Sciopero degli aerei 28 maggio 2024: info su orari e diritti dei passeggeri

Fonte: 123RF Sciopero degli aerei 28 maggio 2024: orari e diritti dei viaggiatori

Maggio si conferma il mese degli scioperi: martedì 28 maggio lo sciopero degli aerei creerà nuovi disagi ai viaggiatori, dopo le agitazioni che hanno caratterizzato tutto il mese andando a colpire settori eterogenei. La maggior parte del personale coinvolto incrocerà le braccia per tutta la giornata. Solo in due casi lo sciopero aereo avverrà per non più di alcune ore.

Sciopero aereo del 28 maggio 2024

In particolare, si segnala lo sciopero aereo del personale navigante Wizzair e di quello Air Dolomiti. Per il resto, ci saranno disagi per l’agitazione di varie categorie impiegate a terra negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Verona, Venezia, Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.

Di seguito uno specchietto riassuntivo dell’agitazione che interesserà aeroporti e compagnie aeree:

Modalità Categoria Orari Sindacati Nazionale Personale Airport Handling aeroporti di Milano Linate e Malpensa 24 ore Ost Cub Trasporti Nazionale Personale Aviapartner Handling aeroporti di Milano Linate e Malpensa 24 ore Ost Cub Trasporti Nazionale Personale Swissport Italia aeroporto di Milano Linate 24 ore Ost Cub Trasporti Regionale (Veneto) Personale Gh Verona servizi di terra aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 24 ore Osp Fit-Cisl Nazionale Personale navigante Wizzair 4 ore (13:00-17:00) Fit-Cisl Regionale (Veneto) Personale Gh Venezia aeroporto di Venezia Tessera 24 ore Osr Flai Trasporti e Servizi Regionale (Veneto) Personale Sicuritalia Ivri Vigilanza presso aeroporto di Venezia Tessera 24 ore Osr Flai Trasporti e Servizi Nazionale Personale Italpol Vigilanza presso aeroporto di Milano Linate 24 ore Osr Usb Lavoro privato Regionale (Calabria) Personale Sacal e Sacal Gh aeroporti di Lamezia Terme (Cz), Crotone e Reggio Calabria 2 ore (10:00-12:00) Orsa Trasporti Nazionale Personale navigante di condotta Air Dolomiti 24 ore Uilt-Uil

Controllare lo stato dei voli

Come viene evidenziato nello specchietto riassuntivo, lo sciopero degli aerei del 28 maggio 2024 andrà a interessare direttamente due compagnie aeree e solo determinati aeroporti, nei quali incroceranno le braccia solo determinati lavoratori di determinati sindacati. Ciò basterà comunque e creare disagi come eventuali ritardi e cancellazioni.

Il suggerimento, prima di mettersi in viaggio, è quello di controllare lo stato del proprio volo verificandolo sul sito della relativa compagnia aerea.

Per quanto riguarda Air Dolomiti lo stato del volo è verificabile qui.

Per quanto riguarda Wizzair lo stato del volo è verificabile qui.

In ogni caso l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero è consultabile sul sito dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile).

I diritti del passeggero in caso di sciopero aereo

I diritti dei viaggiatori in caso di sciopero degli aerei sono elencati al punto numero 9 della Carta dei diritti dei passeggeri disponibile sul sito dell’Enac.

È garantita la regolare effettuazione di tutti i voli nelle fasce 7:00-10:00 e 18:00-21:00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce.

Per il resto, nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00

in caso di sciopero del personale dipendente delle compagnie aeree è garantita l’effettuazione di:

– un volo intercontinentale in partenza per continente;

– un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito;

– i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, le compagnie aeree interessate sono tenute a informare immediatamente i tour operator sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.

In caso di sciopero del personale Enav spa è garantito per ogni compagnia aerea:

– l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

– l’arrivo a destinazione di tutti i voli intercontinentali;

– la partenza dei voli intercontinentali;

– il 50% dei voli schedulati da ciascuna compagnia aerea;

– un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito.

In caso di sciopero non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria.