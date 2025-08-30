Partono i nuovi accrediti Inps: pensioni in partenza dal primo, Assegno Unico fissato per fine mese e Naspi a metà, con accrediti variabili

ANSA Il calendario con le date di tutti i pagamenti di settembre 2025

A settembre 2025 l’agenda di milioni di famiglie, pensionati e disoccupati ruota intorno alle scadenze Inps. Ci sono le date di accredito per alcune prestazioni, come l’Assegno Unico Universale che proseguirà fino a fine anno, mentre per altre si seguono le consuete tempistiche.

Di seguito il calendario da tenere d’occhio per pensioni, Assegno Unico e Naspi, con le informazioni pratiche da conoscere.

Pensioni settembre 2025: quando arriva il pagamento Inps

Le pensioni di settembre 2025 vengono accreditate, come di consueto, il primo giorno bancabile del mese. Quest’anno il primo settembre cade di lunedì, quindi l’erogazione avverrà già a partire da quella data.

L’accredito scatta il 1° settembre sia per chi riceve l’importo sul conto corrente bancario o postale, sia per chi utilizza una Carta Postepay Evolution (con accredito su conto PostePay).

Chi invece preferisce ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane deve seguire un calendario scaglionato in più giorni, con turni in base all’iniziale del cognome. Il calendario di settembre 2025 per il ritiro in Posta segue questa turnazione alfabetica:

lunedì 1° settembre – cognomi A–B;

martedì 2 settembre – cognomi C–D;

mercoledì 3 settembre – cognomi E–K;

giovedì 4 settembre – cognomi L–O;

venerdì 5 settembre – cognomi P–R;

sabato 6 settembre (solo mattina) – cognomi S–Z.

Anche a settembre Poste Italiane invita a non superare i 1000 euro di prelievo in contanti, per ragioni di sicurezza, e a scegliere fasce orarie meno caotiche per recarsi agli sportelli.

Il cedolino della pensione di questo mese, già disponibile nell’area riservata MyINPS, merita uno sguardo attento: può infatti contenere un rimborso Irpef legato al modello 730, accreditato insieme alla pensione ordinaria.

l’Inps ha anche fissato il calendario ufficiale dell’Assegno Unico Universale per il secondo semestre. Per settembre 2025 le ricariche sono state programmate per lunedì 22 e martedì 23 settembre, giornate in cui le famiglie già beneficiarie vedranno accreditati gli importi insieme ad eventuali conguagli (positivi o negativi).

Pagamenti Assegno Unico per nuove domande di settembre

Chi ha presentato domanda di Assegno Unico ad agosto 2025 vedrà il primo accredito solo nell’ultima settimana di settembre, seguendo la regola che posticipa la prima rata al mese successivo alla richiesta.

L’importo dell’Assegno Unico non è uguale per tutti: dipende dall’Isee e dalla composizione familiare (numero ed età dei figli, eventuali disabilità).

Restano valide le maggiorazioni aggiuntive introdotte dal 2023: +50% per ogni figlio sotto l’anno di età, +50% per ciascun figlio tra 1 e 3 anni nelle famiglie con almeno tre figli e ISEE fino a circa 46.000 euro, e un’aggiunta di 150 euro mensili per i nuclei con quattro o più figli.

Naspi settembre 2025: quando arriva l’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione Naspi di settembre 2025 sarà pagata a metà mese, intorno al 15 settembre. La data non è uguale per tutti: dipende dalla lavorazione delle pratiche e dal momento della domanda. Per certezze bisogna controllare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale Inps (si accede tramite SPID, CIE o CNS).

Chi ha già una NASpI attiva riceverà la mensilità automaticamente entro metà mese. Chi ha fatto domanda ad agosto 2025 potrebbe attendere qualche giorno in più per la prima erogazione, ma l’accredito arriverà comunque entro la fine di settembre.

Anche la DIS-COLL, destinata a collaboratori e ricercatori, segue le stesse tempistiche: pagamento a metà mese, con data precisa nel Fascicolo previdenziale.