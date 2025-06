Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Antonio Filosa ha assunto il suo ruolo di Chief Executive Officer di Stellantis. Nella prima giornata ha annunciato il nuovo Leadership Team, che sarà formato, per usare le parole scelte da Filosa stesso, da figure che “incarnano la profonda competenza nel settore”.

Tra le nomine, interne ai team Stellantis di tutto il mondo, tre sono italiani. Sono Emanuele Cappellano, Davide Mele e Monica Genovese. Oltre al Leadership Team (Slt), Filosa ha nominato anche i quattro dirigenti che riporteranno direttamente al CEO e, anche in questo caso, c’è un italiano: Giorgio Fossati nel ruolo di General Counsel.

Il nuovo Leadership team di Stellantis

Nel suo primo giorno da Chief Executive Officer, Antonio Filosa ha annunciato il suo nuovissimo Leadership Team (Slt). Nel comunicato ufficiale si leggono le motivazioni della scelta, basate per Filosa sulle “caratteristiche uniche che risiedono nelle nostre persone straordinarie”.

L’Ad ringrazia l’intero gruppo, dai manager ai marchi iconici, fino ai milioni di clienti che dimostrano fedeltà all’azienda e ai suoi prodotti anche in tempi di difficoltà. Di fatto queste nomine non sono un proseguimento diretto, ma anzi mostrano gli effetti dei cambiamenti organizzativi già annunciati lo scorso febbraio.

Le nomine di Stellantis, infatti, rispecchiano la necessità di collocare “il processo decisionale relativo ai prodotti vicino alle regioni in cui Stellantis vanta una conoscenza senza eguali, valorizzando la forza e l’emozione dei suoi marchi”, si legge ancora.

Cosi Filosa:

Il team che annuncio oggi attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro.

I nomi del Slt, tra cui spiccano i tre italiani, sono:

Antonio Filosa (Ceo) che mantiene il suo ruolo di Responsabile per il Nord America e American Brands;

Doug Ostermann (Cfo), che assume la responsabilità delle fusioni, delle acquisizioni e delle joint venture;

Jean-Philippe Imparato continua a ricoprire il ruolo di Responsabile per l’Europa allargata ed European Brands, di cui ora farà parte anche Maserati;

Emanuele Cappellano entra a far parte dello Slt nel suo ruolo di Responsabile per il Sud America e assume la responsabilità di Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali;

Philippe de Rovira è stato incaricato di guidare il resto del mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services;

Davide Mele entra a far parte dello Slt per dirigere l’area Product Planning;

Ned Curic continua alla guida dell’area Product Development & Technology;

Sébastien Jacquet, nominato all’inizio del mese Responsabile dell’area Quality, si unisce allo Slt;

Monica Genovese è nominata Responsabile dell’area Purchasing;

Scott Thiele assume la guida del nuovo ruolo Responsabile dell’area Supply Chain e si unisce allo Slt, riunendo le attività precedentemente svolte nelle aree Planning e Manufacturing;

Arnaud Deboeuf continua alla guida dell’area Manufacturing;

Xavier Chéreau continua a dirigere l’area Human Resources e Sustainability;

Clara Ingen-Housz entra a far parte dello Slt in qualità di Responsabile dell’area Corporate Affairs & Communications.

Chi è Emanuele Cappellano

Emanuele Cappellano, origini venete e un solido background in economia aziendale, con specializzazione in finanze, ha studiato all’Università di Venezia e ha proseguito la sua formazione con un master in accounting e corporate finance all’Università di Torino.

Il suo percorso inizia nel 2002 in Fiat Chrysler Automobiles, dove ha ricoperto ruoli chiave nel settore finanziario, dalla gestione industriale agli investimenti. Nel 2014 approda in Sud America e diventa CFO della regione, prima di assumere anche la guida dei servizi finanziari.

Cappellano ha vissuto due momenti storici dell’automotive: la fusione tra Fiat e Chrysler in Europa e poi quella tra FCA e PSA, che ha dato vita a Stellantis. Dopo una parentesi nel settore eyewear come CEO North America e direttore strategico del gruppo Marcolin, è tornato nel 2023 in Stellantis per guidare l’area Sud America. Oggi è anche a capo di Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali del gruppo.

Chi è Davide Mele

Laureato in ingegneria gestionale e management industriale al Politecnico di Torino, Davide Mele è entrato nel gruppo Fiat nel 2001 come senior auditor e ha costruito la sua carriera passando da ruoli finanziari a incarichi sempre più centrali.

Ha lavorato tra Europa, Nord America e America Latina, contribuendo alla crescita del gruppo FCA prima e di Stellantis poi. Ha gestito il lancio del marchio Jeep in LATAM, ha seguito il business development in EMEA e ha affrontato la sfida dell’elettrificazione.

Dopo aver guidato la divisione globale Parts & Services, nel 2025 è stato nominato responsabile del Product Planning di Stellantis, con la missione di guidare il futuro dell’offerta di prodotto del gruppo.

Chi è Monica Genovese

Una formazione tecnica, con una laurea magistrale in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, ha tracciato le basi della carriera di Monica Genovese, oggi alla guida degli Acquisti in Stellantis. Entrata nel gruppo Fiat nel 1995, ha iniziato il suo percorso nell’area Manufacturing, per poi approdare, a partire dal 1999, al settore degli Acquisti.

Dal 2006 ha operato nella divisione Parts & Services, diventando due anni dopo direttrice della supply chain per i ricambi con responsabilità su Europa, Sud America e Asia. Nel 2011 ha ampliato il perimetro d’azione diventando responsabile anche degli acquisti per l’area EMEA, incarico che ha mantenuto e rafforzato nel 2015 come Head of Purchasing per l’intera regione.

Con la nascita di Stellantis, ha assunto la guida degli acquisti globali per materiali diretti legati a gruppi merceologici strategici come powertrain e chassis. Da oggi sarà responsabile dell’intera area Purchasing del gruppo e fa parte del Leadership Team globale.