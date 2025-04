Fonte: ANSA Stellantis cerca il nuovo Ceo

Il colosso dell’automobilismo europeo Stellantis è ancora alla ricerca di un amministratore delegato, o Ceo, dopo l’addio anticipato di Carlos Tavares. Da allora il presidente del gruppo, John Elkann, proprietario della holding Exor che gestisce la maggioranza delle azioni di Stellantis, è responsabile delle scelte strategiche dell’azienda.

Secondo le ultime indiscrezioni, per sostituire Carlos Tavares Stellantis starebbe pensando a una promozione. Nessun personaggio esterno quindi, ma un manager interno che sarebbe elevato alla posizione di Ceo. Una scelta che garantirebbe una sinergia con la presidenza e un tempo di ambientamento minimo alla posizione.

Chi è Antonio Filosa, il candidato italiano a Ceo di Stellantis

Il candidato favorito alla posizione di amministratore delegato di Stellantis è Antonio Filosa. Napoletano, considerato fin dalla prima ora uno dei nomi più probabili per raccogliere l’eredità di Tavares, Filosa ha 50 anni e una lunga carriera nei marchi di Stellantis alle spalle. Al momento ricopre il ruolo di Coo (Chief operating officer, ruolo alle dirette dipendenze del Ceo) per le Americhe del gruppo.

La sua carriera inizia in Fiat nel 1999 e il suo primo ruolo di spicco lo porta subito nel Nuovo Mondo. Assume infatti la direzione della storica fabbrica Fiat di Betim, in Brasile, per poi diventare responsabile degli acquisti dell’intera America Latina per il marchio italiano. Si occupa anche di due case automobilistiche particolarmente in difficoltà nell’ultimo periodo, Alfa Romeo e Maserati, sempre per quanto riguarda l’America meridionale.

Quando Fiat si fonde con Crysler per formare Fca, Filosa diventa Coo per l’America Latina dell’interno gruppo e, fino al 2018, è parte del consiglio d’amministrazione di Fca.

Maxime Picat è il rivale di Filosa

Il principale rivale di Filosa per il ruolo di Ceo è Maxime Picat, francese, che proviene da Psa, il gruppo che ruota attorno a Peugeot e Citroën e che, fondendosi con Fca, ha dato vita a Stellantis. Picat ha 51 anni, ed è entrato in Psa a 24, subito dopo la laurea in ingegneria civile ottenuta all’École des Mines di Parigi.

Dopo aver ricoperto ruoli importanti negli stabilimenti Citroën in Europa e in Cina, con ottimi risultati specialmente in Asia, diventa nel 2012 Ceo del marchio Peugeot e tra il 2016 e il 2021 ricopre il ruolo di vice presidente per l’Europa di Psa. Oggi è responsabile per gli acquisti di Stellantis e Ceo per l’Asia, il Pacifico, il Medio Oriente e l’Africa.

Stellanti si prepara a presentare i conti

La scelta del nuovo amministratore delegato si incrocia con la presentazione, entro il 30 aprile, dei risultati economici e finanziari di Stellantis per il primo trimestre del 2025. Il gruppo, come tutto l’automotive europeo, è in crisi a causa di vari fattori, dalla transizione ecologica alla mancanza di incentivi statali.

A differenza dei gruppi tedeschi però, Stellantis non ha annunciato grandi tagli alla spesa, evitando riduzioni drastiche dei posti di lavoro negli stabilimenti e puntando maggiormente sui nuovi modelli pronti al lancio. Specialmente sul mercato europeo, queste auto dovrebbero riportare in positivo le vendite offrendo diverse opzioni ai consumatori.