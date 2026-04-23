Generali, Unicredit salita all’8,72%. Assemblea approva il Bilancio 2025

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Il Ceo di Generali Philippe Donnet ha commentato positivamente i risultati del 2025 in attuazione del Piano quinquennale

L’assemblea di Generali, riunitasi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato con una maggioranza superiore al 99% il Bilancio 2025, la proposta del CdA di dividendo pari a 1,64 euro per azione, in aumento del 14,7% rispetto allo scorso esercizio, ed un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro, da avviare nel corso di quest’anno.

Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, è uscita vincente la lista di Assogestioni con il 72,4% dei voti, mentre la lista concorrente presentata da Caltagirone ha ricevuto l’11,5% delle preferenze. Pertanto, la Presidenza sarà affidata a Carlo Schiavone, candidato tratto dalla lista Caltagirone, mentre i sindaci effettivi tratti dalla lista Assogestioni sono Paolo Ratti e Sara Landini.

Spunta Unicredit con quota aumentata all’8,72%

All’assemblea ha partecipato anche UniCredit, presentatasi a sorpreresa con una quota aumentata all’8,72% dal precedente 6,7%, nonostante l’Ad della Banca, Andrea Orcel, avesse dichiarato nei mesi scorsi che Unicredit aveva ridotto significativamente la sua partecipazione al di sotto del 2%.

Un “investimento finanziario” che “garantisce un rendimento finanziario interessante” lo ha definito la Banca, spiegando che la discesa sotto il 2% annunciata da Orcel nei mesi scorsi si riferiva all’esposizione del Gruppo, ridotta con derivati attraverso coperture al ribasso. “La posizione complessiva – ha precisato ora la Banca – è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l’esposizione economica e l’assorbimento di capitale”.

Gli altri azionisti rilevanti

Fra gli altri azionisti rilevanti presenti in assemblea non si sono registrate altre sorprese. Mps detiene il 13,19% del capitale tramite Mediobanca, Delfin, finanziaria della famiglia Del Vecchio, ha il 10,05%, mentre il Gruppo Caltagirone detiene il 6,26% ed il Gruppo Benetton il 4,86%.

Sironi apre l’assemblea

“Come prima cosa, desidero rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione così come al management team del nostro Gruppo per il lavoro svolto con competenza, responsabilità e spirito di servizio”, ha affermato il Presidente Andrea Sironi aprendo l’adunanza e rivolgendo un ringraziamento particolare al Group Ceo Philippe Donnet “per la guida svolta nel lancio della strategia Lifetime Partner 27: Driving Excellence, in una fase di profonda trasformazione e complessità del contesto esterno, e per il contributo determinante nel coniugare solidita’ industriale, disciplina finanziaria e visione strategica di lungo periodo”.

Donnet: Piano avanti con disciplina

“La forza e la consistenza dei risultati che abbiamo ottenuto ci confermano che stiamo eseguendo il nostro piano con la massima disciplina, continuando a creare valore sostenibile per voi azionisti e per tutti i nostri stakeholder”, ha dichiarato l’amministratore delegato Philippe Donnet, aggiungendo “il 2026 è l’anno centrale” del Piano e “sarà quindi uno spartiacque fondamentale verso il suo completamento e il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi”.