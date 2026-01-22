Il Parlamento europeo congela la ratifica e chiede il parere dei giudici di Lussemburgo. Gli agricoltori festeggiano, mentre la Commissione è sotto pressione

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Accordo Ue-Mercosur bloccato.

Salta il Mercosur, almeno per il momento. Mentre l’Europa, che ha firmato e che si è detta soddisfatta dell’accordo, difende l’impianto giuridico e la sicurezza sanitaria e ambientale inserita nel testo, c’è un gruppo di eurodeputati che ha spinto l’accordo a una nuova revisione.

Divisioni all’interno dei governi di tutta Europa, e non fa eccezione l’Italia. Giorgia Meloni aveva dato il via libera e aveva trovato l’ok da parte di Forza Italia. Questi hanno votato contro il rinvio alla Corte, mentre la Lega a favore. Il Pd ha votato contro lo stop all’accordo, mentre il Movimento 5 Stelle e Avs a favore.

Accordo Ue-Mercosur finisce davanti alla Corte di Giustizia

Con 10 voti contrari, il Parlamento europeo ha approvato il rinvio del testo dell’accordo di libero scambio Ue-Mercosur. Questo finirà alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità con i trattati già in vigore.

Dopo aver descritto l’accordo come storico e aver raccolto applausi, Ursula von der Leyen ha dovuto fare un passo indietro e ascoltare le preoccupazioni dell’agricoltura europea. Oggi gli agricoltori festeggiano.

I prossimi passi

Per l’accordo non è tutto finito. Questo non è stato annullato, ma rinviato per un ulteriore esame. In pratica, la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento europeo è bloccata fino alla pubblicazione del parere dei giudici di Lussemburgo.

La Corte di giustizia dovrà infatti esaminare la base giuridica dell’accordo Ue-Mercosur e dell’accordo commerciale provvisorio presente all’interno del testo.

Dal Parlamento arriva la critica alla suddivisione dell’accordo in due parti, perché potrebbe essere “incompatibile con i trattati e con i principi di attribuzione, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione”.

In attesa del parere della Corte, il Parlamento continuerà l’esame dei testi, ma dovrà attendere i giudici per approvare o respingere l’accordo. Ricordiamo che la Commissione ha comunque il potere di forzare la mano e far entrare in vigore almeno l’accordo commerciale in via temporanea, ma potrebbe essere una mossa controproducente.

Si dicono favorevoli a un’applicazione provvisoria il cancelliere tedesco Merz, che ha però subito incontrato forti proteste da parte dei rappresentanti dei Paesi che hanno votato contro. La decisione sul Mercosur spacca l’opinione di diversi partiti (anche in Italia), non trovando unità neanche al loro interno. Da una parte il bacino elettorale, dall’altra la promessa di crescita.

Cos’è il Mercosur

Ricordiamo cos’è il Mercosur. Si tratta del Mercato comune del Sud, istituito nel 1991. Tra i membri ci sono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, ma altri Paesi sono in contatto per potervi entrare. Per esempio, la Bolivia ha fatto richiesta e il Venezuela aveva inizialmente aderito, per poi vedersi sospesa l’adesione.

Perché l’Europa guarda a questo mercato? Tutti i Paesi all’interno del Mercosur rappresentano una forza economica: è la sesta economia più grande del mondo. Agevolare lo scambio tra Unione Europea e Paesi del Sud America vorrebbe dire affacciarsi su una fetta di mercato composta da 270 milioni di persone.

Al momento l’Unione Europea è già il secondo partner del Mercosur, con scambi da oltre 111 miliardi di euro. Con la firma del 9 gennaio 2026 si voleva dare il via libera a nuove esportazioni e importazioni con minore burocrazia, a vantaggio principalmente delle aziende.

Tante le critiche dall’agricoltura: secondo il settore, infatti, il Mercosur più che un’opportunità rischiava di essere una “concorrenza sleale legalizzata”.