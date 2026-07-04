Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando il conguaglio Irpef rischia di azzerare lo stipendio

L’estate per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani è sinonimo di vacanze, ma sul fronte finanziario coincide con uno dei momenti più delicati dell’anno: l’elaborazione dei flussi della dichiarazione dei redditi. Tra i mesi di luglio, agosto e settembre, la consultazione della busta paga può trasformarsi da momento di attesa per la quattordicesima a un vero e proprio shock finanziario. In questo periodo, infatti, si concretizzano le operazioni di addebito delle imposte scaturite dal Modello 730/2026 che, nei casi fiscalmente più complessi, generano il temuto fenomeno dello stipendio a zero. Questa decurtazione totale o quasi totale delle competenze mensili non è un errore contabile, bensì l’effetto del conguaglio Irpef a debito trasmesso dall’Agenzia delle Entrate al datore di lavoro, che agisce in qualità di sostituto d’imposta.

Il sistema della dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 nasce per semplificare la vita del contribuente, permettendo di incassare rimborsi o pagare debiti direttamente nella busta paga. Tuttavia, quando i calcoli finali evidenziano che le tasse pagate in acconto durante l’anno precedente sono inferiori al dovuto, il meccanismo si ribalta in una riscossione forzosa e immediata. Se il debito accumulato è superiore al netto mensile spettante al lavoratore, l’intero stipendio viene azzerato, creando enormi problemi di liquidità proprio nei mesi estivi.

Perché il conguaglio Irpef estivo azzera lo stipendio

Il presupposto fondamentale dell’ordinamento fiscale italiano è che l’Irpef è un’imposta progressiva calcolata su base annuale. Durante l’anno, il datore di lavoro applica le trattenute basandosi unicamente sulle informazioni in suo possesso (lo stipendio che lui stesso eroga). Quando il cittadino presenta il Modello 730 in primavera, l’Agenzia delle Entrate incrocia tutti i redditi percepiti dal contribuente nell’anno precedente, non solo quelli da lavoro dipendente.

Il risultato di questo ricalcolo definitivo è il conguaglio Irpef. Se il calcolo si chiude a debito, l’Agenzia delle Entrate emette un flusso telematico (il modello 730/4) e lo invia direttamente all’ufficio risorse umane dell’azienda presso cui il lavoratore è impiegato. Ricevuto il documento, il datore di lavoro è obbligato per legge a trattenere la somma indicata dalla prima busta paga utile (solitamente le competenze di luglio, o agosto/settembre per i pensionati e per chi ha presentato la dichiarazione in ritardo). Poiché la legge impone al sostituto d’imposta di recuperare il debito fino a concorrenza del netto, se il debito fiscale è elevato, il lavoratore vedrà il proprio stipendio a zero.

Quali sono i contribuenti vulnerabili in estate?

L’azzeramento estivo della busta paga colpisce specifiche categorie di lavoratori che hanno situazioni reddituali frammentate o cumulative. In questa particolare situazione si possono trovare quattro profili.

I titolari di più certificazioni uniche (Cu)

Chi ha cambiato datore di lavoro l’anno scorso o ha svolto collaborazioni multiple si ritrova con più certificazioni uniche. Se i datori di lavoro precedenti non hanno effettuato un conguaglio cumulativo, ognuno ha applicato le aliquote e le detrazioni più basse. In sede di Modello 730, la somma dei redditi fa scattare lo scaglione Irpef superiore, generando un debito che azzera la busta paga estiva.

Chi cumula lo stipendio con la Naspi o la cassa integrazione

I periodi di disoccupazione indennizzati dall’Inps costituiscono a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente. L’Inps rilascia una propria Cu, ma applica ritenute minime. Il dipendente che ha lavorato, ad esempio, sei mesi in azienda e ha percepito sei mesi di Naspi scoprirà in estate un gigantesco debito d’imposta.

I proprietari di immobili concessi in locazione ordinaria

Chi affitta un appartamento senza optare per la cedolare secca (ovvero inserendo il canone d’affitto nel reddito complessivo Irpef) vede impennarsi l’aliquota marginale. Il prelievo fiscale su questi canoni non avviene mese per mese, ma si materializza tutto insieme proprio nel conguaglio Irpef estivo.

Chi deve restituire i bonus fiscali non spettanti

Se un lavoratore ha percepito mensilmente il trattamento integrativo (l’ex bonus Renzi) ma a fine anno, per via di straordinari o premi, ha superato la soglia massima di reddito, l’Agenzia delle Entrate ne richiede la restituzione totale nel 730. Si tratta di 1.200 euro netti che vengono sottratti in un colpo solo, spingendo la busta paga verso lo stipendio a zero.

Come evitare il taglio drastico

Se la dichiarazione dei redditi è già stata presentata ed evidenzia un forte debito, il lavoratore non è del tutto inerme. Esistono strumenti normativi precisi per evitare la paralisi finanziaria della famiglia in questi giorni di calore estivo.

La rateizzazione del debito nel Modello 730

La difesa principale contro lo stipendio a zero è la pianificazione delle rate in sede di compilazione del Modello 730. Il contribuente ha il diritto di chiedere che il debito derivante dal conguaglio Irpef venga dilazionato in quote mensili:

il debito può essere suddiviso in un massimo di 5 rate (da luglio a novembre) per i lavoratori dipendenti;

sulle rate successive alla prima si applica un interesse ridotto (pari allo 0,33% mensile).

Scegliendo la rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate non invierà al datore di lavoro la richiesta di riscuotere il debito in un’unica soluzione, bensì frazionato mese per mese, salvaguardando la stabilità della busta paga estiva.

La gestione dell’acconto Irpef

Spesso il debito estivo è gonfiato dalla presenza dei cosiddetti acconti per l’anno successivo. Il sistema fiscale italiano richiede infatti di pagare in anticipo le tasse per l’anno in corso se si presume che la situazione non cambierà. Tuttavia, se il lavoratore sa già che nel corso di quest’anno il suo reddito diminuirà (ad esempio perché ha venduto la casa affittata o non farà più straordinari), può chiedere espressamente nel Modello 730 di ridurre o azzerare gli acconti Irpef. Questa mossa alleggerisce immediatamente il conguaglio estivo, scongiurando il rischio del taglio dello stipendio.

Cosa succede se lo stipendio non basta a coprire il debito?

Una delle domande più frequenti tra i lavoratori riguarda la capienza del cedolino: cosa succede se il debito del 730 è superiore all’intero stipendio di luglio?

La normativa prevede una tutela automatica: il datore di lavoro tratterrà la quota massima possibile, lasciando lo stipendio a zero, ma la parte restante del debito non decade. Il residuo insoddisfatto viene automaticamente differito sulla busta paga del mese successivo (agosto), e così via fino a novembre se necessario. Sulle somme differite nei mesi successivi per mancanza di capienza viene applicato un interesse dello 0,50% mensile. Il lavoratore si troverà quindi con una serie di buste paga fortemente decurtate per tutta la seconda metà dell’anno.