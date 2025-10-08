PROMO

Radici artigiane, visione tecnologica: le molle come leva per un’impresa storica

Da sessant'anni il Mollificio Pagnin realizza molle su misura per l’industria unendo tradizione artigianale, innovazione tecnologica e presenza sui mercati internazionali

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 8 Ottobre 2025 10:04

Radici artigiane, visione tecnologica: le molle come leva per un’impresa storica
Mollificio Pagnin
Prodotti del Mollificio Pagnin

Le molle sono componenti essenziali che spesso restano invisibili, ma garantiscono il funzionamento di una vasta gamma di prodotti e sistemi: dalle chiusure delle auto alla regolazione delle porte, dai sistemi di sospensione alle tende da sole, fino a strumenti molto sofisticati nei settori meccanico e industriale.

Affidarsi a fornitori esperti e tecnologicamente preparati significa assicurarsi componenti resistenti, precisi e duraturi, adatti a ogni esigenza applicativa. In questo contesto, il Mollificio Pagnin rappresenta un partner ideale per le industrie che cercano precisione e affidabilità: nel 2025 festeggia sessant’anni di attività, un traguardo che racconta una storia di crescita costante, radici solide e attenzione continua all’innovazione.

Dalle prime commesse alla presenza globale

Nel 1965, in un piccolo garage di provincia, Gianfranco e Sergio Pagnin decisero di avviare una produzione tutta loro. Non avevano alle spalle grandi capitali, ma possedevano competenze tecniche solide e una visione chiara: realizzare molle di qualità, curate in ogni dettaglio. Per farlo, costruirono da sé la prima macchina per molle elicoidali, unendo manualità, ingegno e passione per la meccanica.

Quella piccola officina si trasformò progressivamente in un grande mollificio, una vera e propria impresa strutturata, capace di soddisfare commesse sempre più complesse. L’ampliamento degli spazi produttivi e il costante aggiornamento delle tecnologie permisero ai Pagnin di uscire dai confini locali e diventare un punto di riferimento per diversi settori industriali.

 

Le molle dell’impresa hanno trovato applicazione in ambiti che vanno dalla meccanica alla manifattura, dall’automotive all’elettronica, fino al medicale e all’arredamento. Ma non solo. La reputazione di affidabilità e precisione, costruita nel tempo, ha aperto la strada anche a collaborazioni internazionali. Oggi, l’azienda serve clienti in più Paesi, rispondendo a esigenze tecniche e produttive diversificate.

Tradizione, innovazione e unicità

Alla base del percorso di questa impresa c’è una profonda cultura metallurgica, maturata in anni di esperienza diretta e affinata con un costante aggiornamento tecnico. Questa competenza ha permesso all’azienda di affrontare con successo progetti complessi e di offrire un supporto personalizzato e su misura, con progetti su disegno del cliente e pensati solo per lui.

Mollificio Pagnin

Fin dagli esordi, l’obiettivo non è stato soltanto produrre molle, ma creare componenti in grado di rispondere in modo preciso e affidabile alle necessità di chi li utilizza. Uno degli elementi che contraddistinguono il Mollificio è la capacità di lavorare una gamma di diametri di filo che spazia da 0,2 millimetri a 20 millimetri.

Questa versatilità consente di coprire esigenze molto diverse, dalle applicazioni più minute e delicate a quelle che richiedono resistenza e robustezza elevate. In particolare, la specializzazione nelle molle di grosso diametro (superiori agli 8 millimetri) è un tratto distintivo raro nel panorama italiano, e rappresenta un vantaggio competitivo riconosciuto dal mercato.

L’azienda oggi: dedizione, precisione e sostenibilità

Oggi il mollificio occupa un’area complessiva di 6.500 metri quadrati e la sua produzione annua si aggira intorno ai 40 milioni di pezzi. L’azienda opera esclusivamente su commessa, sviluppando ogni prodotto con estrema cura per i bisogni del cliente. Questa modalità produttiva le consente di rispondere in modo flessibile sia a grandi lotti destinati a forniture industriali di massa sia a piccole serie mirate, caratteristiche particolarmente apprezzate in settori dove la personalizzazione è determinante.

Sul piano industriale, il mollificio investe con continuità nell’ammodernamento del parco macchine, adottando tecnologie che incrementano la precisione e ottimizzano i tempi di produzione. Il rinnovo tecnologico non è una scelta episodica, ma una strategia costante che permette di mantenere competitività in mercati ad alta specializzazione.

Mollificio Pagnin

Un esempio concreto di questa politica è il nuovo macchinario progettato su misura e destinato a entrare in funzione nel 2026, pensato per la produzione di molle con diametro fino a 16 millimetri: si tratta di un investimento che rafforzerà ulteriormente la leadership dell’azienda in una nicchia dove la concorrenza è limitata e la domanda richiede competenze tecniche avanzate.

L’attenzione alla modernizzazione degli impianti si accompagna a un impegno concreto verso la sostenibilità energetica. Sul tetto dei fabbricati aziendali è installato un impianto fotovoltaico da circa 433 kW, una dotazione che contribuisce in modo significativo alla copertura del fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili.

Continuità e prospettive future

Un altro punto di forza del mollificio, che ha permesso di attraversare i decenni arrivando al sessantesimo anniversario? La continuità imprenditoriale, garantita dalla conduzione familiare. Gli obiettivi dichiarati per i prossimi anni (consolidare la leadership nelle nicchie ad alta specializzazione, ampliare la presenza sui mercati esteri e continuare a investire in tecnologie produttive capaci di anticipare le evoluzioni della domanda industriale) rispondono a una logica di crescita sostenibile e pianificata.

In un comparto in cui la continuità del fornitore è un fattore competitivo decisivo, il Mollificio Pagnin si posiziona come partner affidabile, in grado di garantire continuità operativa, solidità finanziaria e capacità di innovazione, riducendo per i clienti il rischio di interruzioni di fornitura o cali di performance qualitativa.