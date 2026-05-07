Il piano di sviluppo 2026-2030 di Poste sembra andare nella giusta direzione: nonostante le spese crescano, non lo fanno più dei ricavi netti

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane

Oggi Poste Italiane ha presentato il piano di sviluppo per il quinquennio che va da questo 2026 fino al 2030, insieme ai risultati del primo trimestre. Ha delineato una strategia di espansione basata sull’integrazione dei servizi dell’azienda, che da anni ha valicato i confini dei semplici servizi postali, aprendo le porte a: finanza, assicurazioni, logistica, produzione di energia e telecomunicazioni.

I numeri riportati da Matteo Del Fante confermano un trend positivo: i ricavi si attestano a 3,5 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto al primo trimestre 2025, mentre l’utile netto raggiunge gli 817 milioni di euro.

Se nel complesso il quadro appare solido, l’evoluzione delle principali metriche mostra dinamiche meno lineari sul risultato finale rispetto alla crescita dei ricavi e del risultato operativo.

Crescita nei principali business del gruppo

Nel dettaglio, il comparto Posta, pacchi e distribuzione registra ricavi per 1 miliardo di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al primo trimestre del 2025, dovuto soprattutto all’espansione del volume del e-commerce in generale.

Migliore la performance dei servizi finanziari, che raggiungono 1,6 miliardi di euro di ricavi, aumentati del 10,5% su base annua. Anche il comparto assicurativo contribuisce alla crescita, con 469 milioni di euro (+6,1%).

In espansione anche PostePay, che continua il suo sviluppo come piattaforma integrata di pagamenti, servizi digitali ed energia, con ricavi pari a 425 milioni di euro (+6,8%).

Viene inoltre evidenziato il ruolo crescente del business energetico, considerato uno dei pilastri strategici per la crescita futura.

Telecomunicazioni e operazione TIM

Tra i punti centrali della strategia aziendale di Poste Italiane figura l’intesa con Tim. Del Fante definisce la collaborazione “un’integrazione strategica nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali”. L’operazione dovrebbe essere potenzialmente in grado di generare benefici industriali e commerciali nel medio periodo.

Logistica: joint venture con Benetton Logistics

Sul fronte logistico, il gruppo aveva già annunciato a metà aprile una joint venture con Benetton Logistics, inserita nel percorso di rafforzamento attraverso la collaborazione con terzi. L’accordo punta ad ampliare la rete distributiva e a incrementare la capacità operativa nella gestione delle merci e dei magazzini.

Aumento dei costi di gestione

Nel primo trimestre 2026 i costi totali si attestano a 2,8 miliardi di euro, anche questi in crescita del 4,9% su base annua. Particolarmente rilevante risulta l’aumento dei costi non legato alle retribuzioni del personale, che subiscono un’impennata pari al 10,3%. L’incremento sarebbe collegato allo sviluppo commerciale, all’espansione della rete logistica e agli investimenti nei servizi digitali e finanziari.

Questa dinamica è in parte funzionale alla crescita del business, anche in termini più analitici, ma segnala anche una fase di spesa a un ritmo non troppo distante da quello dei ricavi, elemento che nel medio periodo potrebbe essere rilevante per la tenuta dei margini.

Per quanto riguarda i costi del personale, invece, si è raggiunto un totale di 1,5 miliardi di euro, in aumento dell’1,4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La differenza sembra essere attribuibile principalmente alla crescita della componente variabile delle retribuzioni, legata anche alle recenti campagne di reclutamento e assunzioni, e agli adeguamenti previsti dai contratti collettivi.

Il modello industriale di Poste Italiane è solido

Un altro elemento emerge dalla lettura complessiva. Mentre i ricavi crescono dell’8% e il risultato operativo del 14%, l’utile netto si ferma a un +3%. Questo dato di per sé non è necessariamente un segnale negativo, ma potrebbe indicare una trasmissione meno lineare della crescita lungo il conto economico finale, che può essere influenzata da componenti fiscali, finanziarie o straordinarie.

Tuttavia, la crescita resta superiore all’aumento dei costi, restituendo dunque un quadro generale positivo, che sembra incoraggiare la strategia di espansione multi-settore di Poste Italiane.