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In un’acciaieria italiana, il tempo necessario per inviare un campione di materiale incandescente dal reparto forni al laboratorio può passare da 20 minuti a 2 minuti, grazie all’adozione di un sistema di posta pneumatica interno. Nessun operaio deve più interrompere il proprio lavoro né affrontare percorsi rischiosi con carichi roventi: una capsula protetta viaggia nei tubi e consegna il campione quasi in tempo reale alla destinazione prevista.

In una moderna farmacia un paziente e un il suo farmaco si trovano su due livelli diversi. Il farmacista richiede il medicinale stoccato nel magazzino al piano inferiore e in meno di 30 secondi la confezione sale lungo i tubi, arrivando direttamente nelle sue mani. Il bello è che nessuno ha dovuto spostarsi: il farmacista non abbandona il cliente e il cliente non resta in attesa.

Questi esempi concreti illustrano come un’automazione smart come la posta pneumatica possa rivoluzionare la logistica interna, abbattendo tempi morti e costi fissi. Non parliamo di fantascienza, ma di una tecnologia collaudata e aggiornata ai paradigmi odierni, capace di integrarsi nei flussi esistenti e generare un ritorno sull’investimento misurabile quasi da subito.

La posta automatica: un’infrastruttura smart

Pensiamo a un impianto di posta pneumatica come al sistema circolatorio di un edificio produttivo.

Proprio come il sangue scorre attraverso arterie e vene, documenti, campioni o componenti viaggiano in capsule sigillate lungo una rete di tubazioni, spinte dall’aria compressa.

Le stazioni di invio/ricezione fungono da snodi (i “capillari” dove gli operatori inseriscono o prelevano i bossoli ovvero le capsule) mentre il cuore del sistema è una centrale di comando intelligente che controlla i motori di spinta e aspirazione. Questa centrale sovrintende ogni spedizione, monitorando il percorso e tracciando in tempo reale gli oggetti inviati (anche tramite codici a barre e software di gestione).

In pratica, la posta pneumatica crea un’infrastruttura smart all’interno dell’azienda: collega reparti diversi, piani differenti o edifici distanti con una rete invisibile ma efficiente.

Il bello è che tutto ciò si innesta senza stravolgere l’esistente. I tubi possono correre nel sottotetto, nei cavedi o lungo le pareti, adattandosi alla struttura esistente. L’integrazione con i sistemi gestionali è naturale: il sistema può dialogare con il software interno o funzionare autonomamente, inserendosi nella digitalizzazione dei processi interni senza interferire con le operazioni correnti.

In altre parole, la posta pneumatica potenzia l’efficienza dei flussi interni senza richiedere rivoluzioni strutturali né complicate riconfigurazioni: un’infrastruttura “plug & play” che rende la fabbrica (o l’ospedale, o la farmacia) più connessa e reattiva.

Dati tangibili: tempi ridotti e ROI immediato

Quando si parla a Plant Manager, Operations Manager o CFO, sono i numeri che contano.

E i numeri della posta pneumatica parlano chiaro, mostrando miglioramenti sensibili e un ROI (return on investment) sorprendentemente rapido. Eccone alcuni:

Riduzione drastica dei tempi interni : in contesti industriali si osservano tagli dei tempi di trasferimento interni fino al 90% – come visto, operazioni da 20 minuti calano a 2 minuti, liberando ore-uomo preziose ogni giorno.

: in contesti industriali si osservano tagli dei tempi di trasferimento interni fino al 90% – come visto, operazioni da 20 minuti calano a 2 minuti, liberando ore-uomo preziose ogni giorno. Consegne più rapide nel retail sanitario : nelle farmacie servite da sistemi Aerocom, i tempi di consegna dei farmaci dal magazzino al banco si riducono del 30–50% secondo rilevazioni su installazioni reali, migliorando nettamente il servizio al cliente.

: nelle farmacie servite da sistemi Aerocom, i tempi di consegna dei farmaci dal magazzino al banco si riducono del 30–50% secondo rilevazioni su installazioni reali, migliorando nettamente il servizio al cliente. Taglio dei costi di trasporto interno: eliminando spostamenti manuali continui, il costo della movimentazione interna di campioni e materiali può calare fino al 70%. Meno personale dedicato a fare da “corriere” tra reparti significa meno salari improduttivi e meno costi di mezzi (muletti, ecc.) e consumabili.

E i dati di ROI confermano il valore di questa tecnologia. Per esempio, in un ospedale un impianto con più di 40 punti di invio/spedizione, costo iniziale di 500.000 € e manutenzione annua di 30.000 € garantisce, su un orizzonte decennale, un ROI del 102% con un payback di circa 5 anni.

Questi dati dimostrano che la posta pneumatica non è un lusso per pochi, ma una leva di efficienza accessibile e ad alto impatto anche per realtà di medie dimensioni.

