QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Mollificio Pagnin Prodotti del Mollificio Pagnin

Le molle sono componenti essenziali che spesso restano invisibili, ma garantiscono il funzionamento di una vasta gamma di prodotti e sistemi: dalle chiusure delle auto alla regolazione delle porte, dai sistemi di sospensione alle tende da sole, fino a strumenti molto sofisticati nei settori meccanico e industriale.

Affidarsi a fornitori esperti e tecnologicamente preparati significa assicurarsi componenti resistenti, precisi e duraturi, adatti a ogni esigenza applicativa. In questo contesto, il Mollificio Pagnin rappresenta un partner ideale per le industrie che cercano precisione e affidabilità: nel 2025 festeggia sessant’anni di attività, un traguardo che racconta una storia di crescita costante, radici solide e attenzione continua all’innovazione.

Dalle prime commesse alla presenza globale

Nel 1965, in un piccolo garage di provincia, Gianfranco e Sergio Pagnin decisero di avviare una produzione tutta loro. Non avevano alle spalle grandi capitali, ma possedevano competenze tecniche solide e una visione chiara: realizzare molle di qualità, curate in ogni dettaglio. Per farlo, costruirono da sé la prima macchina per molle elicoidali, unendo manualità, ingegno e passione per la meccanica.

Quella piccola officina si trasformò progressivamente in un grande mollificio, una vera e propria impresa strutturata, capace di soddisfare commesse sempre più complesse. L’ampliamento degli spazi produttivi e il costante aggiornamento delle tecnologie permisero ai Pagnin di uscire dai confini locali e diventare un punto di riferimento per diversi settori industriali.

Le molle dell’impresa hanno trovato applicazione in ambiti che vanno dalla meccanica alla manifattura, dall’automotive all’elettronica, fino al medicale e all’arredamento. Ma non solo. La reputazione di affidabilità e precisione, costruita nel tempo, ha aperto la strada anche a collaborazioni internazionali. Oggi, l’azienda serve clienti in più Paesi, rispondendo a esigenze tecniche e produttive diversificate.

Tradizione, innovazione e unicità

Alla base del percorso di questa impresa c’è una profonda cultura metallurgica, maturata in anni di esperienza diretta e affinata con un costante aggiornamento tecnico. Questa competenza ha permesso all’azienda di affrontare con successo progetti complessi e di offrire un supporto personalizzato e su misura, con progetti su disegno del cliente e pensati solo per lui.

Fin dagli esordi, l’obiettivo non è stato soltanto produrre molle, ma creare componenti in grado di rispondere in modo preciso e affidabile alle necessità di chi li utilizza. Uno degli elementi che contraddistinguono il Mollificio è la capacità di lavorare una gamma di diametri di filo che spazia da 0,2 millimetri a 20 millimetri.

Questa versatilità consente di coprire esigenze molto diverse, dalle applicazioni più minute e delicate a quelle che richiedono resistenza e robustezza elevate. In particolare, la specializzazione nelle molle di grosso diametro (superiori agli 8 millimetri) è un tratto distintivo raro nel panorama italiano, e rappresenta un vantaggio competitivo riconosciuto dal mercato.

L’azienda oggi: dedizione, precisione e sostenibilità

Oggi il mollificio occupa un’area complessiva di 6.500 metri quadrati e la sua produzione annua si aggira intorno ai 40 milioni di pezzi. L’azienda opera esclusivamente su commessa, sviluppando ogni prodotto con estrema cura per i bisogni del cliente. Questa modalità produttiva le consente di rispondere in modo flessibile sia a grandi lotti destinati a forniture industriali di massa sia a piccole serie mirate, caratteristiche particolarmente apprezzate in settori dove la personalizzazione è determinante.

Sul piano industriale, il mollificio investe con continuità nell’ammodernamento del parco macchine, adottando tecnologie che incrementano la precisione e ottimizzano i tempi di produzione. Il rinnovo tecnologico non è una scelta episodica, ma una strategia costante che permette di mantenere competitività in mercati ad alta specializzazione.

Un esempio concreto di questa politica è il nuovo macchinario progettato su misura e destinato a entrare in funzione nel 2026, pensato per la produzione di molle con diametro fino a 16 millimetri: si tratta di un investimento che rafforzerà ulteriormente la leadership dell’azienda in una nicchia dove la concorrenza è limitata e la domanda richiede competenze tecniche avanzate.

L’attenzione alla modernizzazione degli impianti si accompagna a un impegno concreto verso la sostenibilità energetica. Sul tetto dei fabbricati aziendali è installato un impianto fotovoltaico da circa 433 kW, una dotazione che contribuisce in modo significativo alla copertura del fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili.

Continuità e prospettive future

Un altro punto di forza del mollificio, che ha permesso di attraversare i decenni arrivando al sessantesimo anniversario? La continuità imprenditoriale, garantita dalla conduzione familiare. Gli obiettivi dichiarati per i prossimi anni (consolidare la leadership nelle nicchie ad alta specializzazione, ampliare la presenza sui mercati esteri e continuare a investire in tecnologie produttive capaci di anticipare le evoluzioni della domanda industriale) rispondono a una logica di crescita sostenibile e pianificata.

In un comparto in cui la continuità del fornitore è un fattore competitivo decisivo, il Mollificio Pagnin si posiziona come partner affidabile, in grado di garantire continuità operativa, solidità finanziaria e capacità di innovazione, riducendo per i clienti il rischio di interruzioni di fornitura o cali di performance qualitativa.