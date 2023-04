Piano assunzioni di un grande brand italiano: 400 posti di lavoro

Fonte: 123RF Piano assunzioni Prada offerte di lavoro

Il gruppo Prada è leader del made in Italy e offre un’opportunità decisamente interessante per chiunque voglia fare un salto nella propria carriera. Ben 400 nuovi posti di lavoro suddivisi in tre regioni.

Le finanze societarie non potrebbero essere più floride, considerando come i dati registrati nel 2023 siano superiori di alcuni punti percentuali rispetto alle già positive attese degli analisti.

Tutto ha avuto inizio nel 2022, che ha premiato la strategia messa in atto da Prada, il cui fatturato è cresciuto del 21%, toccando quota 4,2 miliardi e confermando il brand in vetta alla classifica italiana di gruppi legati alla moda.

Nessun calo con il passaggio al nuovo anno, che ha confermato la scia positiva tanto dal punto di vista finanziario che d’immagine. Le sfilate Prada e Miu Miu (parte del gruppo) sono negli ultimi anni nuovamente tra le più attese.

Considerando tale crescita, è facile capire come vi sia bisogno di nuove leve nei vari stabilimenti. Una ghiotta opportunità lavorativa che di seguito analizziamo nel dettaglio.

Prada, posti di lavoro e formazione

Nuovo piano assunzioni per Prada, che ha necessità di mantenere elevati i livelli di produzione, al fine di dar seguito al periodo positivo che sta vivendo il gruppo. La sede centrale del brand è a Milano ma i posti di lavoro proposti, ben 400 fino al termine del 2023, riguardano il capoluogo lombardo soltanto in minima parte.

Non soltanto una chance d’inserimento immediata. A ciò si aggiunge infatti un percorso formativo che mira alla crescita di nuovi talenti. Prada guarda al futuro ma non vuole che questo ignori il passato che ha reso grande il made in Italy.

Per questo motivo ha un ruolo cruciale in questo piano assunzioni da 400 posti di lavoro la Prada Group Academy. Al suo interno trova spazio una Scuola di Mestiere, che sarà frequentata nel corso di quest’anno da più di 200 giovani. I maestri del brand di moda celebre in tutto il mondo metteranno al loro servizio esperienza e talento, formandoli sul campo.

La società non intende semplicemente godere dello splendido momento finanziario. Si mira infatti a crescere ulteriormente, come dimostra il piano di investimenti, che mira anche all’ampliamento delle attuali strutture. L’obiettivo finale è quello di riuscire a garantirsi una maggiore autonomia produttiva rispetto ad oggi, al fine di rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze di questo nuovo mercato post pandemia.

Prada, 400 assunzioni: posizioni aperte

Tre le regioni coinvolte dal nuovo piano assunzioni di Prada: Toscana, Umbria e Marche. Ciò non vuol dire che, in assoluto, questi siano gli unici stabilimenti in cerca di professionisti, come spieghiamo di seguito.

Sono previste circa 100 assunzioni presso Scandicci, in provincia di Firenze, nella divisione pelletteria, la stessa che sarà ampliata a Piancastagnaio, in provincia di Siena, con 50 nuovi dipendenti. Prevista l’assunzione di 85 nuove persone a Torgiano, in provincia di Perugia, nel settore maglieria, mentre 70 ruoli saranno assegnati tra Figline, Arezzo, Terranuova Bracciolini e Milano, fronte pelletteria. Altre 76 figure saranno distribuite in ambito calzature tra Buresta, Levane, Foiano della Chiana e Montegranaro. Per concludere, si attendono 68 dipendenti in più in ambito abbigliamento tra Bucine, Fucecchio, Città di Castello, Montone e Ancona.

È bene chiarire come non tutte le offerte di lavoro siano attualmente attive. Come detto, infatti, il progetto di Prada è quello di assumere e formare nuovo personale entro tutto l’arco del 2023.

Addetto/a al montaggio

Sede: Scandicci

Requisiti: dai 3 ai 5 anni d’esperienza maturata, ottima conoscenza delle tecniche di montaggio, manualità ed esperienza con i pellami utilizzati.

Titolo di Studio: Diploma Scuola Superiore

Responsabilità: analisi del modello e progettazione, realizzazione dell’assemblaggio delle componenti e segnatura, steccatura, esecuzione della costola, rimbocco e applicazione di colore e lucidatura.

Prada Group Academy

Sedi: Firenze, Arezzo e Perugia

Descrizione percorso formativo: prima fase teorica seguita da addestramento pratico.

Durata: tra le 120 e le 240 ore

Obiettivo: inserimento in Prada, previo esito positivo della formazione

Ambito: pelletteria, abbigliamento in pelle e calzature

Graphic Design Intern

Sede: Milano

Requisiti: conoscenza della tipografia e uso del colore, capacità di creazione di layout ed elaborati per la stampa, conoscenza delle suite Adobe, conoscenza ottima del’inglese.

Titolo di Studio: Laurea in Graphic Design o equivalente

Responsabilità: supporto nella creazione di impaginati e revisione, supporto nella creazione di progetti per eventi e ricerca.