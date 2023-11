Voli, stangata di Natale con prezzi folli: le tratte più care

I prezzi dei biglietti aerei per mete come la Sicilia sono talmente alti che conviene fare scalo in Albania. Ecco quanto si spenderà per volare nel periodo di Natale 2023

Con l’avvicinarsi delle Feste, torna anche il caro-voli. Il periodo di Natale 2023 sarà particolarmente difficile per chi vorrà o dovrà spostarsi in aereo, soprattutto nelle tratte che riguardano la Sicilia e la Sardegna. Dunque soprattutto lavoratori e studenti che tornano a casa per stare con la famiglia.

I prezzi folli sono stati analizzati da Codacons, che ha simulato l’acquisto nelle giornate più “calde” per quanto riguarda i rientri durante le festività natalizie, e cioè tra il 22 e il 23 dicembre. L’associazione ha anche presentato un esposto all’Antitrust. “Ci chiediamo che fine abbiano fatto le misure del Governo contro il caro-voli introdotte col decreto Asset“.

Quanto costano i biglietti aerei per la Sicilia a dicembre

Stando alle rilevazioni dell’associazione, acquistare un biglietto di sola andata da Milano a Catania per il 22 dicembre costa almeno 206 euro. E si tratta della tariffa più bassa, perché se si parte da Bologna il volo costa 231 euro, da Torino 239 euro e da Firenze 242 euro. Se si sposta la data di partenza al 23 dicembre, i prezzi salgono ulteriormente: 273 euro partendo da Torino, 286 euro da Firenze.

Se si sceglie di atterrare a Palermo, i costi si riducono ma restano comunque a livelli elevati: il 23 dicembre il biglietto di sola andata da Roma costa almeno 143 euro, che salgono a 220 se si parte da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si decolla da Bologna. Se si considera anche un volo di ritorno il 7 gennaio, includendo il bagaglio a mano (trolley), il costo del biglietto dal Nord Italia alla Sicilia sfiora quello per la tratta intercontinentale Roma-New York: circa 560 euro a persona.

Quanto costano i biglietti aerei per la Sardegna a dicembre

I costi si riducono leggermente per i voli diretti in Sardegna. Per raggiungere Cagliari da Milano, si spendono 127 euro partendo il 22 dicembre e 135 euro se si parte il giorno dopo. Nelle altre città del Nord le tariffe sono decisamente superiori: 211 euro da Torino, 194 euro da Venezia e 177 euro da Bologna. Come evidenzia il Codacons, questi prezzi non tengono conto dei costi aggiuntivi, come quello per il bagaglio a mano o la scelta del posto. Come accade praticamente sempre, tali balzelli fanno crescere in maniera notevole il prezzo finale del biglietto.

Come risparmiare: conviene passare dall’Albania

La stangata sui biglietti aerei ha inaugurato la consueta corsa al miglior metodo per risparmiare sul viaggio. Un modo è tanto efficace quanto impegnativo: fare scalo in Albania. Il primo volo sarà dunque Milano-Tirana, il secondo Tirana-Catania. Il prezzo totale della tratta per il 24 dicembre scende fino a 50 euro, quasi un quarto rispetto al costo medio del volo diretto nella medesima data. Il rovescio della medaglia riguarda ovviamente le tempistiche di attesa: invece di un’ora e tre quarti circa del volo diretto, la soluzione dello scalo albanese richiede un investimento di tempo complessivo che va dalle 6 ore dell’andata alle 27 ore del ritorno. Decisamente troppo anche per i più motivati.

Altri utenti hanno segnalato anche la convenienza dello scalo a Parigi, soprattutto se si parte da Bologna per arrivare a Catania tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Si potrebbero risparmiare quasi 200 euro: 137 euro contro i 319 del volo diretto. Sempre escludendo il bagaglio a mano.