Marco Verratti è pronto a tornare in Italia da socio di una squadra di calcio. Il centrocampista ex Psg ha deciso di investire 1,5 milioni di euro per aiutare il club che lo ha lanciato nel calcio che conta

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: ANSA Verratti investe nel Pescara Calcio e acquisisce il 44% delle quote

A distanza di 13 anni Marco Verratti torna in Italia ma non come calciatore. Il 32enne, originario di Manoppello, ha deciso di investire sulla società Pescara Calcio acquisendo il 44% delle azioni della Delfino Pescara 1936. Un gesto di riconoscenza nei confronti della società che lo ha lanciato nel calcio che conta e che permetterà a Verratti di poter in parte ricambiare quanto fatto in passato dal club abruzzese. Non ci sono ancora ufficialità ma da più parti si conferma che la trattativa è ormai definita e che un accordo preliminare tra le parti è già stato firmato da tempo. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Centro l’annuncio avverrà entro il prossimo mese e aprirà un nuovo capitolo nella storia del Pescara Calcio.

Marco Verratti acquista il Pescara, quanto ha investito

A quanto risulta Marco Verratti ha investito circa 1,5 milioni di euro per prelevare le quote del presidente Daniele Sebastiani. I rapporti tra i due sono sempre stati eccellenti e negli ultimi tempi lo stesso patron della società abruzzese aveva preannunciato che ci sarebbero state importanti novità. Il progetto è quello di coinvolgere il calciatore nella costruzione di un club in grado di poter ritornare ai fasti di un tempo e anche attirare eventuali altri imprenditori a caratura nazionale.

Marco Verratti è cresciuto nel Pescara dove ha fatto il suo debutto nel 2008 all’età di 15 anni e 9 mesi bruciando letteralmente le tappe. Considerato uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni, dopo la straordinaria promozione in serie A con la maglia dei Delfini, scelse di trasferirsi al Paris Saint Germain senza mai debuttato nella massima serie italiana.

Quanto ha guadagnato Verratti in carriera

Il legame di Marco Verratti con la sua terra è sempre stato indissolubile nonostante una carriera che lo ha portato a vestire le maglie del Paris Saint Germain e ora dell’Al Arabi, club del Qatar. Infatti dopo undici anni trascorsi nella capitale francese, il centrocampista ha accettato la proposta di trasferirsi a Doha per uno stipendio di 30 milioni netti l’anno. Il suo contratto con il club qatariota scade nel 2026 e attualmente resta il calciatore italiano più pagato. Basti pensare che Verratti guadagna 2,5 milioni al mese, praticamente 3.400 euro l’ora.

Prima di trasferirsi all’Al Arabi, Marco Verratti ha visto crescere il suo stipendio nel corso della sua esperierenza al Paris Saint Germain. Dopo essere diventato uno dei calciatori più rappresentativi e rilevanti nella storia del club, il centrocampista, che ha vinto anche gli Europei 2020 con la maglia della Nazionale italiana, era arrivato a guadagnare intorno ai 9 milioni di euro netti a stagione.

Gli investimenti di Marco Verratti

Non è la prima volta che il nome di Marco Verratti viene associato ad investimenti inaspettati. Nel 2022 è stato il primo calciatore a puntare sul metaverso acquistando una delle 25 isole digitali messe in vendita da un marketplace di Ntf di lusso. All’epoca dichiarò di voler anticipare ciò che sarebbe diventato di uso comune e aveva come obiettivo quello di migliorare l’isola virtuale con eliporti e personalizzazioni di altissimo livello. Prima ancora, sempre durante la sua esperienza al PSG, Verratti insieme ad altri calciatori come Ibrahimovic, Maxwell e Sirigu aveva scelto di investire nel fondo Carlyle con una quota del 14%. Si tratta di un fondo che ha come obiettivo quello di rilanciare società in difficioltà finanziarie presenti in Europa, Asia e Nord America.