Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona in Italia il redditometro

Il rapporto tra i contribuenti italiani e il Fisco vive da sempre di equilibri delicati, ma pochi strumenti suscitano discussioni e apprensioni quanto l’accertamento fiscale basato sul cosiddetto redditometro. Questo meccanismo di controllo induttivo – pensato per ricostruire il reddito reale delle persone fisiche partendo dalle spese sostenute – è stato al centro di recenti interventi legislativi e di un riassetto operativo che ne ha ridefinito contorni, limiti e garanzie.

Negli ultimi mesi, i dati della Corte dei Conti e i decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riacceso i riflettori su questo strumento. Se da un lato i controlli registrano un lieve incremento numerico, dall’altro l’effettivo gettito incassato dallo Stato tramite questo canale è crollato. Ma come funziona oggi il redditometro? Quali sono i limiti di spesa che fanno scattare un accertamento fiscale sintetico e quali prove deve esibire il cittadino per tutelarsi? Analizziamo nel dettaglio la normativa aggiornata, le soglie di salvaguardia e i dati più recenti.

Che cos’è l’accertamento fiscale sintetico e come funziona il redditometro

L’accertamento fiscale sintetico (disciplinato dall’articolo 38 del D.P.R. 600/1973) è un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo di un contribuente non partendo dalle sue dichiarazioni ufficiali, bensì dalla sua capacità di spesa e dal suo tenore di vita.

Il principio guida è logico e matematico: se un cittadino dichiara al Fisco un reddito annuo contenuto, ma nell’arco dello stesso periodo di imposta sostiene spese ingenti per l’acquisto di immobili, automobili di lusso, viaggi, polizze finanziarie o retta di scuole private, si manifesta un’incongruenza.

Attraverso il redditometro, l’amministrazione finanziaria calcola l’ammontare di reddito teoricamente necessario per far fronte a quelle uscite. Se questo reddito ricostruito diverge in modo significativo da quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi Pf), si attiva la procedura di controllo.

Per effettuare queste rilevazioni, il Fisco attinge a un’imponente mole di informazioni custodite nell’Anagrafe Tributaria e nell’Archivio dei Rapporti Finanziari, incrociando i dati di bonifici, rogiti notarili, immatricolazioni di veicoli, contratti di locazione e persino utenze domestiche.

I dati della Corte dei Conti: più controlli, ma incassi in crollo

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle recenti analisi del Rendiconto Generale dello Stato riguarda l’effettiva efficacia operativa dello strumento. Secondo i dati monitorati dalla Magistratura contabile:

nel corso del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato 923 controlli basati sul redditometro, segnando un incremento del +15,5% rispetto all’anno precedente;

a fronte di un aumento delle verifiche avviate, il tasso di riscossione effettiva è vertiginosamente calato. La quota incassata dal Fisco si è ridotta al 1,13% del totale accertato, rispetto al 13,4% registrato nel 2023.

Questa marcata flessione negli incassi reali non indica una resa del Fisco, bensì un cambiamento di strategia dell’amministrazione finanziaria. Oggi l’Agenzia delle Entrate predilige strumenti di prevenzione primaria e controlli automatizzati mirati (come l’analisi delle movimentazioni bancarie e delle fatture elettroniche), riservando il redditometro a casi circoscritti e ad alto valore di scostamento.

Il quadro normativo: dal Decreto MEF al Decreto Correttivo (D.Lgs. 108/2024)

Per comprendere il funzionamento attuale dell’accertamento fiscale sintetico occorre coordinare due testi normativi fondamentali approvati nel 2024:

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (7 maggio 2024) , che ha individuato la lista aggiornata degli elementi indicativi di capacità contributiva (le categorie di spesa). Il decreto ha stabilito che la valutazione della spesa deve tenere conto non solo delle uscite dirette dell’individuo, ma anche del contesto del nucleo familiare e dei familiari a carico;

, che ha individuato la lista aggiornata degli elementi indicativi di capacità contributiva (le categorie di spesa). Il decreto ha stabilito che la valutazione della spesa deve tenere conto non solo delle uscite dirette dell’individuo, ma anche del contesto del nucleo familiare e dei familiari a carico; il Decreto Legislativo n. 108/2024 (Decreto Correttivo), che è intervenuto per porre precisi paletti normativi all’uso dello strumento. Il legislatore ha introdotto una fondamentale doppia soglia di sbarramento, pensata per evitare che l’amministrazione avvii accertamenti a strascico nei confronti di piccoli contribuenti o per differenze minime dovute a meri errori formali.

