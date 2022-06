Svelate le sedi dei Mondiali 2026, dove si gioca

L’appuntamento più atteso dagli appassionati del pallone è ormai in dirittura d’arrivo, quella Coppa del Mondo che purtroppo per noi l’Italia dovrà vedere, per la seconda edizione di fila, da casa. A novembre 2022, infatti, prenderà il via il Mondiale in Qatar che vedrà le big Brasile, Francia e Argentina su tutte a contendersi il titolo, ma dalla Fifa il pensiero è già rivolto anche all‘edizione del 2026 che si prospetta essere rivoluzionaria.

Mondiale 2026, tre paesi e svolta format

Una volta archiviata l’esperienza in Qatar, che vedrà il Mondiale protagonista d’inverno e in una finestra di gioco inusuale per la rassegna (qui vi abbiamo spiegato come sarà possibile vedere i Mondiali 2022), i pensieri della Fifa saranno rivolti al 2026 in vista di quella che sarà una Coppa del Mondo unica. Ad aver ottenuto il via libera per ospitare la competizione del torneo intercontinentale sono ben tre Paesi, che tra quattro anni si alterneranno per accogliere le nazionali partecipanti.

Dagli Stati Uniti al Canada, passando anche per il Messico, il Mondiale 2026 sa proprio di rivoluzione. Infatti i tre Paesi dovranno organizzare la rassegna in un format tutto nuovo che per la prima volta vedrà partecipare ben 48 selezioni. Saranno infatti 16 le nazionali in più a partecipare rispetto alle solite 32, dando una scossa anche alla fase finale che sarà divisa nella fase a gironi da 16 gruppi da tre squadre ciascuno, e una fase eliminatoria dove le prime e le seconde classificate partono dai sedicesimi di finale.

Secondo la pianificazione, 60 gare saranno ospitate dagli Usa (gironi, quarti, semifinale e finale) mentre Canada e Messico ospiteranno 10 gare a testa.

Le sedi ufficiali del Mondiale 2026

Ma dove si giocherà il Mondiale del 2026? Diverse sono state le città che si sono candidate tra States, Canada e Messico, ma solo 16 sono state le sedi successivamente ufficializzate dalla Fifa. Ben 11 città sono negli Stati Uniti, che vedrà le nazionali impegnate tra Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco e Seattle. In Canada, invece, si giocherà solo a Toronto e Vancouver, mentre in Messico le gare verranno disputate a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey (qui vi abbiamo parlato di quanto costa all’Italia l’eliminazione dal Mondiale).

“Ci congratuliamo con le 16 città ospitanti della Coppa del Mondo Fifa per il loro eccezionale impegno e per la passione. Oggi è un giorno storico, per tutti in quelle città e Stati, per la Fifa, per il Canada, gli Stati Uniti e il Messico che daranno vita al più grande spettacolo della Terra” ha commentato il presidente Fifa Gianni Infantino. Dal numero uno della Federazione calcistica mondiale è poi arrivata anche la promessa di uno spettacolo garantito non solo per chi parteciperà, ma soprattutto per chi da casa guarderà le 80 partite in programma: “Sarà una Coppa del Mondo Fifa senza precedenti e una svolta nel tentativo di rendere il calcio davvero globale”.

Victor Montagliani, vicepresidente Fifa, ha commentato: “Questa è sempre stata una Coppa del Mondo Fifa in tre Paesi e che senza dubbio avrà un enorme impatto sull’intera regione e sulla più ampia comunità calcistica”.