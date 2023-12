Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Göteborg, in Svezia, si distingue per le politiche ambientali di grande impatto

Visitare luoghi che si concentrano sulla sostenibilità sta diventando sempre più importante per i viaggiatori. Ma come si possono valutare le credenziali ecologiche di una città prima di prenotare un viaggio? Ogni anno, il Global Destination Sustainability Movement pubblica l’indice GDS-Index, che classifica le destinazioni più ecocompatibili. L’obiettivo è mettere in luce le città che stanno diventando luoghi più rigenerativi e resilienti per i turisti. Le destinazioni sono valutate in quattro macroaree chiave:

performance ambientale (politiche sulla mobilità pubblica,)

(politiche sulla mobilità pubblica,) emissioni di carbonio , fonti di energia rinnovabile)

, fonti di energia rinnovabile) performance sociale (sicurezza personale, salute e benessere)

(sicurezza personale, salute e benessere) gestione della destinazione e sostenibilità dei fornitori nel settore del viaggio (aeroporti, hotel, ristoranti)

Le città più sostenibili del mondo

Lo sforzo di ciascuna destinazione turistica, che include piani d’azione climatica, educazione, coinvolgimento della comunità e iniziative di diversità, crea un effetto domino, ispirando azioni positive nelle comunità locali e nel mondo, sempre secondo il rapporto del GDSM. Nel 2023, la lista è stata ampliata a 100 città in tutto il mondo.

Tra il ventesimo e undicesimo posto ci sono città come Skelleftea in Svezia e Kerry in Irlanda, che puntano sempre di più a imporsi come destinazioni sostenibili. Il loro impegno per le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e la creazione di spazi verdi evidenzia una tendenza globale verso la sostenibilità urbana. Singapore e Middelfart in Danimarca hanno ambizioni ecologiche, mentre il Tirolo in Austria punta a preservare la sua bellezza alpina. L’ascesa di Goyang in Corea del Sud e Lione in Francia dimostra come le città stiano integrando la sostenibilità nei trasporti. Ecco le prime dieci destinazioni che attualmente mettono in primo piano la sostenibilità.

Tante città del Nord Europa tra le più sostenibili

Al decimo posto troviamo Stoccolma, il cui Consiglio Comunale ha l’obiettivo di rendere la capitale svedese completamente priva di combustibili fossili entro il 2040. Swedevia, l’azienda che gestisce gli aeroporti della città, è stata la prima al mondo a rendere tutte le sue operazioni interamente prive di combustibili fossili. Al nono posto c’è Bordeaux, in Francia, che ha ottenuto un punteggio di 87,1 per il suo obiettivo di diventare carbon neutral, convertendo il 100% all’energia rinnovabile e riducendo del 50% l’inquinamento atmosferico entro il 2050. Inoltre, il 75% dei famosi vigneti di Bordeaux è già certificato eco, il che significa che i turisti possono godere di tutte le delizie epicuree di questa destinazione senza preoccuparsi della loro impronta di carbonio.

Glasgow, in Scozia, si classifica all’ottavo posto con un punteggio di 87,47. Non sarà un caso che il nome Gaelico di Glasgow significa “posto verde”. La città scozzese protegge questa eredità con l’obiettivo di diventare la prima città carbon neutral nel Regno Unito entro il 2030. Misure come l’installazione di lampioni intelligenti a LED e l’aggiunta di più stazioni di ricarica per veicoli elettrici hanno contribuito a ottenere questa posizione. Al settimo posto c’è Aalborg, in Danimarca, già nominata la città più felice dell’UE nel 2016. Ora può vantare il titolo di settima città più sostenibile al mondo. La città affascinante, con le sue strade lastricate e la sede di Aalborghus, ha ottenuto un punteggio di 87,7 grazie alla sua strategia ambientale complessiva, che include un festival annuale sulla sostenibilità in cui i residenti possono mostrare i propri progetti ecologici.

Le città danesi, compresa Copenaghen, sono sostenibili

In classifica c’è ancora una città danese: Aarhus si è posizionata al sesto posto. La città può vantare un centro città in cui i viaggiatori possono raggiungere a piedi la maggior parte delle principali attrazioni, tra cui ristoranti, negozi e musei. Per le attività più lontane, c’è un diffuso servizio di trasporto pubblico. Aarhus utilizza il 77% di energia rinnovabile e ha l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030. In quinta posizione si trova Bergen, in Norvegia, con un punteggio totale di 90,15, grazie in gran parte alle sue opzioni di trasporto verde ampiamente disponibili. Ha uno dei tassi pro capite più alti di veicoli elettrici al mondo, compresi taxi, auto a noleggio e autobus turistici. Traghetti e navi da crociera elettriche sono ormeggiati nel porto della città, che vanta la percentuale più alta di imbarcazioni elettriche al mondo. I turisti possono anche utilizzare la ferrovia di Bergen per un viaggio panoramico e sostenibile attraverso i fiordi della regione.

Salendo dalla dodicesima posizione dello scorso anno, Helsinki si piazza al quarto posto, stabilendo l’obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni del 60% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di diventare carbon neutral entro il 2035. Questi sforzi gli hanno garantito un punteggio complessivo di 90,49. Al terzo posto Copenaghen, che ha acque così pulite nei suoi porti che i residenti ci nuotano in ogni estate. Una testimonianza delle misure di sostenibilità, alcune delle più importanti al mondo: il 74% dell’elettricità di Copenaghen proviene da fonti sostenibili e solo il 4% dei rifiuti solidi finisce nelle discariche della città. Copenaghen mira a diventare la prima capitale del mondo a emissioni zero in soli due anni.

Oslo e Göteborg sono in assoluto le città più sostenibili

Oslo ha fatto un salto dal decimo posto dello scorso anno per conquistare la seconda posizione del 2023. Nonostante sia una città con oltre 600.000 abitanti, Oslo è immersa in una natura incontaminata, tra foreste e fiordi, che preserva con politiche ecologiche. I mezzi pubblici, come gli autobus, sono alimentati da elettricità e biocarburanti, e ci sono oltre 5.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutta la città. Il 94% degli hotel della città è eco-certificato, mentre la gastronomia locale è focalizzata sull’eco-alimentazione.

Alla vetta delle destinazioni più sostenibile nell’indice GDS-2023 per la settima volta, c’è Göteborg, in Svezia. La città, situata su un arcipelago, si distingue per le politiche ambientali di grande impatto. Uno dei suoi progetti più ambiziosi, la Gothenburg Green City Zone, sperimenta nuovi mezzi di trasporto sostenibili e infrastrutture con l’obiettivo di rendere la zona completamente priva di emissioni entro il 2030. L’aeroporto della città ha un certificato Ambientale Aeroportuale e il suo servizio navetta funziona a olio di colza. Le isole meridionali sono completamente prive di auto e accessibili solo con i mezzi pubblici. Con un punteggio di 94,64, non è difficile capire perché questa città scandinava sia considerata una delle più verdi sulla Terra.