Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock In quante rate si paga il debito Irpef

L’esito della dichiarazione dei redditi rappresenta un momento cruciale per milioni di contribuenti italiani. Quando dal prospetto di liquidazione del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche emerge un debito Irpef, l’impatto finanziario sulla liquidità immediata di famiglie, lavoratori e pensionati può rivelarsi gravoso. Gestire un conguaglio a sfavore richiede una pianificazione attenta per evitare l’erosione completa di una singola mensilità di stipendio o pensione. Fortunatamente, l’ordinamento fiscale italiano permette di mitigare questo impatto attraverso l’istituto della rateizzazione, uno strumento strutturato che consente di frazionare l’esborso complessivo in più soluzioni mensili costanti, distribuendo il carico fiscale nell’arco della seconda metà dell’anno civile.

Debito Irpef, come funziona la rateizzazione

La rateizzazione dei saldi e degli acconti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi è disciplinata da precise disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dalle riforme che hanno progressivamente armonizzato le scadenze fiscali. La regola d’oro che governa l’intero meccanismo è l’obbligo di concludere il piano dei pagamenti entro il mese di novembre dello stesso anno in cui si presenta la dichiarazione. Non è in alcun modo possibile estendere il frazionamento oltre tale limite o traghettarlo nell’anno solare successivo.

Ogni contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento dilazionato al momento della compilazione e dell’invio del modello dichiarativo, indicando il numero di quote in cui desidera spezzare l’importo dovuto. Tale scelta è vincolante per l’anno in corso, a meno che non si decida di estinguere il debito in anticipo. È fondamentale rammentare che la dilazione è applicabile esclusivamente al saldo dell’anno precedente e alla prima rata di acconto per l’anno in corso. Al contrario, la seconda o unica rata di acconto Irpef, la cui scadenza è fissata per il 30 novembre, deve essere corrisposta obbligatoriamente in un’unica soluzione, rimanendo totalmente esclusa da qualsiasi piano di frazionamento mensile.

Quante rate si possono fare?

Il numero massimo di rate concedibili non è fisso, bensì flessibile, e dipende in via principale da due fattori speculari: la data in cui il Modello 730/2026 viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate e la tipologia di gestione del pagamento (tramite sostituto d’imposta o in autonomia con Modello F24). Più precocemente si provvede all’invio della dichiarazione, maggiore sarà lo spazio temporale disponibile per spalmare il debito Irpef, beneficiando così del numero massimo di quote consentite dalla legge.

Contribuenti con sostituto d’imposta (lavoratori dipendenti e pensionati)

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati che scelgono di avvalersi del sostituto d’imposta per l’effettuazione del conguaglio direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione, il piano di rateizzazione può estendersi fino a un massimo di 6 rate mensili. Le dinamiche operative reali si differenziano sensibilmente tra le due categorie:

Per i lavoratori dipendenti le operazioni di conguaglio iniziano sulla retribuzione erogata nel mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione (Modello 730-4). Per chi presenta la dichiarazione nei primi giorni di apertura del canale telematico, la prima rata viene trattenuta sulla busta paga di luglio 2026. Il piano si svilupperà fluidamente sulle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre, esaurendo le 6 rate teoriche. Se l’invio avviene in ritardo, ad esempio nei mesi di agosto o settembre, il datore di lavoro sarà costretto a raggruppare più rate nella prima busta paga utile per poter garantire la chiusura del piano entro novembre.

Per i pensionati gli enti previdenziali, come l’Inps, richiedono tempi di lavoro interni più lunghi. Per prassi consolidata, le operazioni di trattenuta iniziano a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto. Di conseguenza, per i pensionati la prima quota del debito Irpef non viene quasi mai prelevata prima del mese di agosto o settembre, riducendo di fatto le rate effettive disponibili a 4 o 5, salvo il meccanismo di recupero congiunto delle quote pregresse sulla prima mensilità utile.

Contribuenti senza sostituto d’imposta (Modello F24 autonomo)

Coloro che presentano il 730 senza sostituto d’imposta o utilizzano il Modello Redditi Pf devono provvedere autonomamente al versamento tramite i modelli di pagamento F24. In questo scenario si aprono due strade alternative regolate dal calendario fiscale.

Versamento con scadenza ordinaria (30 giugno 2026)

Se il contribuente decide di agganciare il piano alla scadenza naturale del 30 giugno, ha la facoltà di suddividere il proprio debito Irpef fino a un massimo di 7 rate mensili. La prima rata scade il 30 giugno, mentre le successive scadenze sono fissate per il giorno 16 di ciascun mese successivo (16 luglio, 20 agosto a causa della pausa estiva, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre).

Versamento con differimento (30 luglio 2026)

La normativa consente di posticipare l’avvio dei pagamenti di 30 giorni, fissando la prima scadenza al 30 luglio 2026. Questa opzione comporta tuttavia una penalizzazione duplice: il numero massimo di rate si riduce a 6 e sull’intero ammontare del debito iniziale si applica una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per il ritardo.

Il costo della dilazione

Optare per la rateizzazione del debito Irpef non è un’operazione a costo zero. L’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento di interessi calcolati in misura fissa mensile, pari allo 0,33% (corrispondente a un tasso del 4% su base annua). L’aspetto fondamentale da comprendere è che la prima rata è sempre esente da interessi, poiché viene versata alla scadenza naturale del debito. Gli interessi dello 0,33% si applicano in modo progressivo e cumulativo esclusivamente sulle somme destinate alle rate successive alla prima.

Ma cerchiamo di capire quanto si pagherà di interessi. Ipotizziamo un contribuente con un debito complessivo emerso dal Modello 730 pari a 1.000 euro, il quale scelga la suddivisione massima in 6 quote attraverso il proprio sostituto d’imposta (busta paga). L’importo nominale della quota capitale è pari a 166,67 euro al mese (fatta eccezione per l’ultima rata che assorbe i decimali di arrotondamento per toccare i 1.000 euro esatti).

Lo sviluppo del piano con l’applicazione degli interessi progressivi dello 0,33% mensile segue questa progressione.

Numero rata Mese di prelievo Quota capitale (€) Tasso interesse Interessi (€) Totale rata (€) Prima rata Luglio 166,67 0,00% 0,00 166,67 Seconda rata Agosto (20 del mese) 166,67 0,33% 0,55 167,22 Terza rata Settembre 166,67 0,66% 1,10 167,77 Quarta rata Ottobre 166,67 0,99% 1,65 168,32 Quinta rata Novembre 166,67 1,32% 2,20 168,87 Sesta rata Novembre (fine mese) 166,65 1,65% 2,75 169,40

Al termine del ciclo di pagamenti, la somma di tutti gli interessi corrisposti risulterà pari a 8,25 euro. Il costo totale sostenuto dal contribuente per aver beneficiato della dilazione sarà quindi di 1.008,25 euro.