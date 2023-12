Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Tecnologie di ultima per ridurre il consumo energetico delle terme a Pejo

Le terme sostenibili rappresentano un connubio tra il relax termale e la responsabilità ambientale. Questi luoghi del benessere, sparsi lungo la penisola, non solo offrono cure rigeneranti per corpo e mente, ma abbracciano anche pratiche eco-friendly. Dai sistemi di riscaldamento sostenibile alle architetture bio-compatibili, ogni dettaglio è attentamente curato per minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, molti di questi centri offrono cibo biologico e collaborazioni con strutture ricettive eco-sostenibili nelle vicinanze. Le terme sostenibili in Italia incarnano, dunque, un modello innovativo che unisce le cure termali alla consapevolezza ambientale, offrendo agli ospiti un’esperienza di rigenerazione totale in armonia con la natura.

La sostenibilità è fondamentale per le terme

Nelle terme italiane il relax si fonde armoniosamente con l’ecosostenibilità. Sia che si scelgano Spa, Resort o stabilimenti termali tradizionali, l’obiettivo è creare un ambiente che favorisca il benessere fisico e mentale, avvolgendo gli ospiti in una cornice naturale. Distribuite in tutto il Paese, le terme offrono una vasta gamma di servizi, tra cui sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti, attirando un pubblico sempre più diversificato, compreso un crescente numero di giovani in cerca di una fuga rigenerante dalla frenesia urbana.

La sostenibilità è diventata un criterio fondamentale nella scelta degli stabilimenti termali. Dal risparmio energetico all’eco-design nella selezione dei materiali, gli operatori del settore stanno adottando misure concrete per garantire una vacanza autenticamente green ed ecologica. Uno degli aspetti cruciali è la simbiosi con l’ambiente circostante. Gli stabilimenti termali devono cercare di integrare i loro servizi con la natura, creando un’esperienza in cui gli ospiti si sentano avvolti da un ambiente che rispecchia e rispetta il territorio. La scelta dei materiali, l’estetica e l’utilizzo delle risorse, come acqua e fanghi, devono essere attentamente considerati per contribuire a un’esperienza rigenerante e sostenibile.

Sostenibilità energetica e prodotti ecocompatibili alle terme

La sostenibilità energetica è un altro pilastro importante. Gli stabilimenti termali stanno sempre più adottando soluzioni green per la produzione di energie rinnovabili, come l’uso di pannelli solari e la geotermia, che non solo consentono un risparmio energetico significativo, ma promuovono anche l’autonomia energetica. La gestione oculata delle risorse è altrettanto cruciale. Dalla raccolta e riciclo delle acque termali agli accorgimenti per evitare sprechi, le terme stanno adottando tecnologie avanzate per minimizzare l’impatto ambientale. La scelta di detersivi e saponi biologici contribuisce ulteriormente a un’esperienza sostenibile, garantendo che anche gli articoli per l’igiene personale siano in linea con la filosofia eco-friendly.

La cosmesi biologica è un altro aspetto considerato attentamente. I prodotti di bellezza offerti negli stabilimenti termali devono rispettare standard di sostenibilità, garantendo che siano prodotti in modo etico, non sperimentati sugli animali e biodegradabili. Anche l’alimentazione è parte integrante dell’esperienza termale sostenibile. Ristoranti e punti di ristoro devono offrire cibo e bevande tipiche del luogo, preferibilmente a km zero, promuovendo coltivazioni biologiche e rispettose degli animali. Si incoraggia anche la scelta di cucina vegana o vegetariana quando possibile, mantenendo l’attenzione sulla qualità e genuinità degli alimenti. Infine, nell’ottica di nuove costruzioni o ristrutturazioni, l’eco-design gioca un ruolo chiave. L’utilizzo di materiali locali o riciclati contribuisce a creare ambienti che rispettano sia gli ospiti che l’ambiente.

Terme Merano prime a livello mondiale ad ottenere il riconoscimento di sostenibilità

Le Terme Merano sono ora la prima struttura termale a livello mondiale ad ottenere il riconoscimento di sostenibilità EarthCheck. Questa certificazione non solo attesta l’eccellenza della struttura, ma rappresenta anche un punto di partenza per una crescita futura, evidenziando il ruolo cruciale che la sostenibilità sta assumendo in ogni aspetto delle attività aziendali. Il cammino che ha condotto le Terme Merano a questo traguardo è caratterizzato da diverse tappe. Innanzitutto, l’introduzione del nuovo Bio Nature Pool, un lago balneabile naturale che rivoluziona l’approccio tradizionale eliminando completamente l’uso di prodotti chimici grazie a un sistema di filtraggio completamente naturale.

Ulteriori innovazioni includono l’implementazione di generatori alimentati da pannelli solari, garantendo un risparmio energetico completamente sostenibile, insieme al perfezionamento di un sistema di raccolta differenziata e all’adozione di processi di digitalizzazione aziendale, riducendo così l’uso di carta e materiali monouso. Il coinvolgimento attivo del personale nelle tematiche ambientali attraverso programmi formativi rappresenta un altro elemento chiave di questa transizione verso la sostenibilità. Per terme Merano la sostenibilità non si limita a evitare l’uso della plastica, ma si concentra su alternative sostenibili in tutti gli aspetti operativi, che vanno dalle cartucce per stampanti ecologiche ai prodotti provenienti da coltivazioni sostenibili e locali, fino all’adozione di codici QR per ridurre al minimo la stampa su carta.

Tecnologie di ultima per ridurre il consumo energetico delle terme a Pejo

Le Terme di Pejo, in Trentino, si posizionato in modo armonioso nel contesto circostante, offrendo un rifugio di serenità e relax nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. La scelta architettonica di dotare l’edificio di ampie vetrate è stata motivata dalla volontà di integrare la vita delle terme con la natura circostante, da cui scaturiscono le preziose sorgenti minerali. Le Terme sono state soggette a una completa ristrutturazione ed espansione, con soluzioni innovative, sistemi tecnici avanzati e un impegno marcato verso la sostenibilità energetica. Nell’ambito delle pratiche termali, sono state implementate tecnologie di ultima generazione per sfruttare appieno le proprietà curative delle acque minerali, riducendo al contempo il consumo energetico e migliorando le condizioni di lavoro degli operatori. L’ecosostenibilità è perseguita attraverso l’utilizzo di energia pulita e la minimizzazione dell’impiego di prodotti chimici di origine industriale nei processi di pulizia e sanificazione degli impianti.

Le Terme sono collegate alla centrale termica a biomassa di Cogolo attraverso una conduttura interrata, inserendosi in un progetto più ampio di creazione di una rete di distribuzione del calore proveniente da fonti rinnovabili per tutte le attività della valle. Inoltre, lo stabilimento si rivolge al territorio circostante per l’utilizzo di prodotti naturali, come mirtillo, arnica, genziana, achillea, avena sativa e salvia, alla base dei prodotti cosmetici e dei trattamenti complementari delle Terme di Pejo. Frutta come mele, lamponi e mirtilli, insieme a infusi di sambuco, rosa canina, frutti di bosco e pesca selvatica, sono impiegati nell’area wellness per arricchire i momenti di relax, offrendo il benessere autentico dei prodotti tipici locali.