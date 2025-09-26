Tutte le misure Inps in pagamento a ottobre 2025: le date da ricordare per famiglie, pensionati e lavoratori temporaneamente in stato di disoccupazione

Il mese di ottobre 2025 porta con sé un calendario fitto di pagamenti da parte dell’Inps: dalle pensioni agli assegni per famiglie (Assegno unico), passando per l’Assegno di inclusione (l’ex Reddito di cittadinanza) e le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, oltre alla cassa integrazione.

Di seguito le date delle erogazioni delle diverse misure con le informazioni fondamentali da conoscere.

Pensione, i pagamenti di ottobre

Il pagamento delle pensioni parte da mercoledì 1° ottobre, sia per chi riceve l’accredito direttamente sul conto bancario sia per chi ritira i soldi in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

Per i ritiri in Poste si seguirà un calendario scaglionato, come di consueto:

cognomi dalla A alla B – mercoledì 1 ottobre;

cognomi dalla C alla D – giovedì 2 ottobre;

cognomi dalla E alla K – venerdì 3 ottobre;

cognomi dalla L alla O – sabato 4 ottobre (uffici postali aperti solo di mattina);

cognomi dalla P alla R – lunedì 6 ottobre;

cognomi dalla S alla Z – martedì 7 ottobre.

Si ricorda che, come tutti i mesi, anche il pagamento della pensione di ottobre in contanti può avvenire solo fino a un importo massimo di 1.000 euro.

Se la pensione è più alta di tale soglia, il pensionato deve comunicare all’Inps il conto sul quale ottenere il pagamento. È sempre possibile ritirare più di 1.000 euro in contanti ottenendo il versamento della pensione sul proprio conto per poi prelevare da esso.

Il cedolino della pensione di ottobre è disponibile sul portale Inps nell’area riservata del portale Inps. All’interno dell’area MyInps è possibile scaricare il cedolino della pensione in formato Pdf.

Possibile anche ricevere il cedolino della pensione via e-mail: accedendo al relativo servizio, sempre all’interno di MyInps, si può attivare la funzionalità. Nello specifico, è necessario visitare la sezione Gestione consensi.

Assegno unico, pagamento in due giorni

L’Assegno unico e universale per i figli a carico sarà erogato in due momenti distinti:

tra il 20 e il 21 ottobre – accrediti per i nuclei familiari già beneficiari senza variazioni di importo;

ultima settimana di ottobre – accrediti per chi ha presentato una nuova domanda o ha subìto variazioni Isee o familiari.

Anche per l’Assegno di inclusione l’Inps prevede due finestre di pagamento:

15 ottobre – primi accrediti o rinnovi con eventuali arretrati;

27 ottobre – accredito ordinario per il rinnovo mensile.

Disoccupazione e cassa integrazione

Per la NASpi e la Dis-Coll, l’Inps pubblica il calendario ufficiale circa dieci giorni prima dell’erogazione. Generalmente i pagamenti cadono a metà mese. La data non è uguale per tutti: dipende dalla lavorazione delle pratiche e dal momento della domanda. Per avere certezze bisogna controllare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale Inps.

Per la cassa integrazione, invece, le date variano in base al fondo di riferimento e vengono comunicate attraverso circolari specifiche.

Come controllare i pagamenti

Chi desidera verificare lo stato dei propri accrediti può farlo online accedendo al portale Inps:

usando con Spid, Cie o Cns;

entrando nella sezione “Prestazioni”;

selezionando la voce “Pagamenti” dove sono riportati importi e date aggiornate.