Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Chi era Michael Bambang Hartono.

È morto Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza del Como. Hartono aveva 86 anni e, insieme al fratello, era uno degli uomini più ricchi al mondo. Gli Hartono sono noti per il tabacco e per gli investimenti nel settore dell’informatica e dell’immobiliare, ma anche perché, dal 2019, sono i proprietari del Como 1907. Sotto la loro gestione il Como è tornato in Serie A e in zona Champions.

La famiglia ha iniziato a costruire la propria fortuna acquistando la piccola fabbrica di sigarette, rinominata semplicemente Djarum. Nel tempo, un’impresa dopo l’altra, Hartono ha messo da parte un patrimonio netto di 25,1 miliardi di dollari (dato aggiornato da Forbes nel 2024).

Morto Michael Bambang Hartono

Il Como è in lutto. Uno dei due fratelli Hartono, alla guida del club calcistico, è morto. Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza, aveva 86 anni.

Hartono è stato una delle colonne finanziarie della squadra, descritto come uno degli artefici del rilancio del Como. Insieme al fratello Robert era infatti al vertice del club dal 2019. È suo il nome dell’operazione che nel 2019 ha portato il Como a uscire da una fase critica e a ottenere successi come il rientro in Serie A.

Ora la struttura proprietaria resterà solida grazie anche alla presenza di Robert Budi Hartono, che resta al suo posto dopo la scomparsa del fratello.

L’annuncio del Como 1907

Arriva il saluto da parte del club calcistico del Como. Atteso il messaggio per la morte di Michael Bambang Hartono. Si legge:

Como 1907 è profondamente rattristata dalla scomparsa di Michael Bambang Hartono

Vengono espresse sincere condoglianze alla famiglia e ai membri dei gruppo Djarum.

E ancora:

Sotto la guida della famiglia, il Club ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia e lo ricordiamo con gratitudine e rispetto.

Chi era: biografia e carriera

Michael Hartono era del 1939. Nacque nella città di Kudus, a Giava Centrale. L’inizio della sua carriera è dovuto a un investimento del padre, Oei Wie Gwan.

L’intuito lo portò ad acquistare una piccola fabbrica di sigarette kretek. Si chiamava Djarum Gramophon, poi rinominata solo Djarum. Un successo confermato dal fatto che oggi questo marchio è il maggiore tra i produttori di sigarette in Indonesia, con una quota di mercato che nel 2012 già rasentava il 19% e che nel tempo è cresciuta.

Nel frattempo, Michael ha studiato presso la facoltà di Economia e Commercio, portando queste competenze nell’industria di famiglia. Sotto la guida dei due fratelli, che hanno sempre collaborato, l’azienda di sigarette è cresciuta, ha iniziato a esportare anche all’estero e si è introdotta in nuovi mercati.

Tutte le attività degli Hartono

Non si può parlare degli Hartono al singolare. Fin dall’inizio le loro attività sono state familiari, dalla fabbrica di sigarette Djarum fino alle operazioni in nuovi settori di quello che poi è diventato il Gruppo Djarum.

Una prima attività nella quale si sono mossi è stata il marchio di elettronica Polytron. Poi si sono espansi in settori come la produzione dell’olio di palma, della carta e delle torri di comunicazione. Hanno anche aperto diversi centri commerciali e altri edifici, entrando direttamente nel settore immobiliare di Giacarta. Tra questi il Grand Indonesia, l’Hotel Indonesia e la BCA Tower.

Il loro patrimonio è cresciuto rapidamente, facendoli diventare tra gli uomini più ricchi non solo d’Indonesia, ma del mondo.

Tra le attività nelle quali si sono impegnati c’è anche l’ingresso nel settore bancario, con l’acquisizione del 51,15% di Bank Central Asia nel 2002.

A quanto ammonta il patrimonio di Hartono

La classifica dei più ricchi al mondo, pubblicata da Forbes ogni anno, vedeva posizionarsi anche i proprietari del Como. I due imprenditori indonesiani, i fratelli Robert e Michael Hartono, nel 2024 sono stati posizionati rispettivamente al 61º e 65º posto. Il loro patrimonio stimato è di circa 25,1 miliardi di dollari.