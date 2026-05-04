ANSA GameStop offre 56 miliardi di dollari per comprare Ebay

GameStop ha presentato un’offerta non vincolante di circa 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, il celebre marketplace online fondato nel 1995. L’obiettivo dichiarato dal Ceo di GameStop Ryan Cohen è costruire un concorrente credibile di Amazon, trasformando radicalmente il profilo di entrambe le aziende.

L’offerta da 125 dollari per azione

GameStop ha formalizzato la proposta con una lettera indirizzata al presidente di eBay, Paul Pressler, offrendo 125 dollari per azione. Si tratta di un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 2 maggio, quando il titolo quotava 104,07 dollari.

L’operazione è strutturata per metà in contanti e per metà in azioni ordinarie di GameStop, per una valutazione complessiva di circa 55,5 miliardi di dollari, calcolata sull’ultimo numero di azioni in circolazione comunicato dalla società.

Per sostenere la componente cash, GameStop punta su due pilastri: una liquidità propria di circa 9,4 miliardi di dollari al 31 gennaio 2026 e una lettera di impegno da parte di TD Bank per finanziamenti fino a 20 miliardi di dollari. Per la parte restante, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, Cohen potrebbe cercare il sostegno di investitori esterni, inclusi fondi sovrani del Medio Oriente.

Chi è Ryan Cohen

Il protagonista dell’operazione è Ryan Cohen, amministratore delegato e principale azionista di GameStop. Secondo il Wall Street Journal, la società detiene già il 5% del capitale di eBay. Al Wall Street Journal ha dichiarato che eBay

dovrebbe valere — e valerà — molto di più […] Non c’è nessuno più qualificato di me, sulla base della mia esperienza, per gestire il business di eBay.

Il Ceo di GameStop ha anche affermato di essere pronto a rivolgersi direttamente agli azionisti e ad avviare una battaglia per procura qualora il consiglio di amministrazione non accogliesse la proposta. Nella lettera inviata alla società, Cohen ha indicato che assumerebbe il ruolo di amministratore delegato della nuova entità dopo la chiusura dell’operazione.

Negozi e collezionabili per sfidare Amazon

Il cuore della strategia è l’integrazione tra i negozi fisici di GameStop e la piattaforma digitale di eBay. Cohen vede nella rete di punti vendita del retailer un’infrastruttura già pronta per raccogliere, verificare e autenticare i prodotti messi in vendita online. Questo vale soprattutto nelle categorie in cui le due aziende si sovrappongono naturalmente, come carte collezionabili, oggetti da collezione, videogiochi retrò e tutti i prodotti legati alla nostalgia dei consumatori.

A questo si aggiunge la scommessa sul live commerce. Cohen vorrebbe che la piattaforma puntasse con più decisione sulle vendite in diretta streaming, offrendo ai brand la possibilità di raggiungere i clienti attraverso video in tempo reale. L’obiettivo finale, nelle sue parole, è trasformare eBay in “un vero concorrente di Amazon”.

Sul fronte della società, la trasformazione è già in corso. Negli ultimi anni ha scelto di concentrarsi su nicchie ad alto margine e di investire nell’intelligenza artificiale per rendere più fluida l’esperienza di acquisto e vendita.

Le reazioni dei mercati e il giudizio degli analisti

Dopo la notizia, le azioni di eBay sono salite a circa 116 dollari, restando però ben al di sotto del prezzo offerto di 125 dollari. Un segnale che gli investitori scontano già le difficoltà dell’operazione. Secondo gli analisti di Bernstein, “il turnaround di eBay sta funzionando, perché destabilizzarlo?”. Dan Ives, famoso tech analyst americano, spiega invece che:

Quando una società più piccola tenta di acquisire una molto più grande, i mercati tendono a mettere in dubbio sia il finanziamento che la logica strategica.

GameStop, infatti, resta una realtà molto più piccola rispetto a eBay: la prima ha una capitalizzazione intorno ai 12 miliardi di dollari, mentre la seconda vale circa 46 miliardi.