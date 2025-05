L'Aquila e Pescara non conquistano il primo posto nella classifica dei comuni più ricchi dell'Abruzzo. A vincere è Scoppito, bene anche Ocre, Rocca di Mezzo e RIvisondoli

Fonte: iStock I comuni più ricchi e più poveri dell'Abruzzo, la classifica

È Scoppito il comune più ricco dell’Abruzzo. Situato nell’entroterra appeninico, è costituito da 13 frazioni e nel suo territorio sono presenti numerose piccole e medie imprese. Il Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi, basato sull’anno d’imposta del 2023 e pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, premia così questo comune di 3814 abitanti che supera città decisamente più popolose come L’Aquila e Pescara.

Nella classifica generale del reddito annuo medio l’Abruzzo si colloca al 14esimo posto con 21.200 euro ma analizzando il report è possibile scoprire quali sono i comuni più ricchi e quelli più poveri di ogni singola regione.

Quali sono i comuni più ricchi

Come detto, Scoppito è il comune più ricco dell’Abruzzo con 25.095,71 euro, seguito da L’Aquila con 24.199,40. Chiude il podio Ocre con 23.975,18 euro di reddito medio annuo. In classifica sono presenti anche Rocca di Mezzo, quarto, l’altra grande città della regione Pescara che si piazza solo quinta e Rivisondoli, nota località turistica, ottava in classifica con 22.740,45 euro.

Nella top 10 c’è anche Teramo, Scurcola Marsicana, Rocca di Cambio e Fara San Martino. In generale domina la provincia de L’Aquila con sette comuni su dieci.

La classifica dei primi 10 posti

Questa è la classifica dieci comuni più ricchi della Sardegna:

Scoppito – 25.095,71; L’Aquila – 24.199,40; Ocre – 23.975, 18 Rocca di Mezzo – 23.759,25; Pescara – 23.373,24; Fara San Martino – 23.310,02; Scurcola Marsicana – 23.050,98; Rivisondoli – 22.740,45; Teramo – 22.574,22; Rocca di Cambio -22.493,84;

I comuni più poveri dell’Abruzzo

La classifica dei comuni più poveri dell’Abruzzo è guidata da Ofena, piccola località di 445 abitanti, con 11.248,91 euro. Secondo posto per Corvara con 11.283,64 e poi Colledimezzo con 12.422,09. Presenti in graduatoria anche Montazzoli, Calascio e Secinaro. Entrano tra i comuni più poveri dell’Abruzzo anche Schiavi di Abruzzo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castelvecchio Calvisio e Gamberale. In questo caso la classifica è divisa tra comuni della provincia de L’Aquila e comuni della provincia di Chieti con l’unica eccezione di Corvara che si trova nel territorio pescarese.

Ofena – 11.248,91; Corvara – 11.283,64 Colledimezzo – 12.422,09 Montazzoli – 13.681,39 Calascio – 13.723,74 Secinaro – 13.767,13 Schiavi di Abruzzo – 13.856,64 Villa Santa Lucia degli Abruzzi – 13.927,75 Castelvecchio Calvisio – 13.938,70 Gamberale – 14.115,90

La classifica delle regioni

L’Abruzzo supera tutte le regioni del Sud nella classifica regionale e si colloca al 14esimo posto mettendosi dietro la Sardegna , Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania. Il primo nella classifica delle regioni spetta alla Lombardia con 28.100 euro, poi Bolzano con 27.300 euro. Al terzo posto si piazza l’Emilia-Romagna con 25.900 euro, stessa cifra per il Lazio. Subito dopo spazio a Piemonte e Valle d’Aosta entrambe con 25.200 euro.

Questa la graduatoria regionale completa: