Buono fruttifero 4 anni Plus con tasso all’1,5%, rendimenti e come investire

Come funzionano i buoni fruttiferi postali 4 anni Plus, quanto rendono e quali sono le condizioni per investire in modo semplice e sicuro

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

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Buono fruttifero 4 anni Plus con tasso all’1,5%, rendimenti e come investire
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Quanto rendono i buoni 4 anni Plus e quali sono i vantaggi rispetto ad altri strumenti di risparmio

Se si vogliono depositare i propri risparmi per un breve periodo senza correre rischi, un’ottima soluzione è rappresentata dai buoni fruttiferi postali 4 anni Plus che come si evince dal nome durano solo 4 anni. Questi prodotti sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e godono della garanzia dello Stato Italiano. Vediamo come funzionano e quali tassi di interesse offrono.

Durata e rendimento

I buoni fruttiferi postali 4 anni Plus, come detto, durano 4 anni. Riconoscono un rendimento fisso alla scadenza del quarto anno dell’1,50% annuo lordo. Il punto di forza di questi titoli è che possono essere sottoscritti da tutti e non solo da chi apporta ad esempio nuova liquidità, come nel caso dei buoni fruttiferi postali 4 anni Premium, oppure ha chiesto il rimborso di vecchi titoli.

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