Quali sono i limiti di spesa: la regola della doppia soglia

Attualmente, affinché un accertamento fiscale fondato sul redditometro sia legittimo, non basta riscontrare un generico scostamento tra spese e reddito. L’Agenzia delle Entrate può procedere esclusivamente se si verificano contemporaneamente due condizioni cumulative contenute nella tabella.

Condizione di attivazione Parametro richiesto Dettaglio operativo Soglia percentuale Scostamento del 20% Il reddito complessivo accertabile deve superare di almeno un quinto (20%) quello dichiarato Soglia quantitativa 10 x assegno sociale Lo scarto in valore assoluto tra reddito accertato e dichiarato deve superare 10 volte l’assegno sociale annuo (circa 71.000 €)

Esempio pratico di calcolo

Immaginiamo un contribuente che dichiara un reddito netto di 40.000 euro all’anno. In seguito all’acquisto di un bene importante e all’analisi delle sue uscite, l’Agenzia delle Entrate stima per quel contribuente un reddito necessario di 65.000 euro. A questo punto il sistema pone il contribuente a due verifiche:

verifica soglia 1 (percentuale) . Lo scostamento tra 65.000 euro e 40.000 euro è pari al +62,5%, quindi ampiamente superiore al limite del 20%. La prima condizione è soddisfatta;

. Lo scostamento tra 65.000 euro e 40.000 euro è pari al +62,5%, quindi ampiamente superiore al limite del 20%. La prima condizione è soddisfatta; verifica soglia 2 (quantitativa). La differenza in valore assoluto è di 25.000 euro (65.000 euro − 40.000 euro). Poiché questa cifra è inferiore alla soglia di circa 71.000 euro (pari a 10 volte l’assegno sociale annuo), la seconda condizione non è soddisfatta.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, non potrà notificare l’accertamento al contribuente. La presenza di entrambe le soglie garantisce che il redditometro colpisca unicamente i casi di rilevante ed evasa capacità contributiva.

Le spese sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Ma quali sono, nello specifico, i costi e gli acquisti monitorati dall’Anagrafe Tributaria? La tabella allegata alle disposizioni ministeriali suddivide le spese tracciate o stimabili in diverse macro-aree:

casa e immobili . Rate del mutuo, canoni di locazione, spese di manutenzione straordinaria, intermediazioni immobiliari e utenze domestiche;

. Rate del mutuo, canoni di locazione, spese di manutenzione straordinaria, intermediazioni immobiliari e utenze domestiche; mezzi di trasporto . Spese di acquisto o leasing, bollo auto, polizze Rca, carburante e ricambi per automobili, moto, imbarcazioni ed aeromobili;

. Spese di acquisto o leasing, bollo auto, polizze Rca, carburante e ricambi per automobili, moto, imbarcazioni ed aeromobili; tecnologia e tempo libero . Acquisto di smartphone, computer, abbonamenti a servizi streaming o pay-TV, iscrizioni a club sportivi o ricreativi, viaggi e giochi/scommesse online;

. Acquisto di smartphone, computer, abbonamenti a servizi streaming o pay-TV, iscrizioni a club sportivi o ricreativi, viaggi e giochi/scommesse online; oneri personali e previdenziali . Contributi previdenziali volontari, premi per polizze vita o infortuni, assegni periodici corrisposti all’ex coniuge e tasse scolastiche/universitarie;

. Contributi previdenziali volontari, premi per polizze vita o infortuni, assegni periodici corrisposti all’ex coniuge e tasse scolastiche/universitarie; spese del nucleo familiare. Vengono valutate anche le uscite sostenute per conto di figli a carico o del coniuge non indipendente economicamente.

La normativa stabilisce espressamente che non rientrano nel perimetro del redditometro le spese e i costi sostenuti per beni e servizi funzionali all’attività di impresa, arte o professione, purché idoneamente documentati e contabilizzati.

Come difendersi: contraddittorio obbligatorio e prova contraria

Ricevere una segnalazione o un invito da parte dell’Agenzia delle Entrate non equivale a una condanna economica automatica. Il procedimento di accertamento fiscale sintetico si fonda infatti su garanzie procedurali rigide a tutela del contribuente.

Il contraddittorio preventivo

Prima di poter notificare qualsiasi avviso di accertamento esecutivo, l’Ufficio ha l’obbligo inderogabile di invitare il cittadino a un contraddittorio preventivo. Si tratta di un incontro (fisico o tramite videoconferenza) in cui il Fisco espone i calcoli effettuati e concede al contribuente il tempo di fornire chiarimenti. La mancanza del contraddittorio rende l’eventuale atto nullo.

Come fornire la prova contraria

Durante la fase di confronto, il contribuente ha il diritto di smontare le presunzioni del Fisco fornendo documentazione tracciabile. L’accertamento tramite redditometro cade se si dimostra che le spese sostenute sono state finanziate tramite: