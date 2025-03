Criptovalute, Usa puntano al passaggio dall’oro al Bitcoin: lo scenario

Fonte: 123RF Il Bitcoin è pronto per testare nuovi massimi in vista della diversificazione dei portafogli

“La scorsa settimana, i mercati delle criptovalute sono rimasti in modalità di consolidamento, con Bitcoin scambiato lateralmente intorno a 85mila dollari prima di raggiungere gli 87mila nel fine settimana. L’attesa del mercato è aumentata in vista dei principali catalizzatori di questa settimana, tra cui i dati sull’inflazione PCE, il PIL statunitense del quarto trimestre e la scadenza di 11,67 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin. L’indice di sentiment sulle criptovalute sta iniziando a segnalare una prospettiva leggermente rialzista, poiché indicatori selezionati come gli afflussi di scambio BTC e Crypto Hedge Fund Beta hanno mostrato un modesto miglioramento”. È quanto emerge da un recente report di Bitwise secondo il quale Bitcoin potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico, superando perfino quota 200mila dollari.

Gli Stati Uniti puntano al passaggio dall’oro al BTC

“L’accumulo sovrano di asset durevoli sta accelerando, con la Cina che – evidenzia il report – aumenta le riserve auree e gli Stati Uniti che esplorano gli acquisti di Bitcoin tramite vendite di oro. Il potenziale rischio di sopravvalutazione dell’oro potrebbe innescare uno spostamento di capitale verso Bitcoin come asset di riserva sovrana”. Mentre l’oro continua a stabilire nuovi massimi storici gli analisti si aspettano che il divario di valutazione relativa tra oro e Bitcoin si riduca. Il caso di investimento di Bitcoin – secondo Bitwise – è sempre più convincente su base relativa, offrendo una scarsità simile all’oro, ma con una portabilità, una divisibilità e una liquidità 24 ore su 24 superiori. Questi attributi si allineano meglio con le esigenze operative dei moderni mercati dei capitali. La diversificazione del portafoglio in Bitcoin insieme all’oro non solo migliora i rendimenti aggiustati per il rischio, ma anche i portafogli sovrani e istituzionali a prova di futuro contro la svalutazione monetaria e il riallineamento del capitale globale.

Cryptoasset Sentiment Index

Il “Cryptoasset Sentiment Index” interno di Bitwise ha iniziato a segnalare un sentiment leggermente rialzista. Al momento, 4 indicatori su 15 sono al di sopra del loro trend a breve termine. Il Crypto Hedge Fund Beta è migliorato rispetto alla scorsa settimana insieme agli afflussi di BTC Exchange, mentre altri indicatori rimangono relativamente ribassisti. Il Crypto Fear & Greed Index segnala attualmente un livello di sentiment “Fear” a partire da questa mattina, in leggero miglioramento rispetto alla scorsa settimana. La dispersione delle prestazioni tra le criptovalute è rimasta a livelli molto bassi, segnalando che gli altcoin hanno continuato a essere altamente correlati con le prestazioni di Bitcoin ultimamente. La sovraperformance degli altcoin rispetto a Bitcoin è aumentata la scorsa settimana, con circa il 60% degli altcoin monitorati che sono riuscite a superare Bitcoin su base settimanale. Anche Ethereum è riuscita a superare Bitcoin la scorsa settimana. In generale, l’aumento della sovraperformance degli altcoin tende a essere un segnale di aumento della propensione al rischio nei mercati delle criptovalute e l’ultima sottoperformance delle altcoin segnala una propensione al rischio ribassista al momento.

Il sentiment nei mercati finanziari tradizionali, misurato da di Bitwise attraverso il Cross Asset Risk Appetite (CARA), ha continuato a migliorare la scorsa settimana, passando da 0,23 a 0,31. L’indice segnala una propensione al rischio cross asset leggermente rialzista.