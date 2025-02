Bitcoin buca anche gli 80.000 dollari: cosa aspettarsi dal futuro

Per gli esperti il rally non è ancora concluso. Standard Chartered vede il Bitcoin a 200.000 dollari entro l'anno e 500.000 dollari entro la fine del mandato di Trump

Fonte: 123RF Bitcoin ha avviato una correzione portandosi sui minimi di tre mesi sotto 80.000 dollari

La corsa del Bitcoin e delle sue sorelle è già finita? Come si prospetta il futuro per le criptovalute e per quale motivo hanno avviato un trend discendente? La settimana si è aperta all’insegna di una profonda correzione delle criptovalute, in particolare il Bitcoin, che si è posizionato sui minimi degli ultimi tre mesi, dopo l’importante rally messo a segno sulla scia della vittoria di Trump alle elezioni e sulla sua investitura quale Presidente degli Stati Uniti.

Un rally motivato dalle speranze che il suo ingresso alla Basa Bianca potesse fare a differenza rimuovere completamente tutti i paletti agli investimenti in crypto. Speranza poi vanificata dagli altri impegni del Presidente, che ha posto come priorità la guerra in Ucraina ed i dazi. Ma l’età dell’oro per il mercato crypto non è ancora finita, anzi, è appena iniziata. Ma vediamo quali fattori spingeranno questo segmento che solo ora sta diventando più maturo (e più sicuro…).

La performance “da brivido” dell’ultima settimana

Il Bitcoin questa settimana ha toccato i minimi degli ultimi tre mesi, prima bucando la soglia dei 90mila dollari, sulla scia delle rinnovate tensioni commerciali, poi sfondando al ribasso anche la soglia degli 80.000 dollari. Gli scambi s sono attestati questa mattina a 79.186 in calo di oltre il 7%, per poi risalire di poco sopra gli 80mila, mentre la performance settimanale fa registrare un -19,33%. Stessa performance per le altre criptovalute come Ethereum che oggi cede il ,78% e fa segnare su base settimanale un -23,7%. Non fanno eccezione Binance (-7,16% oggi e -13% su settimana) e Solana (-8,7% oggi e – 27,4% su settimana).

Ma c’è ancora ottimismo per il futuro

Nonostante la performance degli ultimi giorni, motivata anche dall’ennesima truffa sul mercato delle crypto, che ha colpito l’exchange Bybit, gli analisti mostrano ottimismo per il futuro. Geoffrey Kendrick, responsabile della ricerca sulle risorse digitali presso Standard Chartered, società d’investimento londinese, ritiene che Bitcoin tornerà a correre, perchè il mercato diventerà più istituzionalizzato e più sicuro, attraendo maggiori investimenti. In particolare l’esperto ritiene che la crypto raggiungerà la soglia dei 200.000 dollari quest’anno, prima di salire ulteriormente fino a 500.000 dollari nei prossimi anni.

Necessario l’intervento degli istituzionali

“All’interno dell’ecosistema crypto, ciò di cui abbiamo bisogno sono player finanziari tradizionali, come Standard Chartered, come BlackRock ed altri, che ora hanno gli ETF per intervenire davvero”, ha detto Kendrick in un’intervista alla CNBC, spiegando che questo renderebbe le crypto “più scure” e “insieme a una certa chiarezza normativa” potrebbe garantire una “minore volatilità nel tempo” del mercato.