Contrariamente al luogo comune secondo cui “automazione = grande spesa iniziale, ritorno solo nel lungo termine”, qui parliamo di investimenti modulabili (da impianti compatti punto-punto a reti estese multi-punto) e di benefici immediatamente misurabili in termini di ore risparmiate, errori evitati e costi ridotti.

Il risultato? Processi interni più snelli e un risparmio economico concreto, che rendono facile giustificare l’investimento davanti al management.

Le soluzioni per ogni settore e ogni esigenza

Ogni settore ha le sue sfide. Ad esempio: temperature elevatissime e polveri nell’industria siderurgica, la complessità distributiva in un ospedale, o spazi ridotti con flussi continui di clienti in una farmacia.

Aerocom ha sviluppato negli anni una gamma di soluzioni unica sul mercato per rispondere a ciascuna di queste esigenze. La filiale italiana, Aerocom. Ecco alcune delle principali soluzioni offerte, pensate per settori diversi:

Aerocom ST : la soluzione steel dedicata al mondo siderurgico e metalmeccanico. Componenti robusti e resistenti al calore intenso e alla polvere si combinano con un cervello elettronico evoluto: il risultato è un impianto che sopporta ambienti estremi ma garantisce l’intelligenza e la tracciabilità di un sistema di trasporto evoluto. È ideale per acciaierie, fonderie e forgiature, dove azzera i rischi della movimentazione manuale di materiali pericolosi e velocizza operazioni prima lente (ad esempio, l’invio di campioni caldi dal forno al laboratorio qualità richiede ora pochi minuti invece di mezz’ora).

: la soluzione steel dedicata al mondo siderurgico e metalmeccanico. Componenti robusti e resistenti al calore intenso e alla polvere si combinano con un cervello elettronico evoluto: il risultato è un impianto che sopporta ambienti estremi ma garantisce l’intelligenza e la tracciabilità di un sistema di trasporto evoluto. È ideale per acciaierie, fonderie e forgiature, dove azzera i rischi della movimentazione manuale di materiali pericolosi e velocizza operazioni prima lente (ad esempio, l’invio di campioni caldi dal forno al laboratorio qualità richiede ora pochi minuti invece di mezz’ora). Aerocom AC3000 : un sistema modulare e flessibile, adatto a percorsi complessi o strutture multi-reparto. È la scelta perfetta per grandi ospedali, stabilimenti chimico-farmaceutici e aziende manifatturiere articolate. Grazie a deviazioni multiple e a una gestione software avanzata, AC3000 ottimizza la logistica interna come nessun altro: campioni di laboratorio, sacche di sangue, documenti o componenti viaggiano rapidamente tra reparti distanti, 24/7, con tracciabilità completa. Il risultato è una rete logistica interna efficiente e sincronizzata, fondamentale in contesti dove ogni minuto conta (si pensi a un ospedale nelle emergenze).

: un sistema modulare e flessibile, adatto a percorsi complessi o strutture multi-reparto. È la scelta perfetta per grandi ospedali, stabilimenti chimico-farmaceutici e aziende manifatturiere articolate. Grazie a deviazioni multiple e a una gestione software avanzata, AC3000 ottimizza la logistica interna come nessun altro: campioni di laboratorio, sacche di sangue, documenti o componenti viaggiano rapidamente tra reparti distanti, 24/7, con tracciabilità completa. Il risultato è una rete logistica interna efficiente e sincronizzata, fondamentale in contesti dove ogni minuto conta (si pensi a un ospedale nelle emergenze). Aerocom Aeropharma : la soluzione progettata per le farmacie moderne ad alto flusso di clienti. Collega il magazzino automatizzato (robot di stoccaggio tipo Apostore, BD Rowa, Gollmann, ecc.) con i banconi di vendita. In pratica, quando il farmacista al banco richiede un farmaco, il robot lo preleva e lo inserisce in un bossolo che in pochi istanti lo recapita al banco. Vantaggi concreti? Zero tempi morti per il farmacista (che non deve più allontanarsi dal cliente), più tempo da dedicare al consiglio e alla vendita, installazione compatta adatta anche a punti vendita di piccole dimensioni, e consegne velocissime (riduzione del lead time al banco fino al 50%). Tutto ciò si traduce in maggiore efficienza e anche in un incremento misurabile del fatturato, perché un farmacista che resta col cliente può proporre più prodotti e offrire un servizio migliore.

: la soluzione progettata per le farmacie moderne ad alto flusso di clienti. Collega il magazzino automatizzato (robot di stoccaggio tipo Apostore, BD Rowa, Gollmann, ecc.) con i banconi di vendita. In pratica, quando il farmacista al banco richiede un farmaco, il robot lo preleva e lo inserisce in un bossolo che in pochi istanti lo recapita al banco. Vantaggi concreti? Zero tempi morti per il farmacista (che non deve più allontanarsi dal cliente), più tempo da dedicare al consiglio e alla vendita, installazione compatta adatta anche a punti vendita di piccole dimensioni, e consegne velocissime (riduzione del lead time al banco fino al 50%). Tutto ciò si traduce in maggiore efficienza e anche in un incremento misurabile del fatturato, perché un farmacista che resta col cliente può proporre più prodotti e offrire un servizio migliore. Aerocom Rapid: intelligenza ed ergonomia in formato ridotto, per trasporti punto-punto. È il sistema pensato per collegare, ad esempio, un magazzino al banco vendita (nel retail) oppure un reparto produttivo con il laboratorio analisi (nell’industria) quando serve un collegamento diretto e veloce tra due soli punti. Rapid nasce per chi ha spazi limitati o budget contenuti ma vuole comunque beneficiare dell’automazione: ha un design compatto, tubazioni trasparenti e stazioni di invio/arrivo piccole ed ergonomiche, facili da usare.

Grazie a questa ampia offerta, Aerocom può soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche: dal piccolo negozio alla grande azienda ospedaliera o metallurgica, esiste un impianto di posta pneumatica adatto.

Ogni progetto viene studiato ad hoc con una progettazione dettagliata sulle esigenze del cliente, così che la soluzione si integri perfettamente nel contesto specifico e produca i massimi benefici.

Perché la posta pneumatica è una leva strategica?

Automatizzare i trasporti interni con un sistema di posta pneumatica non significa solo “fare più in fretta” qualche operazione: significa ripensare in chiave strategica l’uso delle risorse aziendali. Liberare risorse e abbattere costi fissi è il primo grande vantaggio.

Ogni minuto che un operatore non spende a camminare tra i reparti con un campione in mano è un minuto che può dedicare ad attività produttive o di maggior valore. Su scala annua, le ore recuperate dal personale si traducono in migliaia di euro di efficienza guadagnata – o in personale che può essere reimpiegato altrove, evitando nuove assunzioni per crescere.

Inoltre, meno personale in giro a fare da “trasportatore interno” significa anche meno costi fissi ricorrenti: alcune mansioni manuali possono essere snellite o eliminate, riducendo gli organici dedicati solo alla movimentazione.

Dal punto di vista del management, investire in questa automazione intelligente è una mossa strategica perché offre un chiaro vantaggio competitivo. Processi interni più rapidi e sicuri si traducono in una maggiore velocità di risposta al mercato (prodotti che escono prima, analisi di qualità più veloci, clienti serviti in meno tempo).

Il tutto potenzia l’operatività senza aumentare i costi proporzionalmente. Un CFO o un CEO attento al cost saving e all’efficienza riconoscerà nella posta pneumatica un progetto dal rapporto costo/beneficio chiaro: facile da approvare perché i benefici sono quantificabili in euro (e in tempi brevi), con un impatto positivo su diversi KPI aziendali – dalla produttività per addetto al tasso di infortuni, fino alla soddisfazione del cliente finale.

Innovazione e altri vantaggi

Aerocom ha saputo evolvere la posta pneumatica in un servizio all’avanguardia, in linea con i principi della sostenibilità. Gli impianti attuali sono dotati di elettronica sofisticata, software di controllo con interfacce touch intuitive e connessioni in rete che permettono monitoraggio da remoto e diagnostica predittiva. Sono sistemi smart a tutti gli effetti, che si integrano con le infrastrutture digitali aziendali e contribuiscono alla digitalizzazione dei processi interni senza soluzione di continuità.

Innovare, però, non significa complicare: Aerocom adotta un’innovazione pragmatica, mirata a risultati concreti. Ad esempio, le tubazioni e i bossoli sono realizzati con materiali speciali (anche antibatterici per ambienti sanitari) e con sistemi ecologici di recupero dell’aria che abbattono gli sprechi energetici.

Le turbine di spinta sono progettate per attivarsi solo quando serve, garantendo efficienza energetica e silenziosità nel funzionamento. Un impianto Aerocom non grava significativamente sui consumi elettrici, anzi può contribuire a ridurli se confrontato con alternative come spostamenti continui in ascensore o con veicoli interni.

Dal punto di vista “green”, meno spostamenti manuali interni significano anche meno sprechi (pensiamo all’invio digitale di documenti al posto di copie cartacee tramite il sistema) e una gestione più ordinata, in linea con gli obiettivi ESG aziendali.

Un ulteriore punto di forza è l’affidabilità del servizio. Aerocom è presente in Italia dal 1983 non solo come fornitore, ma come partner radicato sul territorio. La business unit italiana Aerocom conta su un team 100% italiano, altamente specializzato, e su collaborazioni con società elettro-meccaniche locali per un’assistenza capillare. Progettazione, installazione e manutenzione sono gestite internamente: ciò significa massima cura in ogni fase e tempi di risposta rapidi in caso di necessità.

Con oltre 35.000 impianti installati nel mondo (quasi 1.000 solo in Italia), Aerocom ha accumulato un know-how di livello, diventando per molti clienti un partner di trasformazione smart più che un semplice fornitore di tecnologia. Chi sceglie la posta pneumatica acquista efficienza, non solo tubi e capsule, avendo la certezza di poter contare su un sistema affidabile e su un supporto continuo nel tempo.