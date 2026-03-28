Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali sono le aliquote Iva da utilizzare a livello europeo?

Il panorama fiscale europeo del 2026 si conferma un mosaico complesso, plasmato dalla spinta alla digitalizzazione della Commissione Ue. Sebbene l’aliquota Iva standard media si attesti intorno al 21,8%, il divario tra gli Stati membri resta profondo: si spazia dal picco del 27% dell’Ungheria al più contenuto 17% del Lussemburgo.

Nonostante le direttive comunitarie impongano una soglia minima del 15%, ogni Paese continua a modulare la propria imposta sui consumi per bilanciare i conti pubblici o incentivare settori strategici. Per le imprese italiane che operano nel mercato unico, monitorare queste oscillazioni non è un semplice esercizio statistico ma una necessità operativa cruciale per definire correttamente prezzi, margini e conformità transfrontaliera.

Il sistema Oss per le vendite a consumatori finali (B2c)

Il sistema Oss (One Stop Shop), consolidato nel 2026, è il “passaporto fiscale” che permette a chi vende online (e-commerce, servizi digitali, corsi, software) di gestire tutta l’Iva europea da un’unica scrivania digitale.

La soglia dei 10.000 euro

Al centro di questa architettura fiscale troviamo la soglia critica fissata a 10.000 euro annui, che funge da vero e proprio spartiacque per le imprese. Se il volume d’affari complessivo generato dalle vendite verso tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea rimane al di sotto di questo limite, l’operatore può continuare ad applicare l’Iva italiana al 22%, versandola direttamente allo Stato come se si trattasse di una normale operazione interna.

Tuttavia, non appena il fatturato estero supera il tetto dei 10.000 euro, scatta l’obbligo di applicare l’aliquota specifica del Paese in cui risiede il cliente finale, come il 19% in Germania o il 21% in Spagna. In questo scenario, l’adesione al regime Oss si rivela la soluzione più efficiente, poiché permette di gestire centralmente gli adempimenti esteri senza dover aprire una posizione fiscale in ogni Stato membro.

Come funziona la dichiarazione Oss

Una volta completata l’iscrizione al portale dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione Oss, la gestione dell’imposta segue una cadenza trimestrale rigorosa. Entro la fine del mese successivo a ogni trimestre – ovvero nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio – il contribuente è tenuto a inviare un prospetto riepilogativo che dettagli tutte le vendite effettuate in ogni singolo Stato membro.

Uno dei vantaggi principali riguarda il pagamento unico: l’operatore non deve infatti effettuare una pioggia di bonifici verso le diverse nazioni europee, ma invia un solo versamento totale all’Amministrazione finanziaria italiana. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a occuparsi di smistare le quote di Iva spettanti, ad esempio, a Francia o Germania.

È però fondamentale ricordare che il sistema Oss non ammette la detrazione: tramite questo portale si versa esclusivamente l’Iva a debito, mentre l’imposta assolta sugli acquisti – sia nazionali che esteri – continua a essere recuperata attraverso la normale dichiarazione Iva.

I vantaggi rispetto al passato

Prima del 2021 (e del potenziamento del sistema nel 2024-2025), superata una certa soglia il contribuente doveva:

nominare un rappresentante fiscale in ogni Paese ;

; aprire una partita Iva locale ;

; presentare dichiarazioni in lingue diverse.

Oggi l’Oss elimina questi costi fissi, rendendo l’espansione in Europa accessibile anche alle piccole realtà.

Cosa succede se vengono utilizzati dei magazzini esteri con il regime Ioss

Se la merce viene spedita da un magazzino situato in un altro Paese Ue (si utilizza, per esempio, la logistica di Amazon in Germania), la situazione cambia.

Per le vendite stoccate all’estero, potrebbe essere ancora necessaria una partita Iva locale (relativa al Paese nel quale si opera), perché lo spostamento di merce tra magazzini propri in Ue non è coperto dall’Oss.

L’Ioss (Import One Stop Shop) serve invece se viene spedita merce proveniente da Paesi Extra-Ue (come Cina o Usa) per vendite di valore inferiore a 150 euro.

Transazioni tra imprese (B2b)

Il meccanismo del B2b intracomunitario (tra due soggetti con Partita iva iscritti al Vies) serve a evitare che l’imposta blocchi i flussi di cassa tra imprese europee.

La cessione (obblighi per il venditore)

Nelle transazioni verso un’azienda situata in un altro Paese dell’Unione, il primo passo fondamentale è la verifica Vies: è indispensabile controllare che la partita Iva del cliente sia regolarmente iscritta al database europeo, poiché in caso contrario l’operazione perde i benefici comunitari e costringe ad applicare l’Iva italiana al 22%.

