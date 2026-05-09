iStock Quali sono le offerte con i tassi più convenienti

I prestiti personali sono tra le forme di finanziamento più diffuse per chi ha bisogno di denaro in tempi brevi. Sono più precisamente degli accordi tra una banca/finanziaria e un cliente grazie ai quali l’istituto concede del denaro senza chiedere come dovrà essere utilizzato. La restituzione di quest’ultimo avviene poi con rate mensili mentre il tasso applicato è fisso.

Quali sono dunque le migliori offerte di maggio 2026 per auto, consolidamento debiti e casa?

Le diverse tipologie di prestiti personali

Tra le forme più comuni di prestiti personali ci sono sicuramente quelli per la casa che sono molto utili per piccoli lavoretti e danno la possibilità di non dover chiedere necessariamente un mutuo.

Ci sono poi quelli per l’auto che permettono di finanziare l’acquisto di un veicolo includendo anche servizi in aggiunta.

Infine, ci sono i prestiti per consolidamento debiti grazie ai quali si possono unire più finanziamenti in un’unica rata così da semplificare la gestione e ridurre l’importo della rata mensile.

Come ottenere prestiti personali al tasso migliore

I tassi di interesse dei prestiti personali seguono gli indici di mercato. Questo, però, non significa che tutte le offerte siano uguali in quanto con alcune semplici scelte si possono ottenere condizioni più vantaggiose.

Si dovrebbe infatti prestare attenzione al Taeg che indica il costo reale del finanziamento e confrontare più proposte senza fermarsi alla prima offerta ricevuta.

Anche la propria situazione economica è importante: presentare documenti che dimostrano un reddito stabile come la pensione o lo stipendio, infatti, aumenta le possibilità di ottenere tassi migliori.

Prestito online Santander

Banca Santander propone soluzioni di prestiti personali con zero spese di istruttoria e una gestione completamente digitale. L’esito della richiesta viene comunicato in 24 ore lavorative ed è possibile scegliere più importi, da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 30.000 euro.

Il calcolatore messo a disposizione dalla banca permette di avere un’idea rappresentativa di finanziamento. Ecco un esempio:

Se si richiedono 10.000 euro da restituire in 48 rate, ogni rata mensile è di 246,91 euro con un Tan all’8,59% e un Taeg al 9,63%. Nel caso di un finanziamento da 20.000 euro da restituire sempre in 48 rate, la rata mensile è di 495,52 euro con Tan all’8,77% e Taeg al 9,48%. Scegliendo, infine, un piano più lungo, ad esempio di 84 rate per 20.000 euro, il Tan applicato è dell’8,77% mentre il Taeg del 9,46%. In questo caso la rata mensile è di 319,45 euro.

Prestito Unicredit

Per i nuovi clienti, banca Unicredit propone fino al 31 luglio 2026 prestiti personali con Tan fisso in promozione al 6,99% e un Taeg massimo al 9,25%. L’importo minimo che si può richiedere è di 3.001 euro mentre quello massimo di 75.000 euro.

Ecco un esempio di finanziamento con il tasso in promozione proposto dalla banca:

Nel caso si chiedano 10.000 euro da restituire in 84 mesi, si applica un Tan fisso del 6,99% e un Taeg del 7,99%. La rata mensile da pagare è invece di 154 euro.

Le richieste di prestito vengono effettuate entro trenta giorni dall’apertura del conto corrente. L’istituto di credito si riserva poi la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione.

Promo Orange Days di Ing

Fino al 17 maggio 2026, banca Ing propone gli Orange Days a chi chiede un prestito dalla app o dal sito Ing con addebito delle rate sul conto corrente Arancio. Quest’offerta permette di:

chiedere un finanziamento che va dai 3.000 ai 50.000 euro;

personalizzare il rimborso con una durata dai 12 ai 120 mesi;

chiedere il salto della rata (massimo 3 volte) o la riduzione della rata (massimo 2 volte);

chiedere uno sconto dello 0,50% sul tasso se si addebitano le rate sul conto corrente Arancio.

Ecco un esempio di finanziamento proposto dalla banca:

Se si richiedono 17.000 euro da restituire in 120 rate, si ottiene un Tan fisso del 7,99% e un Taeg dell’8,60%. La rata mensile è invece di 207 euro.

Prestito personale Widiba

Il prestito personale Findomestic per banca Widiba è 100% online, è a zero spese e offre la possibilità di saltare o modificare le rate senza sostenere alcun costo. Le spese di istruttoria, di incasso, di gestione rata, delle comunicazioni periodiche e dell’imposta di bollo/sostitutiva sono poi a carico di Findomestic.

Se si apre il conto corrente Widiba, si hanno in più i seguenti vantaggi:

la carta di debito gratuita;

la possibilità di versare assegni e contanti presso gli Atm evoluti;

i bonifici online e i prelievi dagli Atm oltre i 100 euro gratuiti;

la Pec e la firma digitale gratuite fino a quando si è clienti della banca.

Ecco un esempio di finanziamento comunicato da Widiba:

Se si richiedono 10.000 euro da restituire in 84 rate, si ottiene un Tan all’8,96% e un Taeg al 9,33%. La rata mensile è di 160,70 euro invece di 163,20 euro in promozione.

Le altre offerte prestiti personali di maggio 2026

Oltre a quelle indicate, tra le migliori offerte di prestiti personali di maggio 2026 secondo quanto comunica Facile.it ci sono nel caso si richiedano 10.000 euro:

Younited Credit – Tan fisso al 7,13%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,64 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro;

Compass – Tan fisso all’11,90%, Taeg al 13,64%, durata di 60 mesi e rata mensile di 225,27 euro.

Per l’acquisto auto i tassi di interesse migliori sono i seguenti:

Younited Credit – Tan fisso al 7,13%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,64 euro;

Crediper – Tan fisso al 7,20%, Taeg al 7,48%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,968 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Per il consolidamento debiti secondo le rilevazioni di Facile.it tra i migliori prestiti personali di maggio 2026 ci sono i seguenti:

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro;

Compass – Tan fisso all’11,90%, Taeg al 13,64%, durata di 60 mesi e rata mensile di 225,27 euro.

Per la casa, infine, conviene scegliere: