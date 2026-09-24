I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti bancari possono spingersi fino a cinque anni a ritroso, arrivando a coprire le annualità ancora aperte all’accertamento fiscale. Con l’incrocio automatizzato tra la dichiarazione dei redditi e l’Archivio dei rapporti finanziari, le banche dati del Fisco riescono a far emergere le incongruenze tra stile di vita, versamenti in banca e imponibile dichiarato.
La giurisprudenza tributaria ha recentemente stabilito che l’Amministrazione finanziaria può utilizzare i nuovi algoritmi e i software di analisi del rischio anche per verificare gli anni passati. Una gestione superficiale dei versamenti personali può quindi far scattare accertamenti molto severi, con l’onere della prova totalmente a carico del contribuente.
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Come il Fisco individua i conti correnti a rischio
L’Amministrazione finanziaria adotta strumenti informatici in grado di analizzare il profilo finanziario di ciascun cittadino. Quando i sistemi rilevano una sproporzione evidente tra l’importo totale dei versamenti effettuati durante l’anno e l’imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi, scatta la segnalazione per la verifica.
Ecco i principali elementi che attraggono l’attenzione del Fisco:
- frequenti versamenti di contanti non giustificati da un’attività d’impresa o professionale;
- bonifici ricevuti da terzi con causali generiche o non coerenti con la posizione fiscale;
- utilizzo del conto corrente personale per far transitare somme riconducibili ad attività societarie o commerciali.
Cosa non fare per non insospettire l’Agenzia delle Entrate
Per prevenire attenzioni indesiderate da parte del Fisco è fondamentale adottare comportamenti trasparenti nella gestione quotidiana dei propri risparmi e dei flussi finanziari:
- evitare di mischiare finanze personali e societarie, dal momento che depositare incassi aziendali sul conto personale è uno degli errori più sanzionati e rende quasi impossibile dimostrare la non redditualità di quelle somme;
- avere cura di compilare causali chiare e dettagliate quando si riceve un bonifico, specie se relativo a un prestito tra familiari o a una vendita tra privati;
- evitare versamenti in contanti privi di adeguata documentazione giustificativa.
Come difendersi e giustificare le somme in caso di controllo
Se l’Agenzia delle Entrate richiede chiarimenti su versamenti considerati anomali, la semplice spiegazione verbale non possiede alcun valore giuridico.
Nel diritto tributario vige infatti il principio della presunzione di redditualità: per il Fisco, qualsiasi somma entrata sul conto si considera reddito non dichiarato, a meno che il cittadino non fornisca la prova contraria.
Per difendersi ed evitare sanzioni, il contribuente deve essere in grado di ricostruire ogni singola operazione contabile esibendo una documentazione analitica che attesti:
- gli estratti conto integrali relativi all’annualità oggetto di verifica;
- la data esatta e l’importo preciso di ogni singolo movimento;
- l’identità del soggetto erogante o la provenienza del denaro;
- la prova scritta che la somma era già stata tassata alla fonte o rientrava tra le entrate esenti da imposta.