Quante volte compriamo libri che rimangono sul comodino, coperti di polvere, in attesa di essere aperti? Con la vita frenetica che conduciamo non è facile ritagliarsi dei momenti per leggere, con il rischio di perdere il best seller del momento e rinunciare al piacere di scoprire mondi nuovi e storie avvincenti. Senza considerare poi che portare dietro un volume massiccio può essere scomodo, e c’è sempre la possibilità di danneggiarlo, specie durante le vacanze estive, con l’acqua salata pronta a rovinare le pagine di questo o quel capolavoro.

Una valida alternativa alla lettura è rappresentata dall’ascolto di audiolibri e podcast. Un hobby meno impegnativo ma altrettanto affascinante, che può sopperire alla mancanza di tempo e concentrazione del quotidiano. Oggi, grazie ad Audible, tutti hanno la possibilità di sperimentare questo mondo, in costante crescita, con l’alta probabilità di non tornare più indietro, scoprendo un modo di fruire di contenuti di qualità, avvincenti come una serie tv e complessi come la carta stampata.

Che cos’è e come funziona Audible, il colosso Amazon di podcast e audiolibri

Audible è il colosso degli audiolibri e dei podcast.Il marchio è stato fondato nel 1995 da Donald Katz, che dal 2008 ha stretto un accordo milionario con Amazon. Da quel momento Audible è riuscito a entrare nelle case di milioni di persone in tutto il mondo. In Italia abbiamo dovuto aspettare il 2017 per iniziare ad ascoltare quello che nel tempo è diventato il catalogo più vasto di audiolibri e podcast nel nostro Paese, con contenuti originali prodotti regolarmente e in esclusiva dagli Audible Studios.

La formula “All you can listen”, la stessa di Amazon Music, permette all’utente, dopo aver scaricato l’applicazione, di usufruire di migliaia di titoli con accesso illimitato e riprodurli in ogni momento della giornata da qualsiasi dispositivo. Come lo smartphone, la smart tv o Alexa. E quindi di ascoltare i migliori titoli del momento in viaggio, prendendo il sole in spiaggia, nelle pause di lavoro o durante le faccende domestiche.

Il catalogo degli audiolibri di Amazon: cosa è possibile ascoltare con Audible

Il catalogo comprende alcuni dei best seller più amati letti da alcune delle eccellenze del panorama cinematografico italiano. Come la saga di Harry Potter interpretata dalla caratteristica voce di Francesco Pannofino, doppiatore ufficiale di George Clooney e amato dal grande pubblico per il ruolo di René Ferretti in Boris, o L’inverno dei leoni di Stefania Auci letto da Ninni Bruschetta.

Tra le migliaia di audiolibri in esclusiva ci sono tanti Premi Strega (qua il vincitore e finalisti di quest’anno), i classici della letteratura classica e contemporanea, libri di self help e saggistica, fantasy, horror, fiabe per i più piccoli. Con un universo di titoli in costante espansione che vale ben più dell’esiguo costo di abbonamento.

Il catalogo dei podcast di Amazon: le serie imperdibili di Audible Originals

Ma la qualità passa anche per i podcast originali. Ce n’è per tutti i gusti. Si passa dal racconto della guerra fatto dallo storico Alessandro Barbero, con il suo Le grandi battaglie della Storia, alla ricostruzione degli omicidi più efferati a opera di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, con Nero come il sangue e lo spin off Nero come l’anima. E poi Et voilà, la Belle Epoque con la voce del trasformista Arturo Brachetti e le lezioni di inglese di John Peter Sloan.

E poi gli approfondimenti di Alberto Angela, Gabriella Greison, Roberto Saviano, Pablo Trincia, Matteo Caccia, Barbascura X, Massimo Polidoro, Giulia Perona e Giulia Cuter. C’è anche tanto materiale per chi cerca la crescita personale, consigli utili per guadagnare o vivere meglio, approfondire temi sociali e cultura generale. E non mancano poi i podcast delle principali testate nazionali.

Come ascoltare Audible gratis o con una super offerta di sei mesi

L’ottima notizia è che è possibile abbonarsi ad Audible gratuitamente proprio a ridosso dell’estate, per passare le vacanze in compagnia dei nomi più famosi e delle voci più riconoscibili dello spettacolo e del giornalismo. Infatti i nuovi iscritti hanno diritto ad ascoltare Audible gratis per 30 giorni cliccando qui.

Ma non è l’unica promo dei mesi caldi. Se siete già affascinati da questo mondo e siete già clienti di Amazon Prime, potete usufruire fino al 17 luglio, in occasione dei Prime Days, di un mega sconto del 70% per metà anno. Un’occasione imperdibile per avere Audible a soli € 2,95 al mese per 6 mesi invece di € 9,99, cliccando qua. È possibile in ogni caso disdire l’abbonamento in ogni momento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.