I dazi tra Ue e Mercosur, Messico incluso, saranno azzerati nei prossimi anni per moltissimi prodotti: per le aziende si apre un mercato da 700 milioni di persone

ANSA La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

L’Unione europea ha raggiunto un importante accordo commerciale di abbattimento dei dazi doganali con i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) e con il Messico. Le tariffe saranno azzerate o ridotte per quasi tutti i prodotti, aprendo alle aziende europee un mercato da 700 milioni di consumatori. Previsti 50 miliardi di euro di vantaggi e 440mila posti di lavoro in più in tutta l’Ue.

Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ma diversi Paesi sono contrari. La paura è che le protezioni inserite nell’accordo non bastino a proteggere l’agricoltura europea dalla concorrenza di quella dell’America Latina.

Cosa c’è nell’accordo tra Ue, Mercosur e Messico

Al centro dell’accordo commerciale firmato dall’Ue con Mercosur e Messico c’è la riduzione dei dazi doganali. La riduzione sarà totale, quindi a zero:

sull’83% dei prodotti agricoli del Mercosur e del Messico importati in Ue;

sul 92% dei prodotti agricoli europei esportati verso il Mercosur e il Messico;

entro 10 anni sul 100% dei prodotti industriali del Mercosur e del Messico importati in Ue;

entro 10 anni sul 90% dei prodotti industriali europei esportati verso il Mercosur e il Messico.

L’accordo riflette le preoccupazioni e le fragilità delle economie delle due parti che lo hanno firmato. L’Ue cerca di avere accesso ai 700 milioni di consumatori che vivono in Messico, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, per esportare i prodotti dei suoi settori industriali. Teme però che la considerevole produzione agricola dell’America Latina faccia concorrenza a quella europea, da decenni protetta da dazi doganali molto elevati.

Allo stesso modo, i Paesi del Mercosur e il Messico vogliono trovare nuovi sbocchi per grano, frutta e carni, ma temono che i prodotti industriali europei invadano i mercati locali, sbaragliando la concorrenza della più fragile manifattura sudamericana.

I prossimi passi per approvare l’accordo

L’accordo è stato firmato, ma non è ancora entrato in vigore. L’Unione europea dovrà approvarlo attraverso due passaggi:

la votazione a maggioranza qualificata in Consiglio europeo;

la votazione a maggioranza semplice al Parlamento europeo.

Il momento più delicato sarà il primo. In Consiglio ogni Paese membro ha un voto, espresso dal governo in carica. La maggioranza deve essere qualificata: devono votare sì il 55% degli Stati, che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea. La Commissione ha però già annunciato che cercherà il consenso più ampio possibile.

Perché alcuni Paesi sono contrari

Il fronte scettico dell’accordo è composto dai Paesi in cui l’agricoltura ha un ruolo rilevante, o che sono governati da esecutivi, tendenzialmente di centrodestra, che rappresentano gli interessi del primo settore. Nettamente contrari Francia, Polonia, Irlanda e Austria, in bilico invece Belgio e Paesi Bassi.

In Italia sono molte le associazioni di agricoltori e operatori del primo settore che si dicono preoccupate dall’accordo e chiedono garanzie. Il governo di Giorgia Meloni inizialmente sembrava opposto alla firma, ma alcune clausole inserite nelle ultime trattative avrebbero convinto l’esecutivo a votare sì. In una nota, Palazzo Chigi ha spiegato: