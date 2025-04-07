Valore Bitcoin in tempo reale

La quotazione della criptovaluta BTC e il suo andamento in tempo reale
Il metallo prezioso è su nuovi record oltre i 3.600 dollari l’oncia, mentre il Bitcoin, dopo un agosto negativo, si è riposizionato sopra i 110mila dollari
L’annuncio dei dazi al 30% all’Ue da parte di Trump ha avuto un effetto molto negativo sui mercati, mentre per la prima volta il dollaro si rafforza sull’euro
JP Morgan si apre al Bitcoin: potrebbe superare l’oro e diventare il nuovo bene rifugio per eccellenza. Ma è davvero così? Un’analisi dei rischi e delle opportunità
Il Bitcoin ieri ha nuovamente sfondato il tetto dei 100.000 dollari riportandosi molto vicino al record storico raggiunto a fine gennaio poco sopra 109.000 dollari
Il Rapporto 2025 di Bankitalia fotografa un’Italia solida ma esposta, mentre crescono i rischi globali e le criptovalute emergono come nuova fonte di instabilità per i mercati
I due asset continuano ad atteggiarsi come bene rifugio in un periodo di grande incertezza dove tutto appare il contrario di tutto: Trump, Powell, i dazi alla Cina e la controffensiva
L’analisi a cura di Alexander Schmidt, Index Fund Manager di CoinShares, mette in luce come il deprezzamento del dollaro e la perdita di centralità nei portafogli può avvantaggiare
La guerra dei dazi, con il relativo impatto sulla crescita, e la sfida del debito non affrontata, insieme all’ascesa delle criptovalute, rischiano di far perdere al dollaro
Bitcoin verso un nuovo massimo storico dopo una settimana d consolidamento in concomitanza con l’uscita d una serie di dati macro rilevanti e la scadenza delle opzioni sui
Il Bitcoin perde anche questa mattina il 5%. Cali anche maggiori per le altre quattro cryptovalute escluse dalla riserva del governo
Il presidente statunitense si è mosso rapidamente per sostenere le priorità politiche del settore delle criptovalute
Per gli esperti il rally non è ancora concluso. Standard Chartered vede il Bitcoin a 200.000 dollari entro l’anno e 500.000 dollari entro la fine del mandato di Trump
Il calo del Bitcoin, dopo mesi di fiducia, si deve all’intrecciarsi di una serie di cause. Alcune riguardano il mercato delle crypto, ma c’entra anche Donald Trump
Il trading di criptovalute consiste nell’acquisto e nella vendita di asset digitali per ottenere profitti. Scopri strategie, piattaforme e rischi da considerare.
Il Bitcoin non sarà più moneta corrente a El Salvador, anche il Paese centroamericano rinuncia alle criptovalute dopo quattro anni dall’inizio del progetto
Nel rapimento del milionario David Balland è stato chiesto un riscatto in Bitcoin. Cosa c’è dietro la mossa dei criminali
Cosa sta accadendo nel settore crypto questa settimana
Nel nostro Paese il mercato vale 2,22 miliardi di euro. È di pochi giorni fa il primo investimento in bitcoin da parte di un grande istituto di credito italiano
Intesa Sanpaolo acquista 11 Bitcoin per un milione di euro, segnando un primato bancario italiano. La notizia trapela online da un leak interno
Bitcoin è vicino a superare i 100mila dollari grazie anche alle premesse del supporto politico. Ecco cosa ha fatto l’influenza di Donald Trump
Il 2025 sarà un altro anno da record per il Bitcoin, che chiude un 2024 molto positivo, grazie all’amplificarsi delle tensioni geopolitiche, che ne ha premiato la natura
Un rapporto di Chainalysis spiega i fattori che hanno favorito la forte crescita di questo mercato un tempo relegato all’angolo ed etichettato come fortemente speculativo
Il mercato beneficia di una serie di fattori, compresa l’attesa di un taglio dei tassi della Fed e l’effetto dell’inflazione di Microstrategy nel paniere del Nasdaq
Il Governo vuole ridurre l’aumento dell’aliquota sui Bitcoin dopo le proteste delle associazioni di settore e degli investitori nelle criptovalute
Bitcoin supera 100.000 dollari, spinto da deregulation e fiducia nei mercati. Wall Street festeggia, Europa e Asia si muovono tra ottimismo e incertezze
In Italia il mercato delle cripto vale 2,22 miliardi di euro, con 1,35 milioni gli italiani che hanno “investito” in criptoasset, con una media di 1.600 euro a testa
La criptovaluta più conosciuta al mondo ha raggiunto un picco di 94.038 dollari e adesso ci si chiede se raggiungerà anche quota 100 mila dollari e quali saranno gli altri traguardi
L’economia Usa va bene e i mercati sono ottimisti sul piano Trump. L’oro, tipico prodotto rifugio in caso di incertezza, perde appeal
Dalla politica fiscale alla gestione del deficit e debito eccessivi, passando per le politiche sull’immigrazione e per le politiche commerciali verso la Cina e l’Europa:
Bitcoin e azioni cripto volano dopo la vittoria di Donald Trump: come le promesse del futuro presidente degli Stati Uniti stanno cambiando il mercato.