Il mese di novembre 2025 presenta un calendario importante per chi dipende dai pagamenti erogati dall’Inps: pensioni, assegni familiari, Assegno unico, indennità per disoccupazione e misure di inclusione e formazione.

È importante che pensionati, famiglie e percettori di sussidi segnino sul calendario le date e le modalità di accredito, tenendo presente che la festività del 1° novembre (Ognissanti) condiziona parzialmente le tempistiche. Vediamo dunque in modo dettagliato cosa sapere, quando arrivano i pagamenti, come controllarli e a chi rivolgersi in caso di dubbi.

Pensioni

Per le prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps, il pagamento nel mese di novembre 2025 subirà uno slittamento a causa della festività dell’1° novembre. L’accredito bancario è previsto lunedì 3 novembre 2025.

Per chi ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, il calendario segue l’iniziale del cognome:

cognomi A/B – lunedì 3 novembre;

cognomi C/D – martedì 4 novembre;

cognomi E/K -mercoledì 5 novembre;

cognomi L/O – giovedì 6 novembre;

cognomi P/R – venerdì 7 novembre;

cognomi S/Z – sabato 8 novembre (solo mattina).

Nota importante: l’Inps ricorda che il pagamento in contanti è ammesso solo fino a mille euro netti: per importi superiori è necessario triangolare l’erogazione indicando un conto attivo.

Nel cedolino di novembre è bene controllare importi, eventuali rimborsi fiscali, trattenute, conguagli e arretrati, dato che spesso a novembre si conclude anche il calcolo delle ritenute per l’anno.

Assegno unico

Per il mese di novembre 2025, l’Assegno unico per le famiglie con figli vedrà due distinti momenti di accredito:

il 20 e 21 novembre per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;

nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato nuova domanda o ha subito variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.

Questo schema è in linea con il messaggio ufficiale dell’Inps relativo all’Assegno unico per il periodo luglio-dicembre 2025. È consigliabile verificare con attenzione se la domanda è in corso di validità o se ci sono state variazioni Isee. In caso di nuova domanda, attendere l’ultima settimana del mese per l’accredito.

Assegni familiari e Carta Dedicata a te

Per quanto riguarda gli assegni familiari per figli minori, al momento non sono segnalate date specifiche aggiornate per novembre 2025, ma generalmente seguono modalità analoghe all’Assegno unico o vengono erogati in concomitanza con altri accrediti mensili.

Nel caso della Carta Acquisti e della Carta Dedicata a Te, invece:

la Carta acquisti relativa al bimestre novembre-dicembre 2025 sarà ricaricata indicativamente verso metà novembre;

per la Carta Dedicata a te, il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, ma le ricariche possono avvenire già a novembre. È opportuno che i titolari verifichino saldo e movimenti tramite Atm Postamat o canali online per evitare ritardi o problemi.

NASpI e Dis‑Coll

Per le indennità di disoccupazione erogate dall’Inps (NASpI e Dis-Coll) il pagamento per novembre 2025 è previsto a partire dall’8 novembre circa. Questo valore si basa su analoghe tempistiche passate e sull’indicazione secondo cui i pagamenti si effettuano abitualmente a metà mese.

Non viene indicata una data fissa univoca in quanto l’accredito dipende dalla data in cui è stata presentata la domanda e dall’istruttoria. I percettori sono dunque invitati a verificare il proprio fascicolo previdenziale online.

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per l’Adi (Assegno di inclusione) l’accredito è previsto il 15 novembre 2025 per i nuovi beneficiari o per chi matura la prima volta il diritto. Accredito previsto giovedì 27 novembre 2025 per i percettori già in carico dal mese precedente.

Per l’Sfl (Supporto per la Formazione e il Lavoro) il pagamento mensile segue tempistiche legate all’istruttoria: domande presentate entro metà mese potrebbero far vedere l’accredito verso fine novembre; per domande arrivate dopo metà mese, ci si sposta al mese successivo. È fondamentale aver completato tutte le condizioni (corsi, protocolli, adesione piano) per evitare blocchi nei pagamenti.