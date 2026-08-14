Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede due finestre: 14 agosto per le prime erogazioni e 27 agosto per le mensilità ordinarie

ANSA Sfl, pagamento dei 500 euro ad agosto 2026: chi li riceve il 14 e chi deve aspettare il 27.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) viene pagato anche ad agosto.

Come è noto, la misura viene riconosciuta a quei beneficiari che partecipano fattivamente a percorsi di formazione, orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro.

Sfl, quando arrivano i 500 euro ad agosto 2026

Per il mese di agosto sono previste due date di pagamento: venerdì 14 agosto e giovedì 27. Il calendario segue quello dell’Assegno di inclusione e la data dell’accredito cambia in base alla tipologia di pagamento e al momento in cui la domanda è stata trasmessa e lavorata.

Per quanto riguarda il 14 agosto, in questa giornata è previsto il pagamento delle prime erogazioni relative alle nuove domande che hanno completato l’iter, comprese le domande trasmesse all’Inps dopo il 15 del mese precedente.

La seconda finestra, quella del 27 agosto, riguarda gli accrediti successivi, cioè le mensilità ordinarie delle prestazioni già in corso, oltre ai pagamenti relativi alle domande trasmesse entro il 15 del mese secondo il calendario ordinario.

Quanto spetta con il Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Sfl prevede un’indennità di partecipazione pari a 500 euro mensili. L’importo viene erogato dall’Inps attraverso bonifico, ma non si tratta di una somma riconosciuta automaticamente per il solo fatto di aver presentato la domanda, come anticipato.

Il beneficio viene riconosciuto per la durata del corso frequentato, o dell’attività di altra natura, e può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi. Il limite può essere prorogato per altri 12 mesi, con aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, quando alla scadenza è ancora in corso un percorso formativo.

La partecipazione deve essere effettiva e può riguardare la frequenza di attività di:

formazione e accompagnamento al lavoro;

qualificazione e riqualificazione professionale;

politiche attive del lavoro;

progetti utili alla collettività;

servizio civile universale;

altre iniziative di attivazione lavorativa previste dal programma.

In caso di attività non avviata, sospesa, non confermata o non correttamente registrata, l’accredito può slittare o non essere disposto. Per questo è buona norma controllare lo stato della domanda e dei pagamenti nell’area personale MyInps e verificare anche la posizione sulla piattaforma Siisl.

Cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è una misura di sostegno al reddito attiva dal 1° settembre 2023, istituita dal Decreto Lavoro, il decreto-legge 48/2023 convertito dalla legge 85/2023.

La misura è rivolta ai singoli componenti di nuclei familiari che si trovano in determinate condizioni economiche e che possono partecipare a percorsi finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo.

Tra gli impegni previsti rientra anche l’accettazione delle offerte di lavoro con le caratteristiche indicate dalla normativa.

Per accedere al Sfl bisogna presentare domanda all’Inps, iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (il già citato Siisl), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) dopo la verifica positiva dei requisiti e successivamente il Patto di servizio personalizzato.

Serve un’età compresa tra 18 e 59 anni e gli altri requisiti previsti in materia di cittadinanza, soggiorno, residenza e condizioni economiche.

Per quanto riguarda la residenza, è richiesto di essere residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, oltre a rientrare nelle categorie previste dalla normativa per cittadinanza e soggiorno. Tra i requisiti economici rientra un Isee in corso di validità non superiore a 10.140 euro annui. Ci sono poi altri requisiti relativi al patrimonio immobiliare e non.