ANSA Nuovi Cavalieri del Lavoro 2026: elenco completo dei 25 nomi scelti dal Quirinale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro 2026.

Si tratta di 25 fiori all’occhiello del mondo produttivo italiano, attivi sia sul territorio nazionale che all’estero e che danno lavoro a migliaia di dipendenti in più paesi. Di seguito la lista dei nuovi Cavalieri del Lavoro, con informazioni in merito all’attività. Alcuni sono nomi noti al grande pubblico.

Vincenzo Andronaco (1951 – Germania – commercio alimentari)

Vincenzo Andronaco è nato nel 1951 a Messina ed è il fondatore e amministratore del Gruppo Andronaco, attivo in Germania nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche italiane. Da quando aveva 18 anni si è trasferito in Germania. Lì ha iniziato a lavorare come operaio nel settore edile. Nel 1983 ha avviato ad Amburgo la sua prima attività: un punto vendita di frutta e verdura. Oggi il Gruppo Andronaco importa oltre 9.000 referenze alimentari, tra cui circa 1.900 etichette di vino italiano. Opera sul

territorio tedesco con nove centri di distribuzione per complessivi 50mila metri quadrati di superficie e una rete di 10 supermercati e bistrot. Occupa 300 dipendenti.

Roberto Coin (1944 – Vicenza – artigianato orafo)

Roberto Coin è presidente dell’omonima azienda da lui fondata a metà degli anni ’70 come laboratorio orafo per la produzione conto terzi. Oggi è attiva a livello internazionale nella gioielleria di alta gamma. Nel 1996 ha lanciato il marchio omonimo. L’azienda realizza interamente in Italia le proprie collezioni, sviluppando anno tra 300 e 600 nuovi modelli. È presente in oltre mille gioiellerie di 60

paesi, con un export del 96%. Occupa 60 dipendenti.

Marina Cvetic (1967 – Chieti – agricoltura vitivinicola )

Marina Cvetic è amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, casa vitivinicola fondata nel 1981 dal marito

per la valorizzazione dei vitigni autoctoni abruzzesi e oggi tra i principali produttori di Montepulciano d’Abruzzo. Già direttore commerciale dell’azienda, nel 2008, alla scomparsa del coniuge, ne ha assunto la guida. Produce anche olio extravergine biologico. L’azienda è presente in oltre 50 paesi, con un export del 55%. Conta 22 etichette e occupa 35 dipendenti.

Sabato D’Amico (1963 – Salerno – industria produzione alimentare)

Sabato D’Amico è amministratore delegato di D&D Italia, azienda di famiglia fondata nel 1968 e specializzata nella produzione di conserve alimentari. Nel 2000 ne ha assunto la guida e avviando un percorso di crescita per linee esterne con l’acquisizione di due aziende del settore e l’inaugurazione di un nuovo stabilimento a Pontecagnano Faiano. Oggi il Gruppo è presente sul mercato con lo storico marchio D’Amico e altri brand. Conta tre stabilimenti tra Campania e Trentino-Alto Adige. Esporta in 86 paesi e occupa 140 dipendenti. Nel 2012, insieme ad altre nove aziende, ha fondato il consorzio Tradizione Italiana, di cui è amministratore delegato.

Katia Da Ros (1967 – Treviso – industria prodotti refrigeranti)

Katia Da Ros è amministratore delegato di Irinox, azienda fondata dal padre nel 1989 come impresa specializzata in quadri elettrici e oggi attiva a livello internazionale nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione alimentare per il settore professionale e domestico. Nel 1992 è entrata in Irinox. Dal 2005 ne sviluppa l’internazionalizzazione con la costituzione di Irinox North America, da lei presieduta. Oggi l’azienda è presente in 92 paesi con un export superiore al 60%. Conta oltre 65.000 impianti installati nel mondo. Con due stabilimenti in provincia di Treviso e cinque filiali distributive tra Nord America, Europa ed Emirati Arabi, occupa 350 dipendenti.

Lorenzo Delladio (1955 – Trento – industria abbigliamento sportivo )

Lorenzo Delladio è presidente e amministratore delegato di La Sportiva, azienda fondata dal nonno nel 1928 come laboratorio artigianale per la produzione di scarponi destinati a boscaioli e agricoltori delle valli dolomitiche e oggi attiva nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per la montagna. Ne ha guidato lo sviluppo attraverso la creazione di nuovi prodotti e il rafforzamento della presenza sui mercati esteri. Oggi La Sportiva opera con uno stabilimento produttivo in Valle di Fiemme e attraverso una filiale statunitense serve i mercati del Nord America e del Messico. È presente in circa 80 paesi con un export dell’82%. Ogni anno commercializza oltre due milioni di calzature. Occupa 790 dipendenti.

Matterino Dogliani (1940 – Cuneo – infrastrutture )

Matterino Dogliani è fondatore e presidente di Fininc, holding di partecipazioni attiva, attraverso la società Inc e il Consorzio Stabile Sis, nella progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e industriali in Italia e all’estero. Il Gruppo ha realizzato alcune tra le principali infrastrutture viarie del Paese, tra cui 15 lotti dell’autostrada del Frejus e la superstrada Pedemontana Veneta. Il portafoglio commesse supera 1,5 miliardi di euro. Nel comparto autostradale gestisce quattro tratte in Italia, per complessivi 555 chilometri, e una concessione in Brasile di circa 70 chilometri. Attraverso altre società, Fininc opera inoltre nei settori vitivinicolo, delle telecomunicazioni, dell’automazione industriale e del turismo. La sede è a Cuneo. Occupa complessivamente 2.350 dipendenti.

Giuseppe Fontana (1954 – Monza e Brianza – metalmeccanica)

Giuseppe Fontana è presidente di Fontana Gruppo, azienda di famiglia fondata nel 1952 e oggi tra i leader mondiali nella produzione di viteria e bulloneria. Entrato in azienda negli anni Ottanta, ha promosso il rafforzamento internazionale del Gruppo con la costituzione di Fontana Usa, di ha assunto la presidenza, e con le acquisizioni della statunitense Acument Global Technologies e dell’indiana BG Fastening. Negli anni più recenti ha proseguito una strategia di crescita per linee esterne. Oggi guida un Gruppo con 26 stabilimenti tra Europa, Americhe e Asia, 37 centri logistici, tre centri di ricerca e realizza un export del 90%. Detiene 145 brevetti. Occupa oltre 4.000 dipendenti. È inoltre presidente del Gruppo Villa d’Este, principalmente attivo a Cernobbio nell’hôtellerie di lusso.

Sergio Fontana (1967 – Bari – industria farmaceutica e cosmetica)

Sergio Fontana è presidente e amministratore delegato di Farmalabor, azienda da lui fondata nel 2001 attiva nella produzione e distribuzione di materie prime per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare. Sotto la sua guida Farmalabor si è affermata anche come officina farmaceutica autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’importazione, al riconfezionamento e al rilascio di lotti di principi attivi. Opera con due stabilimenti in Puglia, un centro studi, un ufficio commerciale a Milano e magazzini logistici per una superficie complessiva di 11mila metri quadrati. Ogni anno serve 9mila farmacie con un catalogo di oltre 40mila materie prime e principi attivi. Occupa 110 dipendenti.

Giorgio Girondi (1955 – Verona – industria tecnologie di filtrazione)

Giorgio Girondi è presidente di Ufi Filters, azienda fondata dal padre e altri soci per la produzione di filtri destinati al settore automotive e oggi attiva nella realizzazione di tecnologie di filtrazione per i settori automotive, aerospaziale e nautico. Nel 1976, alla scomparsa del padre, ha rilevato l’intero capitale dagli altri soci. Fin dai primi anni ha avviato collaborazioni con la scuderia Ferrari, a cui sono seguite forniture anche per le vetture stradali della casa del Cavallino. Oggi il gruppo fornisce 10 scuderie di Formula 1 e le sue tecnologie sono scelte dal 95% dei costruttori di auto. Conta 22 stabilimenti nel mondo, di cui 3 in Italia, e produce oltre 70 milioni di filtri l’anno. Detiene 337 brevetti e occupa 4.300 dipendenti.

Antonio Gozzi (1954 – Genova – Industria Siderurgica)

Antonio Gozzi è presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding, gruppo fondato dallo zio nel 1979 per la commercializzazione di acciaio e da lui sviluppato in una multinazionale oggi attiva nei settori siderurgico, energetico, shipping ed engineering. È presente in 29 paesi con 100 sedi operative e siti industriali. Nel settore siderurgico conta 6 stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca, con una capacità produttiva di circa 1 milione di tonnellate di acciaio all’anno. Nel settore energetico è tra i principali operatori italiani, con 630 mila punti di fornitura. Nel trasporto marittimo gestisce una flotta di oltre 300 navi e movimenta 28 milioni di tonnellate di materie prime. Occupa 4.030 dipendenti. È presidente di Federacciai.

Gioconda Gritti (1941 – Bergamo – terziario ristorazione)

Gioconda Gritti è fondatrice e presidente del ristorante Da Vittorio, avviato nel 1966 a Bergamo insieme al marito. Sotto la sua guida Da Vittorio si afferma tra i riferimenti dell’alta ristorazione italiana, ottenendo tre stelle Michelin ed entrando nelle principali guide gastronomiche internazionali. Dai primi anni Duemila avvia un percorso di crescita nella ristorazione e di ampliamento nei settori del catering e dell’ospitalità. Oggi il Gruppo comprende, oltre allo storico ristorante di Brusaporto, due ristoranti Da Vittorio a Shanghai e St. Moritz, quattro ristoranti DaV by Da Vittorio tra Bergamo, Portofino e Milano e diverse attività nell’ospitalità. Nel settore del catering ha curato eventi di rilievo internazionale, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina. Occupa 635 dipendenti.

Giangiacomo Ibba (1976 – Oristano – terziario grande distribuzione)

Giangiacomo Ibba è presidente di F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano per la distribuzione all’ingrosso di generi alimentari e oggi tra i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Sardegna e nel Centro Italia, con una quota del 25% del mercato isolano. Alla guida del Gruppo dal 2003, ne promuove la crescita attraverso l’ingresso nel canale cash&carry con l’insegna “Centro Cash” e le acquisizioni di Cedi Crai Tirreno, tra i principali centri distributivi del network Crai, e dei supermercati Gieffe. Oggi il Gruppo opera con cinque insegne, di cui due proprietarie, 311 punti vendita tra diretti e affiliati, 11 piattaforme logistiche e circa 150 mila metri quadrati di superficie commerciale. Occupa direttamente 175 dipendenti.

Ambrogio Invernizzi (1966 – Cuneo – produzione lattiero-casearia)

Ambrogio Invernizzi è presidente di Inalpi, azienda casearia fondata dal padre nel 1966 con un primo stabilimento di 800 metri quadrati a Moretta e oggi specializzata nella produzione di latte in polvere di alta qualità per uso industriale e professionale, di formaggio e burro. Attraverso investimenti in innovazione di processo e in sviluppo industriale, ha raggiunto una capacità di lavorazione del latte pari a circa 500 tonnellate al giorno e ha ampliato la superfice degli stabilimenti fino agli attuali 140 mila metri quadrati. Opera con due stabilimenti a Moretta e Peveragno e conta una rete di circa 300 conferitori piemontesi. Occupa 370 dipendenti.

Carlo Lastrucci – (1939 – Firenze – industria elettronica)

Carlo Lastrucci è dal 1998 presidente di Powersoft, azienda fondata dai figli attiva nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e di trattamento del segnale. Fin dai primi anni Duemila ne ha avviato l’internazionalizzazione con la fondazione della filiale statunitense Powersoft US e guidato lo sviluppo con investimenti in innovazione e ricerca. Oggi l’azienda è presente in 80 paesi con un export del 90% e detiene 20 brevetti internazionali. Opera con quattro stabilimenti tra Scandicci, Bologna, Cortona e Gorizia e conta un network globale di distributori e 35 centri di assistenza certificati. Occupa 160 dipendenti.

Giorgio Marsiaj (1947 – Torino – componenti auto e spazio)

Giorgio Marsiaj è presidente e amministratore delegato di Sabelt, azienda da lui fondata nel 1972 per la produzione di cinture di sicurezza per il primo equipaggiamento e oggi attiva nella produzione di sedili sportivi per auto di alta gamma, di cinture di sicurezza, abbigliamento tecnico per il Motorsport e sistemi di ritenuta per i settori aviazione e aerospazio. In quest’ultimo ambito l’azienda realizza i sistemi di ritenuta per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Opera con tre stabilimenti a Moncalieri e fornisce sette squadre di Formula 1. È partner di case automobilistiche come Ferrari, McLaren, Aston Martin, Maserati e Abarth. Investe annualmente l’8% del fatturato in R&D. È presente in 58 paesi con export del 90%. Occupa 285 dipendenti.

Elisabetta Moro (1934 – Vicenza – Industria Macchine per dosatura)

Elisabetta Moro è presidente di Pfm, azienda fondata insieme al marito nel 1964 come piccola impresa specializzata nella produzione di semilavorati per il confezionamento e oggi attiva, attraverso 14 società, nella progettazione e produzione di macchine automatiche e sistemi di packaging per i settori alimentare, chimico e farmaceutico. Sotto la sua guida il Gruppo ha intrapreso un percorso di crescita centrato su investimenti in innovazione di processo, acquisizioni strategiche e sviluppo di una rete di filiali estere. Oggi opera con quattro siti produttivi in Italia e filiali in Germania, Regno Unito, Spagna e Canada. Ogni anno realizza oltre 600 macchine e sistemi di confezionamento. Occupa 660 dipendenti.

Giancarlo Negro (1966 – Lecce – terziario servizi informatici)

Giancarlo Negro è amministratore delegato di Links Management and Technology, azienda da lui fondata nel 1999 con tre dipendenti e oggi capogruppo di sette società specializzate in sviluppo software e servizi IT per la trasformazione digitale di banche, pubblica amministrazione e imprese. Ne ha guidato l’espansione attraverso l’acquisizione di aziende IT ad alta specializzazione e investimenti per lo sviluppo di soluzioni avanzate nel settore dell’Information Technology, dell’intelligenza artificiale e della cyber security. Opera con sette sedi tra Lecce, Bari, Milano, Roma, Bologna, Sondrio, Zurigo e Tirana e un centro di ricerca. Attraverso Links Academy promuove percorsi post-diploma e post laurea focalizzati su ICT, sviluppo software e digital transformation. Occupa 540 dipendenti.

Micaela Pallini (1969 – Roma – industria distilleria)

Micaela Pallini è presidente e amministratore delegato di Pallini, azienda di famiglia attiva dal 1875 nella produzione di distillati. Nel 2001 entra in Pallini, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Negli anni realizza investimenti nell’innovazione di processo e di prodotto e lancia nuovi distillati, tra cui il primo limoncello non alcolico. Nel 2022 sviluppa il portfolio con l’acquisizione di un liquore digestivo

naturale. Oggi Pallini è presente sul mercato con un’offerta di oltre 100 prodotti tra amari, sciroppi e liquori e con un export dell’80%. Commercializza circa 3 milioni di litri di prodotti l’anno. Con uno stabilimento a Roma, occupa 40 dipendenti.

Bruno Piraccini (1944 – Forlì-Cesena – industria ortofrutta)

Bruno Piraccini è cofondatore e presidente di Orogel, società cooperativa agricola nata a Cesena nel 1967 su iniziativa di un primo nucleo di 11 agricoltori e oggi tra i principali produttori in Italia di vegetali freschi e surgelati. Sotto la sua guida Orogel ha sviluppato un modello integrato di filiera agricola e trasformazione industriale. Oggi il Gruppo riunisce 5 cooperative e 1.675 soci agricoli. Coltiva circa 9.500 ettari e opera con 3 stabilimenti produttivi tra Cesena, Policoro e Ficarolo, 5 magazzini e 14 centri di ritiro. Commercializza ogni anno oltre 148 mila tonnellate di prodotto. Negli ultimi 10 anni ha investito circa 300 milioni di euro in logistica, sostenibilità e ampliamenti. Occupa 2.420 dipendenti, di cui 1.340 diretti.

Giacomo Ponti (1973 – Novara – industria alimentare)

Giacomo Ponti è presidente di Ponti, azienda di famiglia fondata nel 1787 e oggi tra i principali operatori italiani nella produzione di aceti, condimenti e conserve vegetali, con una quota di circa il 45% del mercato nazionale dell’aceto. Nel 2008 amplia la presenza del Gruppo nel biologico con l’acquisizione di Achillea e nel 2014 avvia l’internazionalizzazione con la nascita di Ponti Usa e Ponti France. Opera con cinque stabilimenti tra Novara, Modena, Treviso e Frosinone. Distribuisce in 73 paesi, con un export del 50%. Con il 78% dei fornitori entro 300 chilometri dagli impianti valorizza una filiera corta. È presidente di Federvini.

Alberto Sorbini (1957 – Milano – integratori alimentari)

Alberto Sorbini è presidente di Enervit, azienda fondata dal padre nel 1954 come impresa farmaceutica di prodotti fitoterapici e oggi specializzata nella ricerca e nella produzione di integratori per attività sportive e nella nutrizione funzionale. Entrato in azienda negli anni ’80, ne diviene amministratore delegato nel 1991. Sotto la sua guida vengono realizzati investimenti in ricerca, viene inaugurato il nuovo

stabilimento di Erba e potenziato lo storico sito produttivo di Zelbio. Nei primi anni Duemila lancia il marchio EnerZona, linea di prodotti nutrizionalmente bilanciati diffusa in tutta Europa. Opera con due stabilimenti in Lombardia ed è presente in Spagna con una filiale. L’export è di circa il 17%. Occupa 340 dipendenti.

Marco Trombetti (1976 – Roma – terziario informatica)

Marco Trombetti è amministratore delegato di Translated, azienda fondata nel 1999 con la moglie come piattaforma di traduzioni online e oggi tra i principali operatori globali nelle soluzioni linguistiche basate sull’intelligenza artificiale con 237 lingue supportate e 40 aree di specializzazione. Opera con una sede a Roma e tre data center tra l’Italia e gli Stati Uniti. Serve oltre 400 mila clienti, tra cui Airbnb, Google e Uber. L’azienda è alla guida del progetto europeo Diversibus Viis Plurima Solvo, finalizzato allo sviluppo di modelli di IA in grado di apprendere attraverso input linguistici, visivi e sensoriali. Occupa 170 dipendenti.

Giuseppa Vitale (1964 – Palermo – commercio alimentare)

Giuseppa Vitale è amministratore delegato di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra. Dopo un’esperienza decennale nella selezione di specialità gastronomiche italiane, nel 1996 trasforma il minimarket di famiglia nel primo food store “Prezzemolo & Vitale”, caratterizzato dall’integrazione tra prodotti freschi e specialità territoriali. Dal 2002 avvia l’espansione del marchio con nuove aperture e il lancio dell’e-commerce. Oggi commercializza migliaia di referenze alimentari con un modello orientato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Occupa 230 dipendenti.

Patrizia Zucchi (1962 – Parma – industria distribuzione energia)

Patrizia Zucchi è presidente e amministratore delegato di Socogas, gruppo fondato dal padre nel 1967 attivo nel settore dell’approvvigionamento, distribuzione e vendita di Gpl, energia elettrica e carburanti, per privati e imprese. Sotto la sua guida l’azienda è entrata nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili con l’acquisizione di un impianto di biometano, dalla capacità produttiva di oltre 3,5 milioni di metri cubi l’anno. Opera con cinque sedi, di cui la principale a Fidenza, uno stabilimento energetico, 13 depositi e 72 stazioni di servizio a marchio proprio. Serve 45 mila clienti e movimenta ogni anno 50 mila tonnellate di GPL. Occupa 250 dipendenti.