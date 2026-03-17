Vicenza promosso in Serie B: Renzo Rosso ha investito circa 50 milioni nel club. Il patron ha un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di dollari

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ANSA Il patrimonio di Renzo Rosso, patron del Vicenza promosso in serie B

Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni e lo fa con largo anticipo. La promozione arriva grazie al successo sull’Inter Under 23 e al margine accumulato nel girone A, chiuso con sei giornate di anticipo. Il risultato segna un passaggio importante per il progetto guidato da Renzo Rosso, imprenditore e fondatore del gruppo Otb, noto per marchi come Diesel. La proprietà del club, affidata al figlio Stefano Rosso, ha sostenuto negli anni un investimento rilevante per riportare la squadra ai livelli professionistici.

Quanto ha investito Renzo Rosso nel Vicenza

Il ritorno in Serie B è il risultato di un progetto avviato nel 2018, dopo il fallimento del club. In quell’occasione, Renzo Rosso intervenne per salvare la squadra, portando a Vicenza il titolo sportivo del Bassano e avviando un nuovo ciclo. Dal punto di vista economico, l’impegno della proprietà è stato significativo. Gli investimenti complessivi hanno raggiunto quasi 50 milioni di euro. Risorse che hanno sostenuto la ricostruzione del club e la crescita sportiva negli anni successivi.

Il patrimonio di Renzo Rosso e il confronto con altri proprietari

Renzo Rosso figura anche nella classifica dei miliardari stilata da Forbes, con un patrimonio stimato di circa 4,5 miliardi di dollari. Nel panorama del calcio italiano, diversi proprietari di club rientrano tra i più ricchi al mondo. Tra questi, i fratelli Hartono, proprietari del Como, guidano la classifica con un patrimonio complessivo di circa 38,5 miliardi di dollari. Seguono Dan Friedkin, proprietario della Roma, con circa 11,4 miliardi di dollari, e la famiglia Saputo del Bologna con circa 6,4 miliardi. La famiglia Commisso, legata alla Fiorentina, si colloca poco sotto con circa 5,6 miliardi.

Tra i proprietari italiani di squadre dei nostri campionati, l’imprenditore più ricco è proprio Renzo Rosso. Questa la classifica secondo le stime di Forbes:

Fratelli Hartono (Como): circa 38,5 miliardi di dollari Dan Friedkin (Roma): circa 11,4 miliardi di dollari Famiglia Saputo (Bologna): circa 6,4 miliardi di dollari Famiglia Commisso (Fiorentina): circa 5,6 miliardi di dollari Renzo Rosso (Vicenza): circa 4,5 miliardi di dollari

Tra gli altri nomi presenti figurano John Elkann (Juventus), Howard Marks (Inter), Gerry Cardinale (Milan) e Antonio Percassi (Atalanta). Renzo Rosso è quindi l’unico proprietario con una squadra in serie B tra quelli più ricchi del nostro calcio.

Il futuro del Vicenza

Proprio per questo il Vicenza potrebbe ripercorrere, in parte, quanto fatto dal Como, in serie A e ora in grado di competere per un posto in Champions League. Il patrimonio dei fratelli Hartono è nettamente superiore a quello di Renzo Rosso, ma la disponibilità economica dell’imprenditore è comunque importante considerando gli altri proprietari. La promozione in serie B del Vicenza è quindi solo una tappa di un progetto sportivo importante. Dopo due stagioni chiuse senza promozione, con eliminazioni ai playoff contro Carrarese e Ternana, il Vicenza ha centrato l’obiettivo. Al termine della gara, il patron Renzo Rosso ha dichiarato: