Mio figlio si fa male a scuola, chi è responsabile?

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“Avvocato, mio figlio si è fatto male durante l’ora di educazione fisica. Chi è responsabile?”

Durante la ricreazione un bambino cade, in palestra si fa male durante un esercizio, in corridoio urta un compagno. Episodi comuni, che però non determinano di per sé una responsabilità della scuola.

La Cassazione con ordinanza n. 4945 del 2026 ha chiarito che l’infortunio durante attività come l’educazione motoria non basta, da solo, a fondare il diritto al risarcimento. Serve che l’evento sia riconducibile a una vigilanza inadeguata o a un rischio che la scuola avrebbe dovuto prevenire. L’attività sportiva comporta una quota di rischio che non può essere eliminata del tutto.

Conta la dinamica concreta dell’incidente e la capacità dell’istituto di prevenirlo. Dove emerge un difetto di vigilanza, nasce la responsabilità. Negli altri casi, l’evento resta a carico di chi lo ha subito.

Se un bambino si fa male a scuola, la responsabilità è automatica oppure no?

Se un bambino si fa male a scuola, la responsabilità dipende dalle modalità con cui si è verificato l’incidente.

“Con l’iscrizione a scuola sorge un rapporto giuridico che impone all’istituto un obbligo di protezione e vigilanza sull’alunno”.

In termini giuridici si parla di contatto sociale qualificato, cioè di un vincolo che nasce dal fatto stesso di aver affidato il minore alla scuola, anche senza un contratto formale.

Su questo si innesta l’art. 2048 c.c., che disciplina la responsabilità dei precettori e richiede, perché sorga il risarcimento, l’accertamento di una vigilanza non adeguata alla situazione concreta.

Se un bambino scivola correndo durante la ricreazione, l’episodio può rientrare nella normale dinamica di gioco. Diverso è il caso in cui la classe resta senza sorveglianza durante il cambio dell’ora, oppure se un’attività sportiva viene svolta senza controllo adeguato rispetto all’età degli alunni o agli spazi utilizzati. In questi casi rileva non l’incidente in sé, ma la situazione che lo ha reso possibile.

Quando un infortunio a scuola diventa responsabilità per difetto di vigilanza

Il difetto di vigilanza riguarda il modo in cui il controllo viene esercitato: una vigilanza effettiva, adeguata all’età degli alunni, al tipo di attività svolta e agli spazi in cui si muovono.

“Il risarcimento presuppone un collegamento tra l’evento e una vigilanza insufficiente o misure inidonee a evitare un pericolo, perché l’istituto non è un assicuratore di qualunque danno subito dall’alunno”.

Questo criterio emerge in situazioni molto diverse tra loro. Un alunno che si fa male mentre utilizza un attrezzo senza indicazioni chiare, una spinta in fila all’ingresso non gestita dal docente, un gioco iniziato prima dell’arrivo dell’insegnante in palestra: sono casi in cui il contesto può rendere l’evento evitabile. Diverso è l’urto tra compagni durante un’azione di gioco svolta correttamente o un movimento mal coordinato in un esercizio eseguito sotto controllo.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4945 del 2026, ha tracciato questo confine. In un caso di lesioni durante una partita di pallavolo, la Corte ha escluso la responsabilità della scuola perché l’evento era riconducibile a una normale azione di gioco, priva di intento lesivo e rientrante nell’alea tipica dell’attività sportiva.

I giudici di Piazza Cavour hanno anche chiarito che l’educazione fisica non integra un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., una quota di rischio è fisiologica e non trasferisce di per sé la responsabilità sull’istituto.

La distinzione dipende dal tipo di rischio.

Quando l’evento rientra nella normale dinamica del gioco o dell’attività motoria, e si manifesta in modo improvviso e non controllabile, la responsabilità può restare esclusa.

Se, invece, l’infortunio è il risultato di una vigilanza inadeguata, di regole organizzative carenti o di una situazione che poteva essere gestita diversamente, il danno esce dall’alea normale e assume rilevanza sul piano della responsabilità.

Chi paga se un alunno si infortuna a scuola: istituto, Ministero o assicurazione?

La responsabilità, nei casi in cui sia accertato un difetto di vigilanza, fa capo all’istituto scolastico e, in ultima istanza, al Ministero dell’Istruzione. L’obbligo risarcitorio non ricade sul singolo docente, se non in situazioni eccezionali, ma sull’ente che organizza e gestisce il servizio scolastico, ferma restando la possibilità di profili interni di responsabilità disciplinare.

Accanto a questo profilo opera l’assicurazione scolastica. Non si tratta di una copertura obbligatoria per legge, ma di una polizza integrativa che gli istituti attivano per garantire una tutela aggiuntiva rispetto alle coperture pubbliche. In questo caso, l’indennizzo può essere riconosciuto anche in assenza di responsabilità, ma entro limiti prestabiliti e senza coprire integralmente il danno subito dall’alunno. Il risarcimento, invece, presuppone l’accertamento di un illecito e mira a reintegrare tutte le conseguenze pregiudizievoli.

L’assicurazione interviene come tutela aggiuntiva, mentre l’obbligo di risarcimento grava sulla scuola solo se l’infortunio è riconducibile a una vigilanza inadeguata o a un’organizzazione non idonea a prevenire il rischio.

Che cosa deve dimostrare la famiglia e quando la scuola può evitare il risarcimento

“Alla famiglia spetta documentare il danno e che l’infortunio si è verificato durante l’attività scolastica, attraverso referto, verbale interno o segnalazioni”.

Da lì in avanti, l’onere si sposta sull’istituto, che deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di vigilanza e di organizzazione richiesti in quella situazione.

Non si tratta di responsabilità oggettiva. L’art. 2048 c.c., consente alla scuola di liberarsi provando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento.

“La prova liberatoria è basata sui fatti: presenza effettiva del docente, regole operative chiare, organizzazione coerente con età, spazi e attività, interventi tempestivi”.

Un infortunio durante un’uscita didattica sotto pioggia intensa può non essere imputabile all’istituto se il percorso è stato scelto con criteri di sicurezza, il gruppo è stato gestito con adeguata vigilanza e l’evento deriva da una scivolata improvvisa non prevedibile. Allo stesso modo, una caduta su un pavimento appena pulito e correttamente segnalato può rientrare nel caso fortuito. Diverso è l’incidente in laboratorio senza istruzioni operative sugli strumenti, o la caduta su una scala interna priva di corrimano o con illuminazione insufficiente: qui il rischio è governabile e l’evento diventa espressione di un’organizzazione inadeguata.

Il caso fortuito delimita l’area di esonero: evento imprevedibile e inevitabile, esterno alla sfera di controllo della scuola e non prevenibile con la diligenza esigibile. Rientrano, in concreto, il gesto improvviso e anomalo di un compagno che interrompe una dinamica altrimenti corretta, oppure una condizione esterna eccezionale non dominabile con le cautele ordinarie.

Infortunio a scuola: cosa fare subito per ottenere il risarcimento

Il referto medico deve riportare data, modalità dell’accaduto e conseguenze fisiche. Alla scuola va chiesto che l’episodio venga formalizzato, con una relazione dell’insegnante o un verbale interno che descriva l’attività in corso e le condizioni in cui si è verificato il fatto.

Accanto alla documentazione sanitaria, assume rilievo il contesto: chi era presente, quale attività si stava svolgendo, se vi erano istruzioni operative e come era organizzata la vigilanza. Le dichiarazioni di compagni o del personale scolastico possono contribuire a chiarire la dinamica, soprattutto quando emergono profili legati al controllo della classe o alla gestione degli spazi.

La polizza scolastica, se attivata, consente di ottenere un indennizzo nei limiti previsti dal contratto e richiede una denuncia del sinistro nei tempi indicati dall’istituto.

La tenuta della richiesta risarcitoria dipende da ciò che viene documentato nell’immediatezza dell’evento.