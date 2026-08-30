Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Pagamenti Inps settembre 2026.

Come ogni mese, anche settembre si apre con un fitto calendario di pagamenti Inps. A differenza di altri mesi, però, iniziano a spuntare accrediti e conguagli fiscali sul modello 730. Accanto a questi, l’Istituto erogherà le consuete pensioni, l’Assegno di Inclusione, la Carta Acquisti e la Naspi.

Vediamo insieme il calendario completo di tutti i pagamenti Inps di settembre 2026.

Pensioni: calendario dei pagamenti

All’inizio di settembre sono previsti i pagamenti degli assegni pensionistici. Chi ha scelto l’accredito sul conto corrente bancario, sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale vedrà la somma disponibile a partire da martedì 1° settembre.

Settembre, infatti, non prevede ritardi dovuti a festività o a weekend e il primo giorno utile è proprio il primo del mese.

L’unica differenza per il pagamento delle pensioni è in caso di ritiro in contanti allo sportello. Poste Italiane prevede in questo caso un calendario scaglionato in base all’ordine alfabetico dei cognomi per evitare assembramenti.

Il calendario è il seguente:

martedì 1° settembre, cognomi dalla lettera A alla B;

mercoledì 2 settembre, cognomi dalla lettera C alla D;

giovedì 3 settembre, cognomi dalla lettera E alla K;

venerdì 4 settembre, cognomi dalla lettera L alla O;

sabato 5 settembre, cognomi dalla lettera P alla R (solo la mattina);

lunedì 7 settembre, cognomi dalla lettera S alla Z.

Assegno unico: pagamenti ordinari e non

Come ormai noto, l’Assegno unico viene erogato in due date del mese. La prima fase di pagamento riguarda gli assegni già in corso di validità, mentre la seconda riguarda le nuove domande presentate nel mese precedente e le prestazioni interessate da conguagli, sia a credito che ad addebito.

Anche a settembre, i pagamenti si concentreranno in due date:

pagamento ordinario nelle giornate del 21 e del 22 settembre;

chi ha inoltrato una nuova domanda o ha subito variazioni tra il 24 e il 30 settembre.

Assegno di inclusione: doppia data

Un’altra doppia data è quella relativa al pagamento dell’Assegno di inclusione.

Il calendario si divide in:

pagamento del 15 settembre per i nuovi beneficiari che hanno

sottoscritto il patto di attivazione digitale nel mese di agosto;

pagamento del 25 settembre per chi si trova in regime di proroga o ha già percepito mensilità precedenti.

Pagamento Naspi: la data

Il pagamento della Naspi avviene entro la metà del mese successivo alla domanda, in genere entro il 15 settembre.

Sono in elaborazione dal 1° settembre gli accrediti per la Naspi, che dovrebbe iniziare a essere pagata dal 7 settembre in poi. La data però non è uguale per tutti: i tempi di accredito dipendono dalla sede Inps e dalla data della domanda.

Per conoscere la data di pagamento, si può verificare andando sul portale o sull’app, sezione NASpI, e nella sottosezione “Domanda NASpI – I miei pagamenti” si trova la schermata con data e importo del mese.

Social card: a chi spetta e quando

Infine, a settembre torna la ricarica della Carta Acquisti, la social card riservata a famiglie con minori di tre anni o ai cittadini che hanno compiuto 65 anni.

La social card ha un valore di 80 euro e viene pagata ogni due mesi. Il pagamento di settembre coprirà quindi anche il mese di ottobre. È previsto a partire dalla metà del mese, dopo il 15 o il 16 settembre.