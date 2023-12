Il viaggio aereo è responsabile di molte emissioni globali di C02. Esistono tuttavia dei modi semplici per ridurre l'impatto ambientale dei voli, come ad esempio viaggiare in low-cost

Viaggiare in aereo ha trasformato il modo in cui ci spostiamo, rendendo ogni luogo più vicino. Tuttavia volare è ancora molto inquinante, il viaggio aereo sostenibile è a tutt’oggi un obiettivo lontano. L’industria dell’aviazione contribuisce a circa il 2,5% delle emissioni globali di carbonio. Nonostante possa sembrare una quota modesta, la sua crescita è 1,5 volte più rapida rispetto alle previsioni. Con il numero di passeggeri destinato a raddoppiare entro il 2037, non si prevede alcuna riduzione significativa. Per questo motivo, proviamo a vedere come è possibile adottare pratiche di volo sostenibili.

Il viaggio aereo sostenibile è ancora lontano

Purtroppo, il viaggio aereo veramente sostenibile non è ancora una realtà. Nonostante ci siano miglioramenti nell’efficienza del carburante in tutto il settore, il volo rimane un’attività intrinsecamente inquinante. Sebbene le prospettive di biocarburanti e aerei elettrici possano ridurre drasticamente le emissioni, queste soluzioni sono ancora lontane dall’essere adottate su larga scala. Ci sono sicuramente modi per ridurre l’impronta di carbonio personale legata al volo, ma la scelta più impattante è ancora quella di volare meno. Invece di optare per il volo la prossima volta che si viaggia, si potrebbe considerare un’alternativa più ecologica.

Dopo camminare e pedalare, i mezzi di trasporto condivisi sono quasi sempre la scelta più sostenibile. Autobus, treni e carpooling aumentano il numero di persone in un veicolo, riducendo l’impronta individuale. Anche guidare da soli può essere più ecologico di un volo a breve o media distanza, e i viaggi su strada più lunghi possono essere più sostenibili del volo se si viaggia con amici. Questo perché ogni passeggero aggiuntivo riduce l’impatto individuale. Un calcolatore di emissioni può essere uno strumento utile per valutare l’impatto di carbonio di diversi modi di trasporto.

Piccoli gesti per inquinare meno in aereo

Se il viaggio aereo è l’unica opzione, è comunque possibile adottare alcune misure per ridurre l’impatto. Come consumatori, si può scegliere di:

Viaggiare in classe economica

Optare per voli diretti

Scegliere aerei più recenti

Preferire compagnie aeree low-cost

Selezionare aeroporti eco-friendly

In classe economica, ogni posto occupa meno spazio, consentendo a più passeggeri di viaggiare. Maggiore è il numero di persone a bordo, minori sono le emissioni per ogni passeggero. Studi dimostrano che i posti in business class possono avere emissioni fino a 3 volte superiori a causa dello spazio e delle risorse richieste. La prima classe fino a 9 volte superiori. Decollo e atterraggio rappresentano il 25% delle emissioni di un volo standard. Per i viaggi più brevi, questa percentuale è ancora più elevata. Evitare scali taglia di molto le emissioni di CO2 di una persona. Gli aerei diventano più efficienti ogni anno, quindi viaggiare su un aereo più recente può ridurre l’impronta di quel volo. Aerei moderni consumano circa il 15% in meno di carburante rispetto a quelli più vecchi.

Le compagnie aeree low-cost migliorano l’efficienza aumentando il numero di persone a bordo. Con più persone su un aereo, le emissioni per persona sono inferiori. A livello globale, 419 aeroporti stanno riducendo attivamente le loro emissioni operative attraverso progetti come autobus elettrici, illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e energie pulite. Gli aeroporti che soddisfano questi criteri avranno la certificazione Airport Carbon Accreditation. È possibile trovare un elenco di questi aeroporti sul loro sito.

Compensare le emissioni di carbonio del volo

Anche se volare completamente in modo sostenibile non è ancora possibile, è possibile contribuire a compensare le emissioni di carbonio del volo. Le compensazioni di carbonio permettono a aziende e individui di contribuire direttamente a programmi volti a rimuovere il CO₂ dall’atmosfera. La propria compensazione può sostenere progetti di riforestazione, energie rinnovabili, cattura diretta di carbonio, miglioramenti dell’efficienza energetica e altro ancora.

Può essere utile spuntare la casella “compensazione delle emissioni di volo” quando si acquista il biglietto e passare oltre. Purtroppo, esistono molti programmi di compensazione discutibili e le compagnie aeree potrebbero sottostimare le emissioni del volo. Non è sempre facile, purtroppo, distinguere tra programmi validi e greenwashing.

La compagnia aerea low-cost più sostenibile

Wizz Air è stata designata come la compagnia aerea low-cost più ecologicamente sostenibile al mondo ai World Finance Sustainability Awards 2023. La vittoria è stata assegnata sulla base delle credenziali di sostenibilità della compagnia e dell’impegno a ridurre ulteriormente le emissioni del 25% entro la fine del decennio. Con una delle flotte più giovani e a minori emissioni di CO2 nell’aviazione, il vettore è all’avanguardia nel settore, grazie a una serie di iniziative che includono un programma di compensazione delle emissioni, una cabina di pilotaggio completamente digitalizzata, l’eliminazione della plastica monouso a bordo e diverse strategie per il risparmio di carburante.

La giuria ha elogiato gli investimenti continui della compagnia nella tecnologia più recente, le iniziative per l’efficienza del carburante e le partnership per il carburante per aviazione sostenibile (Saf), compresi gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’esplorazione di aeromobili alimentati a idrogeno in collaborazione con Airbus. Wizz Air ha raggiunto i livelli più bassi di emissione nel settore aereo europeo, grazie a numerose iniziative di risparmio di carburante e all’adozione costante di tecnologie moderne. Nonostante le sfide derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalla necessità di ridurre il carico passeggeri sui voli, l’efficienza energetica della compagnia ha mostrato una costante ripresa, con un significativo miglioramento nei fattori di carico dei passeggeri e una conseguente riduzione delle emissioni a 53,8 grammi di intensità di carbonio passeggero/km, la più bassa mai registrata per un anno fiscale.

L’impegno a favore di pratiche ambientali responsabili nell’aviazione

Per ridurre progressivamente l’impatto ambientale, Wizz Air ha investito ampiamente nella sua flotta, sostituendo i velivoli più datati con nuovi aeromobili. La compagnia ha anche adottato misure di sostenibilità come l’accelerazione delle azioni per garantire un approvvigionamento adeguato di carburanti per l’aviazione sostenibili (SAF) per il futuro, processi di approvvigionamento sostenibili e sperimentazioni di selezione dei rifiuti a bordo.

Wizz Air ha introdotto un programma di compensazione delle emissioni nel novembre 2020, offrendo ai passeggeri l’opzione di calcolare e compensare l’impatto ambientale dei loro voli, supportando progetti ad alto impatto climatico in tutto il mondo. La compagnia ha anche sviluppato una strategia specifica per il carburante per aviazione sostenibile, garantendo futuri accordi di fornitura e stabilendo partnership con importanti aziende del settore. Gli investimenti in società di biocarburanti e start-up dedicate allo sviluppo di SAF testimoniano l’impegno a favore della promozione di pratiche ambientali responsabili nel settore dell’aviazione.