Quali prodotti sono coinvolti nel mercato agroalimentare tra Unione europea e Sud America: le denominazioni protette e cosa significa per le imprese

Tutti i prodotti coinvolti nell'accordo tra Unione Europea e Mercosur

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur coinvolge il blocco sudamericano formato da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e mira a creare una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, con un bacino potenziale di circa 800 milioni di consumatori. Per l’Unione europea, e per l’Italia in particolare, l’intesa rappresenta un’opportunità economica significativa, ma anche una sfida in termini di equilibrio tra apertura dei mercati e protezione delle produzioni locali. Nell’accordo sono interessati oltre 50 prodotti italiani.

Cosa prevede l’accordo tra Ue e Mercosur

L’intesa prevede l’azzeramento o la progressiva riduzione dei dazi doganali su prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell’export europeo verso i Paesi del Mercosur. Questo significa un accesso più agevolato per molte imprese europee, comprese quelle italiane, in settori dove l’industria nazionale vanta una forte competitività.

Tra gli ambiti maggiormente interessati rientrano l’automotive, i macchinari industriali, i prodotti chimici e quelli farmaceutici. Si tratta di comparti che, secondo il ministero degli Esteri, concentrano interessi commerciali offensivi per l’Italia, con potenziali benefici in termini di aumento delle esportazioni e riduzione dei costi legati ai dazi.

Allo stesso tempo, il negoziato ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse da diversi Paesi europei, Italia compresa, sul possibile impatto dell’accordo su alcune filiere agricole. Da qui la richiesta di clausole di salvaguardia rafforzate, pensate per intervenire in caso di squilibri di mercato o danni alle produzioni più esposte alla concorrenza extra-Ue.

Le indicazioni geografiche come strumento di tutela

Uno dei punti dell’accordo nel commercio agroalimentare è la protezione delle indicazioni geografiche. Questi marchi certificano che un prodotto è realizzato in un’area precisa e secondo disciplinari definiti, tutelando sia i produttori sia i consumatori.

La protezione delle indicazioni geografiche ha un impatto diretto sul valore economico dei prodotti, perché limita l’uso improprio di denominazioni storiche e riduce il rischio di concorrenza basata su imitazioni o richiami fuorvianti. Per molte imprese, soprattutto piccole e medie, questa tutela rappresenta una leva fondamentale per competere sui mercati internazionali.

Le filiere più esposte alla concorrenza internazionale

Tra le tipologie di prodotto maggiormente interessati figurano latticini, salumi, oli, prodotti da forno e vini. Si tratta di settori in cui il marchio territoriale incide in modo significativo sul prezzo finale e sulla riconoscibilità del prodotto.

La presenza di produzioni simili in altri Paesi rende particolarmente delicato il tema della protezione dei nomi e delle caratteristiche distintive. Senza regole chiare, il rischio è quello di una svalutazione del prodotto originale e di una perdita di competitività per le imprese che rispettano standard più stringenti.

Cosa significa per le imprese italiane

Per le aziende italiane del settore agroalimentare, la tutela dei prodotti certificati incide direttamente sui ricavi e sulla stabilità delle filiere. I prodotti a indicazione geografica generano un valore aggiunto superiore rispetto alle produzioni standard e contribuiscono in modo rilevante all’export complessivo.

La difesa di queste produzioni consente alle imprese di mantenere margini più elevati, investire in qualità e sostenere i costi legati alla certificazione. Allo stesso tempo, rafforza l’immagine del Made in Italy sui mercati esteri, dove l’origine è spesso percepita come garanzia di affidabilità.

I prodotti italiani coinvolti

Questo l’elenco dei principali prodotti agroalimentari italiani interessati, suddivisi per categorie:

Prodotti lattiero-caseari e salumi

Aceto Balsamico di Modena

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Asiago

Bresaola della Valtellina

Culatello di Zibello

Fontina

Gorgonzola

Grana Padano

Mortadella Bologna

Mozzarella di Bufala Campana

Parmigiano Reggiano

Pecorino Romano

Provolone Valpadana

Salamini italiani alla cacciatora

Taleggio

Zampone Modena

Prodotti ortofrutticoli e trasformati

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

Pasta di Gragnano

Vini e bevande alcoliche

Asti

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti

Barolo

Brunello di Montalcino

Chianti

Chianti Classico

Franciacorta

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Marsala

Montepulciano d’Abruzzo

Prosecco

Prosecco Valdobbiadene

Soave

Valpolicella

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

Grappa

Le denominazioni protette rappresentano uno strumento di pianificazione industriale. Consentono di programmare investimenti a lungo termine, favoriscono la tracciabilità e rafforzano i rapporti di filiera tra agricoltori, trasformatori e distributori. Dal punto di vista economico, questi prodotti contribuiscono in modo significativo alla bilancia commerciale e sostengono l’occupazione nelle aree rurali e nei distretti agroalimentari.

Cosa significa per i consumatori

Per il consumatore, la presenza di prodotti tutelati garantisce maggiore trasparenza sull’origine e sulle caratteristiche qualitative. La distinzione chiara tra prodotto originale e imitazione consente scelte di acquisto più consapevoli e riduce il rischio di pratiche commerciali ingannevoli. Nel lungo periodo, un sistema di tutela efficace contribuisce anche alla stabilità dei prezzi e alla qualità complessiva dell’offerta alimentare disponibile sul mercato.