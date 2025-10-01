È morto improvvisamente Giuseppe Adolfo De Cecco, detto don Peppe, amministratore e presidente del Molino e Pastificio De Cecco e in passato anche presidente del Pescara calcio

123RF/Facebook De Cecco Giuseppe Adolfo De Cecco

L’imprenditore abruzzese Giuseppe Adolfo De Cecco è morto a Pescara all’età di 75 anni. Era amministratore e presidente del Molino e Pastificio De Cecco, uno dei marchi italiani più famosi nella produzione di pasta. Il gruppo sospenderà tutte le attività produttive in segno di lutto per due giorni. Soprannominato Don Peppe, De Cecco era stato anche presidente della squadra di calcio del Pescara.

Giuseppe Adolfo De Cecco era fratello di Filippo Antonio, amministratore delegato del gruppo che ne 2020 aveva acquistato proprio da “don Peppe” una partecipazione dell’,8,59% dell’azienda, diventando il singolo primo azionista.

Morto “don Peppe” De Cecco, il ricordo dell’azienda

La morte di Giuseppe Adlofo De Cecco ha scosso l’intera azienda. Il gruppo ha rilasciato un comunicato che esprime il cordoglio di tutti i lavoratori:

Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda.

La società rimane guidata dal fratello di “don Peppe”, Filippo Antonio De Cecco, confermato lo scorso anno dal CdA come amministratore delegato.

Notizia in aggiornamento