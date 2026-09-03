Global Summit Digital Marketing & Ecommerce 2026: sul Garda l’ottava edizione dell’evento B2B tra aziende e fornitori digitali

Il 21 e 22 ottobre 2026 sul lago di Garda torna l'appuntamento B2B dedicato a marketing digitale ed e-commerce: incontri one2one, conferenze e networking per direttori marketing e responsabili aziendali.

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Global Summit Digital Marketing & Ecommerce Global Summit Digital Marketing & Ecommerce

Torna sul lago di Garda il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce, l’evento B2B che mette in contatto diretto aziende e fornitori del settore digitale. Appuntamento il 21 e 22 ottobre 2026 al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Pacengo di Lazise, in provincia di Verona, per l’ottava edizione della manifestazione organizzata da Concordia Professional Oriented Events. Due giornate costruite per direttori e responsabili del marketing digitale, oltre a tutti i funzionari aziendali impegnati nella ricerca e nella valutazione di nuovi fornitori e soluzioni per il digital commerce, la comunicazione e il marketing online.

Cos’è il Global Summit e come funziona

Il Global Summit si regge su tre elementi che ricorrono nel corso delle due giornate: il business matching, le conferenze in aula e i momenti di networking. Il sistema di matchmaking che caratterizza l’evento è progettato per ottimizzare le agende dei partecipanti e garantire la massima efficacia degli incontri: ogni appuntamento one2one dura 30 minuti e nasce dall’incrocio tra le esigenze concrete espresse dai visitatori e l’offerta messa a disposizione dagli espositori. Alla parte più operativa degli incontri riservati si affianca un calendario di conferenze e workshop in aula, oltre a diversi momenti di networking informale distribuiti nell’arco delle due giornate.

Gli incontri one2one

A distinguere il Global Summit dalle fiere e dai convegni tradizionali è proprio il meccanismo degli incontri one2one, costruito attorno a un sistema di matchmaking proprietario. Gli appuntamenti, della durata di 30 minuti ciascuno, non vengono assegnati in modo casuale ma pianificati sulla base di richieste ed esigenze reali segnalate da entrambe le parti.

L’organizzazione segue un preciso ordine di priorità nella costruzione delle agende: si parte dagli incontri richiesti reciprocamente sia dal visitatore sia dall’espositore, considerati i match a più alto potenziale; si prosegue con gli appuntamenti richiesti dai visitatori, che vengono pianificati salvo eccezioni comunicate in anticipo dagli espositori; infine trovano spazio le richieste espresse dai soli espositori. Un meccanismo che punta a rendere ogni conversazione immediatamente operativa, trasformando il tempo trascorso in aula in un’occasione concreta di business: per le aziende partecipanti, il valore aggiunto sta proprio nell’efficienza degli incontri mirati e nel ritorno tangibile sull’investimento di tempo.

Il programma in aula: conferenze e temi caldi

Accanto agli incontri one2one, il programma della due giorni propone conferenze, workshop e una tavola rotonda conclusiva, con esperti e protagonisti del settore chiamati a condividere tendenze, strategie e case history. Tra i temi al centro dell’ottava edizione figurano l’e-commerce e il digital commerce, il commercio integrato e l’online marketing, con un focus particolare su AI Marketing e Generative AI, Conversational Commerce, First-Party Data e Cookieless Tracking, Retail Media e piattaforme Composable Commerce, oltre ai temi legati a BNPL e Fintech.

Il confronto in aula toccherà anche altri argomenti di stretta attualità per chi lavora nel digitale, dalla privacy alla logistica e alla gestione del magazzino per l’e-commerce, fino alle strategie di marketing predittivo e alla misurazione delle performance: un ventaglio di contenuti che offre ai partecipanti gli strumenti per leggere un mercato in continua evoluzione.

Chi può partecipare e come iscriversi

La partecipazione in qualità di visitatori è riservata a direttori e responsabili del commercio elettronico e del marketing digitale, oltre a tutti i funzionari aziendali coinvolti – sul piano strategico e operativo – nella ricerca e nella valutazione di nuovi fornitori e nuove soluzioni. Ogni richiesta di partecipazione viene esaminata e validata dalla Segreteria Organizzativa, a garanzia della qualità e della pertinenza degli incontri.

Chi partecipa può scegliere se prendere parte a una sola giornata, a entrambe o anche solo in parte, costruendo un’agenda personalizzata tra sessioni in aula e appuntamenti one2one con gli espositori. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale gedsummit.it e attendere la conferma della Segreteria Organizzativa.

Il contesto: Concordia Professional Oriented Events

Il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce è promosso da Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti e a facilitare il business tra imprese. Il calendario dei Global Summit per il 2026 si chiuderà a novembre con l’edizione dedicata a Logistics & Manufacturing, per poi riprendere nel 2027 con i nuovi appuntamenti Marketing & Digital, Logistics & Supply Chain e Human Resources.

Rispetto ad altri eventi B2B, i Global Summit puntano su un meccanismo di matching puntuale, sostenuto da una selezione rigorosa di espositori e visitatori e dal sistema di matchmaking proprietario, con l’obiettivo di trasformare ogni appuntamento in un’opportunità di business concreta.