L’Empoli avrà il suo stadio. Il passo decisivo è stato fatto e un nuovo tassello del surreale stato del calcio italiano è stato messo al proprio posto. Gli impianti nel nostro Paese sono datati, a dir poco, inadatti al grande calcio (laddove servirebbe) e spesso distanti da qualsiasi logica di utilità per l’utente.

Negli ultimi anni si sta lavorando, lentamente, per cambiare le cose, anche se si ha la sensazione di star nuotando controcorrente. In questo ambito, ogni buona notizia è rilevante. Per questo si plaude all’Empoli che ha formalmente accettato le proposte di modifica del progetto del nuovo stadio Castellani. Il Comune le aveva avanzate a gennaio 2025 e ora, grazie alla pubblica utilità, si può guardare con speranza al domani.

Nuovo stadio Empoli di pubblica utilità

Grande soddisfazione per la chiusura della Conferenza dei Servizi in modo positivo. Il sindaco Mantellassi ha esaltato la bontà della gestione, con dei tempi che per l’Italia sono invidiabili. Il “project financing” è stato infatti presentato a luglio 2024. È stato impiegato appena un anno per la realizzazione di un percorso partecipativo.

“È stata creata una squadra di lavoro e convocato la Conferenza dei servizi, arrivando a dichiarare la pubblica utilità. Questo è il punto più avanzato a livello nazionale, per quanto riguarda la Legge Stadi. Un gioco di squadra che ha coinvolto anche i cittadini”.

Ecco invece il messaggio che giunge da casa Empoli FC. In una nota relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Carlo Castellani si fa un chiaro appello al Governo Meloni. Si confida infatti che “possa fare la sua parte, come fin qui ha sempre espresso, anche attraverso il lavoro e la disponibilità del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, con il quale è avviato un dialogo positivo e costruttivo”.

StadioInsieme 2024

La società del presidente Fabrizio Corsi guarda ora ai prossimi step, ovvero alla definizione della squadra dei partner, fondamentali per affiancare il progetto. Si para dinanzi una ghiotta opportunità per il club e la città, con un restyling che mira a “offrire a Empoli una struttura moderna, accogliente e altamente sostenibile, capace di generare spazi e servizi di qualità”.

Empoli: progetto del nuovo Castellani

Almeno nell’immaginario dei tifosi dell’Empoli, il nuovo stadio Castellani sta già prendendo forma. Ci sono infatti tutti i dettagli relativi al progetto, che prevedono interventi strutturali per l’impianto e lavori per la comunità.

Dettagli salienti del progetto Stadio Castellani – Empoli Capienza Diminuita a circa 17.800 posti, rispetto alla capienza iniziale prevista di oltre 18.600 posti Funzioni interne Massimo 8 esercizi commerciali per circa 2.900 m² totali, spazi direzionali su più livelli, incluso un auditorium da 330 posti Area sussidiaria Non più destinata a hotel, ma a nuova area verde pubblica; previsti tre siti alternativi per opere in-kind Opere pubbliche previste Nuove rotatorie, parcheggio da 817 posti, rifacimento ponte, riammodernamento PalAramini e campo da street basket Durata concessione Diritto di superficie per 73 anni, al termine dei quali la struttura tornerà al Comune

Programma dei lavori: quando sarà pronto

Cosa accadrà da qui in poi? L’Empoli proseguirà un passo alla volta, raggiungendo uno dopo l’altro i vari mini traguardi prefissati. Quando si parla di interventi strutturali tanto ampi e complessi, è difficile pensare che tutto possa procedere esattamente come da programma. Se questo fosse il caso, però, l’avvio dei lavori avverrà entro il 2026.

Il primo obiettivo è l’inaugurazione dei cantieri presso il centro sportivo di Monteboro. C’è infatti la piena intenzione di potenziare le varie aree, a dimostrazione di un progetto ambizioso sotto tutti gli aspetti. In seguito si potrà passare alla primissima fase del “restyling” dello stadio Castellani. Ciò avverrà a partire dalla fine della stagione 2025-26.

Sappiamo anche quanto tempo dovrebbe essere necessario per terminare l’intervento: circa due anni. Tutto ciò però è legato a doppio filo all’ultimazione necessaria dell’iter burocratico previsto. Dopo la fine della Conferenza dei servizi preliminari e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, infatti, si passerà agli ultimi due step che precedono il vero e proprio semaforo verde dei lavori (restauro dello stadio e una serie di opere pubbliche che modificheranno il quartiere di Serravalle, e non solo).

Quanto costerà

La questione economica del nuovo stadio Castellani richiede una precisazione. Sarà l’Empoli a farsi carico di una somma considerevole per riuscire a restaurare al meglio l’impianto. Non l’intera somma, però, sarà frutto di una spesa societaria. L’esperienza in loco sarà trasformata, offrendo al pubblico una struttura moderna, senza pista d’atletica e con copertura, così come con nuove funzioni commerciali e direzionali.

Per ottenere tutto ciò, aumentando la capienza a 17.800 posti, occorrerà spendere circa 56-58 milioni di euro. Ci si aspetta però anche un intervento sostanziale e importante da parte del Governo Meloni. Tramite gli strumenti previsti dalla Legge Stadi, infatti, si potrebbe contribuire ai lavori con 10-15 milioni di euro.

Stando alle recenti dichiarazioni ufficiali e alle note pubbliche, l’importo più probabile sarebbe più vicino ai 10 milioni. Da capire, però, in che modo tutto ciò verrà erogato. Ecco le trepossibilità:

garanzia;

prestito agevolato;

contributo a fondo perduto.

Si può dire, dunque, che l’Empoli si sobbarcherà una spesa di circa 45-48 milioni di euro. La speranza della società è ovviamente quella di poter contare sull’entusiasmo del pubblico e magari una splendida sorpresa da parte della squadra in campo, appena retrocessa in Serie B.