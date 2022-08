Fisco, 22 agosto da incubo: sono 179 le tasse da pagare. Ecco l’elenco

Stop alla tregua estiva, il Fisco torna a batter cassa. Sono tantissime infatti le scadenze che attendono milioni di italiani in quella che per molti è anche la settimana che segna la fine delle ferie e il rientro in città. Si tratta di circa 200 adempimenti – 179 per l’esattezza – in scadenza, un numero incredibile dovuto all’accumulo legato proprio alla chiusura degli uffici dell’Agenzia dall’1 al 20 agosto.

Ma quali sono le scadenze che stanno già facendo tremare gli italiani? Si tratta nello specifico di 168 versamenti, 2 dichiarazioni, 6 comunicazioni, 3 adempimenti contabili, cui si aggiunge il diritto a una richiesta di rimborso. Vediamoli tutti.

Versamenti

Irpef (8): qui trovate il dettaglio con tutte le 8 voci da pagare

addizionali (20): qui trovate il dettaglio con tutte le addizionali IRES da pagare e qui le addizionali IRPEF

Imposta di bollo: versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 2° trimestre 2022, se questi documenti non sono indicati nella dichiarazione di bollo virtuale

altro (37)

cedolare secca (4)

ritenute (35)

Iva (20)

Ires (6)

Irap (6)

Imposta di registro: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2022

Imposte sostitutive (30).

Dichiarazioni

Enti non commerciali e agricoltori esonerati, presentazione INTRA 12: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12, lo potete scaricare qui in pfd con anche le istruzioni per la compilazione)

Imposta di bollo sugli assegni circolari: dichiarazione trimestrale.

Comunicazioni

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche – riferiti al mese precedente

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2022: si tratta del cosiddetto Esterometro

Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Esterometro)

Vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue: comunicazione trimestrale dei dati di ciascun fornitore

Operatori finanziari: comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente.

Adempimenti contabili

Soggetti IVA, adempimenti contabili: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione, e le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

ASD, Pro-loco e altre associazioni, adempimenti contabili: queste associazioni devono annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente

Esercenti commercio al minuto non obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi: registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali sono stati rilasciati lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

Richieste/Domande/Istanze

Rimborsi Iva trimestrali, presentazione modello IVA TR: presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR) (lo potete scarica qui in pdf, insieme alle istruzioni per la compilazione).