del residuo.

La Legge di Bilancio ha confermato la misura anche per il biennio 2026–2027, ma le nuove ricariche 2026 dipenderanno dai decreti attuativi e dalle graduatorie Inps-Comuni, con pagamenti non attesi prima della seconda parte dell’anno.

NASpI e Dis-Coll

I pagamenti di NASpI e Dis-Coll non hanno una data unica. Gli accrediti avvengono nel corso del mese, in base:

alla data di presentazione della domanda;

alle verifiche amministrative;

al rispetto degli obblighi di politica attiva.

In generale, i primi pagamenti partono dalla seconda settimana di febbraio e proseguono fino a fine mese. La data precisa è consultabile nel fascicolo previdenziale Inps.