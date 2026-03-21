L’Italia è sesta al mondo per miliardari: sono 90 con un patrimonio complessivo di 483,9 miliardi. In testa Giancarlo Devasini con 89,3 miliardi

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ANSA

L’Italia si conferma tra i Paesi con il maggior numero di miliardari al mondo. Secondo la classifica 2026 di Forbes, il Paese occupa il sesto posto globale per numero di grandi patrimoni, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente. I miliardari italiani sono 90, 16 persone in più rispetto rispetto all’anno precedente. Il patrimonio complessivo raggiunge circa 483,9 miliardi di dollari, 445 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 339 miliardi registrati nel 2025. Questa crescita è legata sia all’ingresso di nuovi nomi sia alla rivalutazione delle partecipazioni in diversi settori, tra cui tecnologia, finanza e industria.

Al vertice della classifica italiana c’è Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether. Il suo patrimonio è stimato in 89,3 miliardi di dollari, circa 82 miliardi di euro un valore che lo colloca anche tra i più ricchi a livello globale.

La top 10 dei miliardari italiani

È la prima volta dal 2007 che il primo posto non è occupato da un esponente della famiglia Ferrero. Giovanni Ferrero scende infatti al secondo posto con circa 45 miliardi di euro, seguito da Andrea Pignataro con circa 39 miliardi di euro. Il sorpasso di Devasini è legato alla nuova valutazione della società Tether, salita a circa 184 miliardi di euro, che ha spinto verso l’alto il valore delle quote detenute dai fondatori. Gli eredi della famiglia Del Vecchio continuano a essere presenti nella graduatoria con patrimoni distribuiti tra più membri.

Posizione Nome Patrimonio stimato 1 Giancarlo Devasini circa 82 miliardi di euro 2 Giovanni Ferrero circa 45 miliardi di euro 3 Andrea Pignataro circa 39 miliardi di euro 4 Paolo Ardoino circa 35 miliardi di euro 5 Francesco Gaetano Caltagirone circa 10,2 miliardi di euro 6 Massimiliana Landini Aleotti e famiglia circa 8,5 miliardi di euro 7 Piero Ferrari e famiglia circa 7,3 miliardi di euro 8 Paolo Rocca circa 6,7 miliardi di euro 9 Gianfelice Rocca circa 6,7 miliardi di euro 10 Leonardo Maria Del Vecchio circa 6,4 miliardi di euro

Italia sesta nel mondo per miliardari

Nel confronto internazionale, l’Italia si colloca al sesto posto per numero di miliardari. Davanti si trovano:

Stati Uniti con 989 miliardari; Cina con 539 miliardari; India con 229 miliardari; Germania con 212 miliardari; Russia con 147 miliardari.

L’Italia supera Paesi come Canada, Hong Kong e Brasile. A livello globale, Forbes ha contato 3428 miliardari distribuiti in 80 Paesi.

Il peso della ricchezza globale

Gli Stati Uniti restano il Paese con il maggior numero di miliardari e con il patrimonio complessivo più elevato. Seguono Cina e India, trainate rispettivamente dai settori tecnologico e industriale. La presenza dell’Italia nella top 10 riflette il peso delle grandi imprese familiari e delle nuove realtà imprenditoriali. Secondo l’analisi, la crescita dei patrimoni è legata anche ai mercati finanziari e alle valutazioni delle aziende. Anche quest’anno c’è una distribuzione sempre più concentrata della ricchezza, con oltre la metà dei miliardari mondiali concentrata in pochi Paesi.