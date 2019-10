Dopo la laurea di influencer arriva il corso per diventare Youtuber

editato in: da

Sempre più giovani sognano di lavorare con il web, diventando influencer o YouTuber, le nuove professioni che promettono guadagni importanti a chi sa utilizzare in modo efficace i social media. Tante ragazze aspirano a diventare la nuova Chiara Ferragni, la influencer italiana più seguita al mondo, che ha costruito un impero con il suo blog e i suoi canali social sui consigli di moda e lifestyle.

Da una recente ricerca, inoltre, è emerso che fare lo YouTuber è il sogno delle nuove generazioni. Insomma, le opportunità di visibilità e guadagno che offre il web suscitano sempre più curiosità e interesse, pertanto c’è chi ha pensato di organizzare dei corsi universitari che forniscano una preparazione professionale sul tema. Tra le materie di insegnamento sono previste quelle sull’uso dei linguaggi, il web design e l’utilizzo dei social media: così è nato il corso di laurea per diventare influencer.

Ora, l’Università Bicocca di Milano vuole approfondire gli aspetti finanziari della gestione professionale di un canale YouTube ai fini di ricavarne un guadagno. Un corso per pianificare dal punto di vista finanziario un vero e proprio lavoro su YouTube.

Partendo dai risultati della ricerca “Da grande voglio fare lo YouTuber: i bambini, le professioni e la rappresentazione della mobilità sociale”, della professoressa Emanuela Rinaldi del Dipartimento di Scienze economico-aziendali di diritto per l’economia dell’Università Bicocca di Milano (Di.SEA.DE), l’Università ha ideato un progetto di educazione finanziaria.

Si tratta di un ciclo di lezioni rivolte a studenti non di Economia, incluse nel corso “Fitness for Finance: raggiungi il tuo benessere finanziario”, che avrà inizio a marzo 2020. L’obiettivo è quello di “migliorare le competenze trasversali dei ragazzi e dare loro, una volta usciti dall’Università, un bagaglio di competenze economiche minime per affrontare la vita del ‘mondo adulto'”, ha spiegato la professoressa Paola Bongini, docente di Economia degli intermediari finanziari. “La pianificazione finanziaria come strategia consente di raggiungere obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati”, ha aggiunto la professoressa.

Nel frattempo, all’Università Bicocca si è tenuto un incontro pubblico, di preparazione al nuovo corso, con lo YouTuber Marcello Ascani. Durante la conferenza sono state indicate le 5 regole fondamentali della pianificazione finanziaria, eccole: