Il Mollificio Pagnin è il perfetto partner tecnico di lungo periodo: con molle a compressione, trazione e torsione realizzate su misura, è un'eccellenza per i settori più esigenti

Sessant’anni fa, in un piccolo garage, due fratelli hanno avviato un’attività che avrebbe segnato il mercato delle molle industriali. Oggi, il Mollificio Pagnin è una realtà solida e riconosciuta, con circa 45 dipendenti e una capacità produttiva di circa 40 milioni di pezzi l’anno.

La crescita non è stata un colpo di fortuna, ma di una combinazione di competenze tecniche, investimenti mirati e una visione chiara: diventare un punto di riferimento per le aziende che cercano soluzioni affidabili e personalizzate. Non è un caso che le molle Pagnin siano progettate per integrarsi in applicazioni complesse, dove la qualità non è un optional ma una condizione imprescindibile.

Produzione su misura, per ogni applicazione

Nel panorama manifatturiero, la differenza tra un fornitore qualunque e un alleato industriale imprescindibile sta nella capacità di adattarsi al mercato senza compromessi sulla qualità. Questo è esattamente ciò che accade al Mollificio, che ha sede in provincia di Padova, e opera nel settore dal 1965.

Ogni commessa è trattata come un progetto unico: non esistono magazzini di prodotto finito, ma un processo produttivo modellato sulle specifiche tecniche del cliente. È un approccio che massimizza l’efficienza, riduce immobilizzazioni e sprechi e crea un legame diretto tra l’investimento produttivo e il valore generato per chi acquista.

La gamma comprende molle a compressione, trazione, torsione, elementi sagomati e particolari in nastro, con lavorazioni che vanno dal filo sottilissimo di 0,2 millimetri fino al robusto filo di 20 millimetri di diametro, e nastri fino a 70 millimetri di larghezza.

Questa versatilità consente di rispondere con la stessa precisione tanto alle esigenze dei produttori di componenti di precisione quanto a quelle delle industrie che operano su scala strutturale, mantenendo invariati il controllo di qualità e il rispetto delle tempistiche concordate.

Specializzazioni che fanno la differenza

Se la flessibilità produttiva è un punto di forza, le specializzazioni dell’azienda rappresentano un vero vantaggio competitivo. Negli ultimi anni il Mollificio ha sviluppato una competenza avanzata nelle molle a trazione con forte precarica per i bracci delle tende da sole, un settore che richiede materiali ad altissima resistenza e una precisione millimetrica nella realizzazione.

A questa si aggiunge la rara capacità di lavorare filo di grande sezione, superiore agli 8 millimetri, fino a 20 millimetri di diametro: un ambito tecnico poco presidiato sul mercato e fondamentale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

La costante attenzione all’innovazione si traduce in investimenti mirati, come l’arrivo previsto nel 2026 di un macchinario progettato su misura, dedicato alla produzione di molle con diametro fino ai 16 millimetri. Una scelta che non solo consoliderà la leadership tecnologica dell’azienda, ma offrirà nuove opportunità produttive a clienti che operano in settori ad alta intensità tecnica.

Materiali, finiture e approccio sartoriale

Ogni applicazione industriale richiede una combinazione precisa di materiali e trattamenti superficiali, e il Mollificio Pagnin ha costruito il proprio know-how proprio su questa capacità di personalizzazione. Acciai al carbonio, acciai inossidabili, leghe speciali e metalli non ferrosi vengono selezionati in base alle prestazioni meccaniche e alla resistenza ambientale richiesta dal progetto.

A completare il quadro, una gamma di finiture che vengono fatte eseguire esternamente e spaziano dalla zincatura alla fosfatazione, dalla brunitura alla cataforesi, fino a rivestimenti tecnici. È qui che l’approccio diventa sartoriale: non si tratta solo di produrre una molla, ma di costruire un componente perfettamente integrato nella macchina o nel sistema per cui è stato progettato.

È in questa prospettiva che il mollificio si distingue per la produzione molle conto terzi, offrendo un servizio che va oltre la semplice fornitura per diventare una vera consulenza tecnica, capace di ottimizzare il prodotto fin dalla fase di progettazione.

Qualità certificata e affidabilità

C’è poi da sottolineare che ogni componente che esce dagli stabilimenti del Mollificio Pagnin è il risultato di un processo di controllo rigoroso, in linea con gli standard internazionali. Dal 2018 l’azienda opera con un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015, garanzia di procedure strutturate e tracciabilità in ogni fase produttiva.

Su richiesta, ogni fornitura può essere accompagnata da un certificato di analisi del materiale grezzo e da una dichiarazione di conformità alle specifiche concordate, elementi che offrono massima trasparenza e sicurezza al cliente: un approccio particolarmente apprezzato nei settori ad alta precisione, dove il rispetto delle tolleranze e la ripetibilità dei lotti sono fattori determinanti per l’affidabilità del prodotto finale.

La qualità, in casa Pagnin, non è un aspetto da verificare a posteriori, ma un principio che guida l’intero ciclo produttivo, dall’ingresso della materia prima alla consegna del prodotto finito.

Innovazione e sostenibilità

Ma non è tutto qui: restare competitivi in un settore tecnico significa investire costantemente in tecnologia e processi. Il Mollificio Pagnin ha fatto di questa filosofia un pilastro strategico, aggiornando regolarmente il proprio parco macchine per garantire efficienza, precisione e capacità produttiva.

L’attenzione all’innovazione si combina con una visione di lungo periodo che integra sostenibilità ed economia industriale: l’azienda utilizza infatti un impianto fotovoltaico da 433 kW installato sui propri fabbricati, in grado di alimentare una parte significativa della produzione con energia rinnovabile.

Questa scelta riduce l’impatto ambientale e ottimizza i costi energetici, rafforzando la competitività complessiva. È un approccio che non si limita a rispondere alle esigenze di oggi, ma che anticipa le richieste future di un mercato sempre più attento a coniugare prestazioni, efficienza e responsabilità ambientale.

Un partner strategico per settori ad alta precisione

Nel tempo, il Mollificio ha consolidato relazioni con aziende attive in comparti dove la qualità dei componenti incide direttamente sulle prestazioni finali del prodotto: meccanica e automazione, arredamento tecnico, elettronica e apparecchiature di precisione, medicale, automotive, macchine agricole e attrezzature pesanti.

In ognuno di questi settori, la capacità di fornire lotti unici o grandi volumi con lo stesso livello di attenzione è un elemento distintivo che rafforza la fiducia dei clienti. La combinazione di esperienza, know-how tecnico, innovazione e capacità di personalizzazione posiziona l’azienda non come un semplice fornitore, ma come un partner industriale in grado di contribuire concretamente al successo di progetti complessi.

Per chi opera in mercati ad alta specializzazione, scegliere il Mollificio Pagnin significa contare su un interlocutore solido, competente e pronto a trasformare un’esigenza tecnica in un vantaggio competitivo.