Una volta accertata la validità del codice identificativo, il venditore può emettere una fattura non imponibile, citando espressamente l’articolo 41 del Decreto Legge 331/93.

Tuttavia, la semplificazione fiscale richiede estrema precisione sul piano documentale: nel 2026, infatti, i controlli sull’obbligo di prova dell’avvenuta cessione si sono fatti ancora più severi. Per evitare contestazioni, è cruciale conservare meticolosamente ogni prova del trasporto – dai documenti Cmr firmati ai dati di tracking della spedizione – che certifichi in modo inequivocabile che la merce abbia effettivamente varcato i confini nazionali lasciando l’Italia.

Il reverse charge (l’acquirente)

Quando si riceve una fattura da un fornitore Ue (come può essere Google Irlanda o un fornitore di merce tedesco), non viene addebitata l’Iva. Il contribuente deve:

integrare virtualmente sulla fattura l’aliquota Iva italiana (è sufficiente emettere un’autofattura);

registrare l’operazione sia nel registro Iva vendite (debito) che nel registro Iva acquisti (credito);

se il contribuente ha pieno diritto alla detrazione, l’operazione finanziariamente è pari a zero, non deve versare nulla, ma assolvere all’obbligo fiscale.

Gli elenchi Intrastat

Tutte queste operazioni devono essere comunicate tramite i modelli Intrastat: servono all’Agenzia delle Dogane per monitorare lo scambio di merci e servizi.

Le soglie per l’invio (mensile o trimestrale) sono state armonizzate a livello Ue per ridurre il carico burocratico nel 2026 ma restano obbligatorie per chi supera determinati volumi di acquisto o vendita.

Il rischio nel 2026: frodi carosello

Il sistema del reverse charge è sicuro, ma le autorità fiscali sono in allerta per le frodi carosello (aziende che incassano l’Iva e spariscono).

Per questo nel 2026:

la fatturazione elettronica europea sta diventando lo standard per tracciare queste vendite in tempo reale;

se l’acquirente non integra correttamente l’Iva, rischia sanzioni pesanti anche se l’operazione è reale.

Aliquote e regole locali

Nonostante il coordinamento Ue, ogni Paese, come detto, mantiene la sovranità sulle proprie aliquote (rispettando il minimo del 15% per la standard). Nel 2026, molti stati hanno aggiornato le liste dei beni a Iva ridotta (4%, 5% o 10%) includendo maggiormente prodotti eco-sostenibili e servizi digitali.

Tabella aliquote Iva europea 2026

Paese Aliquota standard Aliquote ridotte Note 2026 Italia 22% 4%, 5%, 10% Confermata come prevalente nel 2026 Francia 20% 5,5%, 10%, 2,1% Aliquota speciale al 2,1% per farmaci Germania 19% 7% Reintrodotta Iva al 7% per la ristorazione Spagna 21% 4%, 10% 4% per beni di prima necessità Ungheria 27% 5%, 18% L’aliquota più alta dell’Ue Lussemburgo 17% 3%, 8% L’aliquota più bassa dell’Ue Finlandia 25,5% 10%, 13,5% La ridotta è stata rimodulata dal 14% al 13,5% Paesi Bassi 21% 9% Aumento dal 9% al 21% per gli affitti brevi Belgio 21% 6%, 12% Dal 1° marzo, 12% per hotel e asporto Irlanda 23% 9%, 13,5% Dal 1° luglio, 9% per pasti e ristorazione

Digitalizzazione e semplificazione in Ue: lo scenario

Le riforme attuali puntano con decisione verso la digitalizzazione e la semplificazione degli scambi transfrontalieri, a partire dalla riforma Vida (Vat in the Digital Age), che modernizza l’Iva europea per contrastare le frodi e standardizzare la fatturazione elettronica intracomunitaria.

Parallelamente, dal 1° gennaio 2026, il Terzo Settore è entrato in un nuovo assetto Iva che introdurrà specifici obblighi di fatturazione e dichiarazione per gli enti non commerciali, pur preservando le esenzioni per i servizi sanitari ed educativi.

In ambito europeo, nazioni come Paesi Bassi, Belgio e Germania stanno già rimodulando le aliquote nel turismo e nella ristorazione per bilanciare il gettito fiscale e il sostegno ai consumi. Infine, in Italia, il regime forfettario continua a incentivare le nuove iniziative economiche, garantendo a chi apre una partita Iva nel 2026 l’aliquota agevolata al 5% per i primi cinque anni di attività.